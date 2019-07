 »  Je možné půjčovat e-knihy? Dilia a Národní knihovna podaly trestní oznámení

Jak k nim přišel? Jednoduše – každý zájemce půjčování musí podepsat smlouvu o tom, že svou čtečku či tablet za 1 Kč prodává provozovateli knihovny. Ta zároveň souhlasí s tím, že „své zařízení“ uživateli na dobu trvání smlouvy zapůjčí a bude na ně nahrávat požadované e-knížky. Obavy, že by server čtečky uživatelů někomu dál prodal, má zahnat ve smlouvě zakotvená povinnost „…odprodat čtečku při ukončení uživatelského účtu jen tomu uživateli, který nám ji prodal.“

Michal Opletal, zástupce občanského sdružení Alie , které Onlineknihovnu provozuje, naopak tvrdí, že server žádný zákon neporušuje. Dokládá to jednak osvědčením o evidenci služby v seznamu knihoven, který spravuje Ministerstvo kultury ČR, a také právním rozborem , ve kterém se odvolává na to, že každá knihovna může půjčovat e-knihy na hardwarových zařízeních (čtečkách či tabletech), která vlastní. V tom totiž tkví onen fígl.

Dilia zjednodušeně řečeno argumentuje tím, že knihovna sice může půjčovat e-knihy na hardwarové čtečce, musí ale čtečku koupit už s nahraným e-bookem (nebo si jeho nahrání na nosič musí vyjednat s držitelem autorských práv). Zákon totiž podle Dilie nedává knihovně právo e-knihy rozmnožovat (pořizovat jejich kopie) a nahrávat je přes internet do čteček.

Je to vlastně trochu podivný spor, u kterého není úplně jasné, co přesně jím kdo získá. Na jedné straně stojí ne příliš úspěšný server, jehož provozovatel si myslí, že vymyslel fintu, jak „zlegalizovat“ půjčování e-knih. Na druhé Dilia, knihovníci či prodejci knížek, kteří tuto v podstatě neúspěšnou službu považují za škůdce hodného zničení.

Své důvody pro připojení se k trestnímu oznámení má i Národní knihovna ČR. Ředitel Knihovnického institu Vít Richter Lupě napsal:

„Z našeho pohledu se jedná a zjevné porušování autorského zákona, kromě toho ale spolek ALIE o.s. využil pro své působení knihovní zákon č. 257/2001 Sb. tím, že se nechal zapsat do evidence knihoven vedené Ministerstvem kultury, aby své činnosti dal určité zdání legálnosti. Knihovny chtějí ve vztahu k autorům, vydavatelům a dalším subjektům knižního trhu vystupovat jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Jako poskytovatelé veřejných služeb nemohou své působení postavit na porušování autorského zákona. Z tohoto hlediska vnímáme aktivity spolku ALIE o.s. také jako poškozování zájmů knihoven jako celku.“

Knihovna ve ztrátě

Označit provozovatele Onlineknihovny za piráty, kterým jde o zisk, ale není zas tak jednoduché. Žádný zisk se tu totiž zřejmě nekoná. Napovídají tomu i záznamy na výpisu z transparentního účtu občanského sdružení. Za uplynulých dvanáct měsíců na něj přiteklo celkem 29 705 Kč, více než dvě třetiny této částky ale tvoří přímé vklady členů sdružení.

A pokud můžeme věřit informacím, které o sobě Alie publikuje ve výročních zprávách, jsou přímé příjmy z projektu mizivé – za loňský rok sdružení vybralo na platbách za knihovní služby 1800 Kč. „Máme jen asi do deseti uživatelů,“ vysvětluje tato čísla Opletal. Výdaje na Onlineknihovnu přitom činily podle téhož zdroje přes 18 tisíc Kč, většinu peněz server utratil za nákupy e-knížek na serveru Kosmas.cz.

Necelých 20 tisíc ovšem může vystačit na nákup maximálně několika desítek e-knih ročně. Jaktože tedy má Onlineknihovna v katalogu přes 2400 položek? Zdaleka ne všechny skutečně vlastníme, tvrdí Opletal. Knížky podle něj pořizují až podle zájmu uživatelů o konkrétní tituly. Reálně jich prý sdružení koupilo kolem tří stovek.

Podezření, že by část e-knih mohla být pirátského původu, je zřejmě jedním z důvodů, proč Dilia s partnery trestní oznámení podala. „Zástupce ‚onlineknihovny‘ jsme kontaktovali s žádostí o podání vysvětlení, resp. s žádostí o prokázání existence licence či o jiné zdůvodnění legality jejich konání. Na naše výzvy bylo reagováno vždy pouze stručně a se značným časovým odstupem,“ říká Srstka.

Finanční fungování serveru bohužel nemůžeme ověřit z nějakého nezávislého zdroje. Pokud ale budeme vycházet ceníku Onlineknihovny, nevypadají uváděná čísla nijak nereálně. Sdružení od registrovaných uživatelů požaduje poplatek 150 Kč za rok. Na webu zmiňuje i možné platby ve výši 5 % z ceny zapůjčeného e-booku – podle Opletala ale tyto poplatky nevybírá.

Proč by ale někdo provozoval službu, na které každým rokem výrazně prodělává? Vypadá to, že původní plány byly větší, ale brzy narazily na nezájem lidí. “Už jsme uvažovali o tom, že službu zavřeme, ale když nás teď Dilia žaluje, vytrváme až do chvíle, kdy v případu rozhodne soud a řekne, jestli tímto způsobem mohou online knihovny v ČR fungovat,“ chápe se Opletal role bojovníka za půjčování e-knížek.

Půjčování knížek v Česku

Je pravda, že se online půjčování e-knih v Česku zatím příliš neuchytilo. První vlaštovkou se na podzim 2013 stalo online knihkupectví eReading.cz. Jak se jeho půjčovně po více než roce daří? „Přes výpůjčky si v lednu čtenáři přečetli přibližně 20 % e-knih, a to považuji za výborný výsledek. Finančně to je samozřejmě horší, ale to je spíše problém celého odvětví e-knih, které má tržby jako průměrné tři benzínové stanice z 6500 v ČR,“ říká zakladatel serveru, který dnes patří nakladatelství Albatros, Martin Lipert.

eReading ale jde podstatně jinou cestou než Onlineknihovna – e-knížky půjčuje na základě dohody s nakladateli a činí tak jen prostřednictvím vlastních hardwarových čteček nebo proprietárních aplikací, které mají zajistit jednak to, aby uživatelé knihy nekopírovali, a také to, že se po vypršení 21denní výpůjční lhůty automaticky znepřístupní.

eReading také vsadil na poskytování své technologie kamenným knihovnám. „Do projektu výpůjček se zapojilo přibližně 40 knihoven po celé republice, takže již nyní má každý ve svém okolí možnost získávat eVýpůjčky zdarma prostřednictvím knihoven,“ říká Lipert.

Ekonomický nesmysl

Co vlastně v ČR většímu rozšíření půjčoven e-knih brání? „V zásadě jen technologie. Pro zrealizování výpůjček musíte mít vlastní software v koncovém zařízení, který zajistí podstatu věci – výpůjční dobu, resp. znepřístupnění e-knihy po ní. Lidé této technologické části příliš nerozumí a s trhem plných Kindlů jen těžce vysvětlujeme, že výpůjčky do Kindlu umí a bude umět jen Amazon – protože vlastní všechen software uvnitř,“ říká Lipert.

Podle Jiřího Vlčka je problém spíše v komplikovaném vyřizování smluv. „V současnosti půjčování e-knih naráží na autorský zákon – je tedy nutný souhlas všech držitelů práv s půjčováním. To není jen autor, ale také překladatel, autor obálky… Navíc v současnosti je jen minimum nakladatelských smluv, které by půjčování umožnily,“ říká.

S tím souhlasí i Vít Richter: „Zásadním omezením je (ne)ochota autorů a vydavatelů poskytnout e-knihy pro službu e-půjčování. Nicméně i zde platí, že se situace mění a nabídka ze strany knihoven se tak rozšiřuje. Dokladem může být přehled možností e-půjčování prostřednictvím knihoven, viz přehled zde nebo také zde,“ říká.

Podle Vlčka ovšem vzhledem ke stavu tuzemského knižního trhu nedává půjčování e-knih pro prodejce a vydavatele ekonomický smysl. „Uvědomuji si, že kamenné knihovny vydatně lobbují za paušální umožnění půjčování elektronických knih, ale doufám, že k tomu nedojde. To by znamenalo okamžité problémy pro nakladatele, protože půjčená e-kniha znamená neprodaná e-kniha – a za půjčenou knihu dostanou nakladatelé jen zlomek toho (pokud vůbec něco), co za prodanou,“ říká Vlček.

„Nemyslím si na základě současných znalostí, že půjčovny e-knih mají velkou perspektivu. Prostě tam nevychází peníze, pořád na tom někdo tratí. Buďto nakladatel, který by byl nucen dotovat půjčování e-knih, nebo stát, pokud by knihovny platily nakladateli spravedlivou cenu a stát to dotoval. A ze zkušenosti vím, že čtenáři za půjčení nejsou ochotni platit třetinu až polovinu kupní ceny e-knihy,“ dodává.

Knihy za předplatné

Když si to tedy shrneme: půjčování e-knih se moc nevyplácí a jsou s ním technnologické i smluvní problémy. Navíc je otázkou, zda o ně čtenáři vůbec stojí. Mizivý zájem o služby Onlineknihovny by spíš naznačoval, že ne.

K velkým tahákům půjčovny nepatří ani v cizině, kde se prosazují spíše „klubové“ modely nabízející za předplatné přístup k velkým databázím e-knih – známým příkladem je např. německá služba Skoobe.

S podobným modelem ostatně loni v létě přišel i Amazon, který začal nabízet službu Kindle Unlimited – za 9,99 USD měsíčně dostanou uživatelé v USA přístup ke stovkám tisíc e-knížek. Proti novince se vzápětí ozvali někteří autoři, podle kterých Amazon tak podminovává prodeje e-knih. V Česku chtěl s podobným projektem už v roce 2013 přijít server ebookeater.cz, zatím to ale na start nevypadá.