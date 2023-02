Jak se daří televizním novinkám? Trojan vede, Zlatá labuť je spíš stříbrná

Češi jsou milovníci detektivek a křížovek, takže jim v televizi musíte dopřát dostatek vražd a záhad. Z letošních novinek se nejlépe daří kriminálním příběhům. Zejména v neděli a v pondělí večer neudělá nic tak dobrá čísla jako známá osobnost vyšetřující zločiny.

Třídílná minisérie České televize Docent odstartovala první únorovou neděli se 2 miliony diváků a podílem na sledovanosti 48,91 %. V titulní roli se představil Ivan Trojan. „S netradiční, ale o to více funkční strategií“ pátral po chladnokrevném vrahovi.

Dívaly se více ženy (51,39 %) než muži (45,99 %). V rámci věkových skupin byl nejvyšší zájem u žen starších pětačtyřiceti let (54 %) a u mužů ve věku od 45 do 64 let (51 %). U druhé epizody sice sledovanost poklesla o 150 tisíc diváků, ale pořád je to výkon, který se dnes už moc nevidí.

Příběh první řady se uzavřel v neděli 19. února. Česká televize už chystá druhou řadu, natáčet by se mohla na podzim. Kritici dílo hodnotili rozpačitě až odmítavě, ale diváci nebyli na scénář Jana Malindy a Josefa Mareše tak přísní.

Minisérie Docent Autor: Česká televize

Velmi pěkné výsledky má další kriminálka – Místo zločinu České Budějovice, opět z produkce České televize. Strategie, že každé krajské město si zaslouží svou partu vyšetřovatelů, má u diváků úspěch. Veřejnoprávní televize si to vyzkoušela už v případě Plzně a Ostravy.





Případy z jižních Čech při premiéře 2. ledna oslovily 1,6 milionu diváků. Minulý týden si je zapnulo 1,4 milionu lidí, ale stále jsou nejsledovanějším pondělním pořadem. Vysoký podíl na sledovanosti má seriál i v mladší cílové skupině 15–54 let, pohybuje se kolem 35 % (s výkyvy nahoru i dolů).

U konkurence v té době vyšetřují zločiny Specialisté, jejichž premiérové díly nasadila TV Nova od 6. února. Usedá k nim zhruba milion diváků starších 15 let. Podíl na sledovanosti se pohybuje kolem 26 %, divácký zájem je víceméně shodný jako u podzimních epizod. Jde už o devátou řadu, takže Nova se rozhodla seriál trochu osvěžit. Obměnilo se složení týmu a přibyly nové herecké tváře – Matouš Ruml nebo Marek Lambora.

„Navíc se některé zajímavé a složité případy prolnou do dvou epizod a umožní tak fanouškům ještě podrobněji krok za krokem sledovat náročnou a vypjatou práci vyšetřovatelů, přičemž výsledky jejich pátrání také výrazně ovlivní vzájemné vztahy v týmu i společnou budoucnost celého oddělení,“ uvedla kreativní producentka Heike Richter-Karst.

Oba pondělní kriminální seriály dohromady oslovují většinu diváků, kteří večer sedí u televize. Těm zbývajícím Prima zkouší nabídnout alternativu v podobě vztahového seriálu z televizního prostředí s názvem Dobré zprávy. Ale jeho výsledky moc dobré zprávy nepřinášejí. Letos odvysílané díly zaujaly v průměru 332 tisíc diváků starších 15 let a průměrný podíl na sledovanosti kolísá okolo 8,5 %.

Seriál Dobré zprávy Autor: TV Prima

Z mediálního prostředí je také noční komediální seriál Dobré ráno, Brno! (ČT1). Svérázný osmidílný pohled do zákulisí ranního televizního vysílání v Brně zaujal v průměru 379 tisíc dospělých diváků. Zbývají ještě dvě epizody.

V úterý a ve čtvrtek se Prima může jednoznačně radovat, protože na tyto dny v týdnu zařadila svůj nekonečný seriál Zoo. A to prakticky pokaždé znamená přes milion vděčných diváků u obrazovek. Oblíbený je také v nové aplikaci prima+, kde jeho epizody patří k nejsledovanějším pořadům.

Na Nově patří úterní večery seriálu Jedna rodina. Na obrazovky vstoupil 3. ledna se slušnou sledovaností 922 tisíc diváků starších 15 let. Navíc byl nejsledovanějším pořadem večera v mladší cílové skupině 15–54 let, která je pro Novu obchodně důležitá při prodeji reklamy. Komediální seriál propojuje osudy tří rodin a láká na známá herecká jména – například Terezu Kostkovou, Filipa Blažka, Tomáše Jeřábka, Bereniku Kohoutovou, Pavla Zedníčka nebo Janu Paulovou. Sledovanost mu ale nevydržela, epizoda vysílaná na Valentýna zaujala 626 tisíc dospělých a podíl v divácké skupině 15–54 let klesl pod 20 %.

Zatímco v úterý usilují o diváky fiktivní rodiny, ve středu následuje nelítostný pohled do života skutečných rodin. Reality show Výměna manželek si na TV Nova odbývá už neuvěřitelnou 15. řadu, takže sledovanost už není, co bývala. V průměru se na hádky, řev a svérázné přístupy k životu dívá 615 tisíc diváků. V cílové skupině 15–54 let dosahuje podíl na sledovanosti v průměru 23,5 %. Nejvíc zatím zaujala epizoda, ve které „ajťačka Karolína“ přijde do rodiny s tvrdým patriarchátem.

Prima nasadila od února na středeční večery seriál Černé vdovy II, pokračování příběhu o třech vražedkyních v podání Jitky Čvančarové, Jany Plodkové a Lucie Siposové. První řada seriálu podle finské předlohy měla osm dílů a v průměru ji sledovalo 1,2 milionu diváků starších 15 let. To se nejspíš nezopakuje. Ani jedna ze tří dosud odvysílaných epizod druhé řady se nedostala přes hranici půl milionu diváků. Průměrný podíl na sledovanosti je zatím 12,6 %.

Ve středu a ve čtvrtek pozdě večer mohou diváci fandit účastníkům dobrodružné reality show Survivor Česko & Slovensko. Pro Novu vzniká v Dominikánské republice, kde kmeny Hrdinů a Rebelů soutěží o 2,5 milionu korun. Loni soutěž nejvíc zaujala dívky ve věku od 15 do 24 let, v jejichž cílové skupině byl průměrný podíl na sledovanosti 47,99 %. U diváků od 15 do 54 let byla průměrná sledovanost 23,69 %.

Letos je to podobné, průměrný share dosud odvysílaných epizod je 23 % v CS 15–54. V absolutních číslech se na tento „boj o přežití“ dívá kolem 300 tisíc diváků. Největší zájem byl o úvodní díl, u toho vydrželo 388 tisíc lidí. Pořad má velkou odezvu na sociálních sítích.

Seriál Zlatá labuť Autor: Zlatá labuť | Dramedy Productions pro TV Nova

Tři díly má zatím za sebou výpravná a nákladná novinka TV Nova s názvem Zlatá labuť. Vůbec první dobový seriál z produkce této komerční televize je zasazen do 30. let minulého století. Inspiroval se příběhem pražského obchodního domu Bílá labuť. Velkorysé kulisy vyrostly v pražských Kbelích na ploše větší než 2500 m2. Diváci ovšem upozorňují na nedostatky v dobových reáliích nebo ve vyjadřování postav.

První díl zaujal přes milion diváků a v den vysílání (2. února) porazil konkurenční Primu s jejím seriálem Zoo. Ale od té doby sledovanost klesá: druhý díl vidělo 776 tisíc zájemců, třetí 771 tisíc. Prima se tedy vrátila na první příčku sledovanosti, přičemž oba seriály spolu svádějí vyrovnaný souboj i v cílové skupině 15–54 let. Například minulý týden vidělo Zoo 22,52 % diváků 15–54 let, kteří v té době seděli u obrazovek, zatímco Zlatou labuť zvolilo 21,67 %.

V pátek večer usedá bezmála třetina televizního národa ke stanici ČT1, která vysílá druhou řadu dramatu Kukačky. Divácký zájem je stabilní: první epizodu vidělo 20. ledna 1,2 milionu lidí (34,06 % diváků starších 15 let), pátou minulý týden 1,1 milionu lidí (31,16 %). Pěkných podílů na sledovanosti dosahuje i v mladší cílové skupině 15–54 let. Přesto je zájem nižší než u první řady z roku 2021, kdy každou z třinácti epizod vidělo přes 1,7 milionu diváků při podílu na publiku bezmála 37 %.

Kromě diváků chválili seriál také kritici – byl nominovaný na dva České lvy a Cenu české filmové kritiky. Druhá série přináší nové zápletky spojené s nechtěnou záměnou dětí a vrací na obrazovky oblíbené postavy v podání Sabiny Remundové, Davida Novotného, Marty Dancingerové, Marka Adamczyka, Viktora Sekaniny a Theodora Schaefera. Navzdory diváckému zájmu se ale s třetí sérií už nepočítá, příběh se uzavře po odvysílání třináctého dílu druhé řady.

„Mám rád silné konce, které vyvolají emoci, které dávají prostor k přemýšlení. Snad se nám takový podařilo natočit i u této nové série. Protože u příběhu platí, že takový, jaký je konec, je i dojem z celého díla,“ konstatuje scenárista Jan Coufal.





Sobotní večery na ČT1 zpestřují nové díly populárně-naučné show Zázraky přírody. Na pořad Maroše Kramára a Vladimíra Kořena se například 11. února dívalo přes 900 tisíc lidí. Byl tak nejsledovanějším pořadem ve všeobecné cílové skupině diváků nad 15 let. Česká televize tuto show poprvé vysílala v roce 2009.

Na Primě se rozhodli věnovat sobotní hlavní vysílací čas zvířátkům. Od 4. února tedy na obrazovky vyrazili Šampioni. Zábavní pořad pro celou rodinu odhaluje zajímavosti ze zvířecí říše. Účastní se ho celebrity, které zkoušejí překonat nebo napodobit zvířecí dovednosti. První díl si zapnulo 582 tisíc lidí (22,04 %), třetí o sto tisíc méně a podíl na sledovanosti se snížil na 15 %. Přesto šlo v konkurenci ostatních pořadů o druhý nejsledovanější pořad po 20. hodině.