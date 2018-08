 »  Jiří Olšanský, Oldřich Štěrba: Twitch je lepší než YouTube. Streamer si vydělá i sto tisíc měsíčně

Twitch je služba pro živé streamování videí, jejíž obliba už je v zahraničí značná (firmu koupil Amazon za necelou miliardu dolarů) a i u nás se jí začíná dost dařit. Není tak daleko, jako třeba YouTube, má ale silnou a rostoucí komunitu.

Streamerům kolem skupiny Amicis se nedávno například během jednoho streamovacího dne podařilo vybrat 375 tisíc korun pro kamarádku a jejího otce po těžkém infarktu. Za akcí stojí Jiří Olšanský, který na Twitchi vystupuje pod přezdívkou Rik_Leah, a Oldřich Štěrba vysílající jako ArcadeBulls.

Každý z nich si běžně na Twitchi měsíčně vydělá desítky tisíc. A to i při běžném zaměstnaní – Štěrba pracuje jako system admin v Seznamu a Olšanský jako PR konzultant ve firmě Taktiq. V rozhovoru pro Lupu vedle charitativního streamu rozebírají i fungování Twitche, byznysu a komunity v Česku.

Začněme tedy tím úspěšným 24hodinovým streamem…

Jiří Olšanský (JO): Už dříve jsem nějaké charitativní streamy dělal, měl jsem s tím nějaké zkušenosti. Kolegu jsem do toho uvrtal nově. Spolu s tím jsme založili celou skupinu streamerů, kteří vytvářejí slušnější obsah – ne takové bláto, jako je občas k vidění na YouTube. Připojili se ke 24hodinovému streamu. Další lidé nám pomohli s dosahem na sociálních sítích.

Kolik celá tato skupina může mít na Twitchi dohromady diváků?

Oldřich Štěrba (OŠ): To se těžko počítá. Twitch má u nás registrovaných asi 40 tisíc diváků. Pak je zde řada neregistrovaných. Dosah může být desítky tisíc diváků.

JO: Charitativní stream měl desítky tisíc zhlédnutí během vysílání.



Autor: Jan Sedlák Oldřich Štěrba (vlevo) a Jiří Olšanský

Takže Twitch má v Česku desítky tisíc uživatelů?

OŠ: Spousta lidí nemá vůbec založený účet, ale dívá se.

JO: Twitch nedává žádnou statistiku, takže jsou to hrubé odhady. U mě je třeba běžná situace, že mám 15 až 20 tisíc unikátních diváků za měsíc. To je v normálním stavu. Ne v případě, když jsme dělali onen charitativní stream, který vygeneruje to samé mnohem rychleji.

Přes co jste vybírali peníze?

JO: Přes PayPal. Twitch nějakým způsobem donate také řeší. Je nutné si nakoupit tokeny a připlatit daň navíc, kterou Twitch pak odvede. Proto to lidé moc nepoužívají.

OŠ: Twitchi používání PayPalu nevadí, ale od té doby, co byl Twitch koupen Amazonem, vznikají monetizační nástroje. V zahraničí dobře fungují i další služby jako Streamlabs, ale to u nás zatím moc nejede. Povědomí o Twitchi není zatím tak velké.

Během denního streamu se vám podařilo vybrat dost peněz. Jak by šla popsat komunita lidí, která přispěla?

OŠ: Twitch je na rozdíl od YouTube více komunitní. Twitch sám tu komunitní část tlačí. Je tam propojení streamera a diváků, určitá pospolitost. Na Twitchi také vznikla řada vztahů.

Takže něco jako ve World of Warcraft?

OŠ: Je to tak, je to hodně podobné.

JO: Spousta našich diváků znala Elišku, které jsme pomáhali peníze vybírat, protože občas chodila na naše streamy. Když potřebovala pomoci, publikum pak pomoci chtělo. V tom to funguje jako komunita.

S jakou největší částkou přispěl jednotlivec a kolik lidí celkově přispělo?

JO: Spousta lidí přispívala několikrát. Darů bylo celkově někde kolem osmi set. Největší donate byl 20 tisíc převodem na účet. Podobných transakcí bylo více. Na streamu byli lidé, kteří měli podobný příběh, z problémů se dostali a věděli, co to je.

Streameři pracují normálně na živnostenské listy?

JO: Všichni větší streameři, kteří už z Twitche mají nějaké peníze, si založili živnosťáky. Ať už na hlavní, nebo vedlejší činnost. My máme i běžná zaměstnání, takže to máme bokem.

Kolik si v Česku streameři na Twitchi vydělají?

OŠ: Někdo to má v tisících, někdo v desetitisících. Ti největší mají i sto a více tisíc. U nás dvou to jsou desetitisíce měsíčně, i takto při běžné práci. Jsme celkem etablovaní.

JO: Máme poměrně širokou základnu fanoušků, kteří nás podporují. Díky tomu, jaký vytváříme obsah, máme starší komunitu. A ti lidé už peníze obecně mají. Máme dobré počty předplatitelů, od kterých chodí peníze pravidelně.

A neskončíte tedy v práci?

OŠ: To samozřejmě přichází na mysl, ale je to nestabilní příjem.

JO: Je tam určitě nejistota. Já jsem si vzal zkrácený pracovník úvazek. Ale nestabilita zde je velká. Jde také o to, jaké jsou zrovna v oblibě hry a jaké streamer vysílá, jak je streamer samotný v oblibě, jestli si to něčím nepokazí a tak dále.

Kromě peněz přímo od diváků máte ještě nějaké další příjmy, které se streamováním souvisí?

JO: Já mám třeba partnerství s MSI, od kterých mám komponenty do počítače. Je to různé. Nás podporuje komunita.

OŠ: Někteří streameři mají více z partnerství než od předplatitelů. U nás je to naopak. Nedá se příliš odvozovat, kolik kdo vydělá peněz, jen na tom, kolik je diváků a podobně.

Kdo je v Česku na Twitchi největší?

OŠ: Dnes už asi Agraelus. Ten nedávno slavil dva tisíce předplatitelů, každý z nich měsíčně pravidelně posílá tři dolary. Další peníze jdou z donate. To už je pěkné. Má také jinou smlouvu, kterou my neznáme, a jiná procenta. Velký je Mazarini, potom také FattyPillow.



Jaký rok od roku pozorujete růst Twitche v Česku?

OŠ: Twitch obecně roste. Mimo jiné i variabilita obsahu. Jsou na něm lidi, co kreslí a tak dále. O počtu lidí už jsme mluvili, jejich počty také přibývají. Amazon se snaží růst podporovat, dává různé akce na předplatné.

Kam je u nás potenciál vyrůst?

OŠ: Stále je to tak, že skoro každý zná YouTube, stejně jako pojem youtuber. Pojmy Twitch a streamer prozatím v širším povědomí nejsou. Ne každý si dokáže představit, co to je a co se na takovém Twitchi dá dělat.

JO: Já jsem se například setkal s dotazy, zda tedy točím něco pro Stream.cz, když jsem streamer. Youtubeři, kteří už mají masu lidí na YouTube, se postupně začínají dostávat i na Twitch. YouTube má čím dál nepřátelštější a náročnější monetizaci. Má různé algoritmy, které kvůli hudbě a všemu možnému prochází videa a tak dále. Twitch je více benevolentní. Na Twitchi vám také více platí lidé, a ne Google. My třeba také na Twitchi jako partneři máme nějaký příjem z reklamy, ale stále jde více od diváků.

Už se na Twitchi objevuje česká inzerce?

OŠ: Teď před volbami tam například byly politické strany. Piráti byli dost vidět.

JO: Jsou tam vidět i banky, herní firmy, Wargaming do toho investuje. My vysíláme, takže zase té reklamy tolik nevidíme. Navíc máme zapnuté adblocky, potřebujeme vše vidět rychle.

Když Twitch přešel pod Amazon, začaly velké změny?

JO: Snaží se poskytnout více nástrojů na propojení komunity. Otevřel třetím stranám nástroje pro vývoj přímo pro stream – přes video je možné vkládat různé malé aplikace, na které pak lze klikat. To umožňuje zajímavé scénáře. Streamer vidí mapu, kam lidé klikají. Podle toho se třeba rozhodne, kam se v dané hře vydá a podobně.

OŠ: Amazon spustil obchod s merchandisingem a obecně Twitch propojil se svým Amazon Prime. Rozjel se rovněž prodej her. Když streamer hraje hru, diváci si přímo mohou daný titul koupit. Streamer získává podíl.

Amazon tedy Twitch koupil primárně jako další prodejní platformu?

OŠ: Zdá se, že ano. Může cílit na lidi.

JO: Na Twitchi je přesně specifikované publikum. Je jasně řečeno, kdo se na videa dívá. Ta síla je určitě vidět. Když například hraju letecké simulátory a dívají se na stream lidé, kteří je nikdy nehráli, ale zaujalo je to, začínají se ptát, co a jak si k tomu mají koupit.

Takže i vy působíte jako silný prvek, který má na nákupy diváků vliv?

JO: Je to tak. Prvek doporučování je důležitý. Mnohdy fungujeme lépe než recenze v tradičních médiích. Lidem se nechce číst. Ptají se na detaily, a když máte osobní zkušenost, můžete jim poradit.

OŠ: Když divák přijde, na chatu se na něco zeptá a hned dostane odpověď, to je pro něj hodně velká přidaná hodnota.

Sledují vaši diváci televizi a další starší kanály, nebo už to zavrhli?

JO: Spíš už zavrhli.

OŠ: Hodně se setkáváme s tím, že už ani televizi nemají.

JO: Nebo mají chytrou televizi, která má aplikaci pro Twitch, a televizi tak využívají na tyto kanály.

OŠ: Vedle aktivních diváků, kteří vstupují třeba do chatu, máme i ty pasivní, kteří si nás pustí na televizi jako pozadí a podobně.

Na čem vás lidé nejvíce sledují?

OŠ: Hodně lidí nás sleduje na mobilu. Píší třeba, že jdou do postele a berou si nás s sebou…

JO: … to se člověk dozví věci (smích).

OŠ: Pak se s diváky propojujete ještě více (smích).

Pomohlo by vám to, kdyby v Česku konečně fungovaly neomezené datové tarify?

OŠ: Stoprocentně. Udělalo by to hodně. Lidé nám píší, že na nás vyplácali data. Chtějí nás sledovat v tramvaji a podobně. Twitch nedávno mobilní aplikaci předělal a je velice slušná.

Po technické stránce je pro vás Twitch bez problémů?

OŠ: Streamujeme přes servery, které jsou v Praze. Jako partneři máme také vyhrazený nějaký traffic. Jsme schopní na člověka reagovat do čtyř sekund.

JO: Záleží také na tom, v jakém bitrate vysíláte. Čím vyšší je bitrate, tím déle serveru trvá, než to rozdělí a znova složí na několik různých kvalit, které pak nabídne divákům. Určitě se to ale zrychluje.

Jakou potřebujete mít doma výbavu?

OŠ: Záleží, co se streamuje. Streamovat se dá i z mobilu. My už k tomu každopádně přistupujeme profesionálně a s tím jde ruku v ruce i hardware.

JO: Já mám třeba vedle sebe dva počítače. Jeden vysílá, na druhém se hraje.

OŠ: Já nedávno upgradoval na drahý stroj, aby zvládal obojí naráz. Jsou to investice desetitisíce až statisíce. Je to pracovní nástroj.

V jaké kvalitě vás lidé nejčastěji sledují?

OŠ: Twitch zatím takové informace nenabízí. Lze si brát zpětnou vazbu od lidí, ale to nejsou žádné dlouhodobé statistiky. My nabízíme maximum, co Twitch umožňuje, tedy Full HD při 60 FPS. Pak si to každý může prohlížet dle svého.

V čem dál vedle charity může být Twitch silný?

JO: V product placementu. Tam může být velice silný a spoustě firem to zatím nedochází.

OŠ: To určitě, brand awareness tam funguje výborně. Stačí se napít z plechovky a lidé se ptají, co je to zač, a tak dále. A je to celé přirozené. Stačí si tu plechovku otevřít, nemluvit o tom a lidé to stejně vnímají.

Dnes v Česku na Twitchi nejvíce fungují hry. Co dál?

JO: Na hrách to začalo a vychází to z nich, je to tedy nejsilnější část. Postupně se přidávají další. Hodně funguje jídlo, takzvaný social eating, a vaření. Pak různé kreativní přenosy, kreslení a podobně. Prostor je i pro další, publikum si to najde.