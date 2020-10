Jiří Denner (MICo Group): Z nouzových ventilátorů získal zatím certifikaci pouze CoroVent a design od NASA

Proč české ministerstvo zdravotnictví ztratilo zájem o poskytnutí certifikace ve zrychleném režimu, kam se dnes skutečně nouzové české plicní ventilátory CoroVent prodávají a za jakou cenu, v čem se výzkumníkům z ČVUT podařilo předehnat americkou NASA a jak daleko je evropská certifikace CoroVentu? Na otázky Lupy odpovídá Jiří Denner ze společnosti MICo Group, která plicní ventilátory vyrábí.

Jak přesně probíhala americká certifikace FDA EUA (Emergency Use Authorization) a proč naopak CoroVent zatím nemá certifikaci pro Evropu, a dokonce ani pro český trh?

Certifikace probíhala od poloviny května 2020. Museli jsme Američanům zaslat obrovské množství podkladů. Následně proběhlo několik dalších telefonů a videohovorů, kdy se tím v Americe postupně pročítali a přicházeli na to, co by od nás ještě potřebovali doplnit. Na to konto jsme promptně doplňovali, co bylo potřeba. Dávali jsme jim například k dispozici kompletní data ze zkoušek ventilátorů. Na základě toho nám nakonec v srpnu certifikaci skutečně udělili. Jedná se ovšem o certifikaci udělenou ve zrychleném režimu, z čehož vyplývá jedno poměrně zásadní omezení. Tím je oprávnění pro nasazení pouze v nouzovém případě. Na druhé straně se nám dosažením této první mety výrazně zjednodušuje celý proces pro získání plnohodnotné FDA certifikace, která má sice více pravidel, ale v principu zůstává stejná.

Co se týče Evropské certifikace, původně byl předpoklad takový, že v České republice budou plicní ventilátory brzy potřeba a CoroVent získá certifikaci od ministerstva zdravotnictví v rámci zrychleného řízení. Takový postup by nám značně urychlil cestu k regulérní certifikaci pro celou Evropu. Situace se ale u nás nevyvíjela na konci jara již zdaleka tak dramaticky, než jaký byl původní předpoklad, takže ke zrychlenému řízení nakonec nedošlo a my tuto certifikaci bohužel nezískali.

Samozřejmě ale máme připravené podklady pro klasický evropský certifikát CE, nicméně samotný proces trvá podstatně déle než zrychlené řízení.



Autor: MICo

V jakém horizontu s certifikací pro Evropu počítáte?

Náš předpoklad je, že bychom mohli mít evropský certifikát někdy v první polovině roku 2021.

Co pro vás obnášel americký certifikační proces technicky?

Museli jsme přesně doložit, co každý ventilátor obsahuje, a to včetně všech detailů. Bylo tak potřeba ventilátor kompletně rozebrat na jednotlivé součástky a přesně popsat, z čeho se skládá. To v praxi nebyla zátěž pouze pro nás, ale také pro všechny naše dodavatele, bez kterých bychom nebyli schopní všechny parametry dodat v požadovaném rozsahu. Na základě parametrů o komponentech se úředníci nejprve rozhodli, zdali je takové řešení vůbec bezpečné pro použití na člověka. Dalším krokem bylo testování, ventilátor během něho běžel 10 dní nepřetržitě, dýchal a během toho se u něj neustále měřily všechny sledované parametry. Šlo hlavně o to zjistit, zdali jsou výstupy konstantní a funguje přesně podle předpokladů tak, jak byly na začátku nastaveny.

Ventilátor nicméně musel vyhovovat americkým předpisům i po dokumentační stránce, takže jsme několikrát dodělávali a předělávali návod, aby odpovídal americkým zákonům. Když jsme to počítali, ukázalo se, že se včetně příloh jednalo o neuvěřitelných 2000 stránek. Nepracovali jsme na nich ovšem sami, část dodalo ČVUT, část my s našimi partnery a zbytek lidé z týmu COVID-19.