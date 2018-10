Už se to nedalo udržet v tajnosti, tak Michal Illich přiznal, že Jyxo experimentálně indexuje česky psané weby i mimo doménu .cz. Kromě českých stránek Jyxo indexuje blíže nespecifikované anglicky psané weby. Proč vlastně? Asi Michal Illich ví, co dělá. Ovšem automatické indexování českých webů mimo českou doménu je opravdu dobrý krok, ale že to trvalo, že. Zajímalo by mě, kolik procent domén s českým obsahem není českých. (via conBlog)

Doba čtení: do minuty