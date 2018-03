 »  Integrace Mallu a obchodů Rockaway pokračuje. Krýt je bude holešovická střecha

Devatenáctého září se pod jednou střechou sešly týmy Mall.cz, CZC.cz, obchodů Proděti.cz, BigBrands, Koloniálu, Rozbalena, Buxu a Sporty. Obchodníci teď nově nejsou děleni podle e-shopů, ale podle segmentu zboží. Zatím se do integračního běhu ale nezapojily všechny obchody, třeba Vivantis dál zůstává v Chrudimi.

Mall Group se zabydlelo v kancelářích holešovického e-shopu. Na šesti patrech je k dispozici kromě kanceláří hned čtyřiadvacet zasedaček. Samotná skupina vznikla jako nástupce E-commerce holdingu, pod jehož hlavičku si Jakub Havrlant uklízel e-shopy pořízené především ve spolupráci s Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem.

K největšímu obchodu – pohlcení Mallu a Heureky mu pomohla ještě PPF. Transakce čekala víc než půl roku na schválení na antimonopolním úřadu. Nakonec se ale koncem července mohly rozjet akce, kvůli kterým finančníci loni na podzim tuzemskou e-commerce dvojku kupovali. Vznikla Mall Group v čele s Jakubem Havrlantem.

I o tom si bude koneckonců zítra povídat na E-Business Foru s Havrlantem šéfredaktor časopisu Reportér Robert Čásenský.

Šéfem ECH, tedy hlavou e-commerce větvě Rockaway, byl do té doby Jan Jírovec, který k Havrlantovi přešel z Allegra. Po vzniku Mall Group se ale rozplynul do dalších projektů investiční skupiny.



Zdroj: Merk.cz Byznysové aktivity Jana Jírovce v rámci firem Rockaway a nejen jich.

Do vedení Mall Group se ale kromě Havrlanta přesunul Dušan Zábrodský, dřívější startupový muž Rockaway, a další personální akvizice z AVG – Radko Sekerka. Prvně jmenovaný by měl mít na starosti strategii a ten druhý zase produkt. Prvním úkolem, na kterém se má nové vedení skupiny předvést, by měla být letošní vánoční sezóna.

Před Havrlantem tak teď stojí velký úkol. Přetavit miliardové investice tuzemských boháčů do vytvoření regionální jedničky. A společné kanceláře pro obchody by pro šéfa firmy měly být jen jedním z dílčích kroků.

Pomoci by měla i jednotná platforma pro logistiku, marketing nebo obchod, kterou už si firma v rámci ECH otestovala. Zatím ale prý nenašla ten ideální model.