 »  Jakub Havrlant přebírá vládu nad Mallem. Pod Rockaway vzniká Mall Group

Ondřej Fryc odchází po šestnácti letech z exekutivy Mall.cz a zasedne v advisory boardu nově vznikající skupiny e-shopů. „Do dalšího rozvoje skupiny už nebudu nijak zasahovat, jako každý ‚otec‘ však budu svému dítku zpovzdálí držet palce,“ tvrdí zakladatel e-shopu v tiskové zprávě.

Tuzemská e-commerce dvojka se stane vlajkovou lodí nové skupiny Mall Group. Ta by měla nově zastřešovat specializované obchody, které Rockaway vlastní nebo v nich drží nějaký podíl. Jmenovitě jde tedy o CZC.cz, Vivantis, Proděti.cz, BigBrands, Kolonial, Bux, Sporty a Rozbaleno.

Heureka, jejíž převzetí skupinou Rockaway schválil antimonopolní úřad jen s výhradami, zůstává mimo nový obchodnický klub. A to s tím, že má vlastní vedení a oproti Mall Group i jinou obchodní strategii. Alespoň tedy podle tiskové zprávy Rockaway.

Skupině, která vznikla především díky penězům dua Patrik Tkáč & Daniel Křetínský a později i PPF, bude velet Jakub Havrlant, který se tak zase trochu vrátí do světa e-commerce. „Cílíme nejen na Česko, ale i na evropský trh,“ tvrdí Havrlant s tím, že se chtějí stát lídrem regionu střední Evropy.

Do vedení Mall Group se přesune i Dušan Zábrodský, dřívější startupový muž Rockaway, a další personální akvizice z AVG – Radko Sekerka. Prvně jmenovaný by měl mít na starosti strategii a ten druhý zase produkt. Prvním úkolem, na kterém se má nové vedení skupiny předvést, by měla být letošní vánoční sezóna.

Nová skupina znamená i škatulata ve firemní struktuře. „Mall Group je nově nad E-commerce holdingem,“ vysvětluje mluvčí Michaela Papežová s tím, že dosavadní šéf ECH Jan Jírovec je jako jeden z investičních partnerů Rockaway a je aktivně zapojený do projektů v rámci ECH i v dalších, které jsou v širším portfoliu Rockaway.

Rockaway kromě Heureky a zmíněných e-shopů provozuje i on-line supermarket Koloniál, který spustilo před rokem. Kromě Prahy a okolí dnes rozváží objednávky do Plzně, Mladé Boleslavi a východočeských metropolí. „Pro letošní rok chceme důkladně pokrýt tyto oblasti,“ říká šéf Koloniálu Petr Vyhnálek.