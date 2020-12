Krátké vlny: Mokré sny sledovačů, aktivity anti-sledovačů a malé radosti

Výhodou krátkých vln je způsob jejich šíření v atmosféře – díky mnohonásobným odrazům, k nimž dochází na ionizovaných částicích ve vyšších vrstvách (ionosféra), není nutná přímá dohlednost mezi vysílačem a přijímačem, takže jejich vzájemná vzdálenost může dosáhnout i tisíců až desítek tisíc kilometrů. Slabinou jsou naopak nestabilní podmínky šíření. Prostřednictvím krátkých vln se často vysílají zahraniční programy rozhlasových stanic do zemí, kde je omezená svoboda projevu nebo kde je zavedena cenzura. (zdroj: Wikipedia)

Prosinec je zvláštní měsíc. Finalizujeme úkoly, plníme termíny, bojujeme s nervozitou, davy a v duchu se těšíme na vánoční pohodu klidu a míru. COVID, nouzový stav, otevírání/zavírání restaurací tomu tento rok dodávají další dimenzi.

I rytmus státní správy se zrychluje, důvodů je obvykle více, jedním je kontrolní odečet úkolů z plánů legislativních a nelegislativních prací, dalším je zavření státní pokladny na pár dní na konci roku. Takže je potřeba včas a rychle zúřadovat došlé faktury (nebo správně nastavit splatnost). Mimochodem je fajn, že datová sada „faktury“ si našla své místo v Katalogu otevřených dat a stálice úřadů, která podporují otevřená data, tyto datové sady publikují. Pamatuji si, že když jsme k tomuto kroku přistoupili na Českém telekomunikačním úřadu, pomohlo nám to udělat si větší pořádek v interní evidenci. Samozřejmě záleží, jak si nastavíte výchozí filtr.

Vyčerpávající zrychlení je vidět všude. I v Poslanecké sněmovně, kde jsou svolány tři schůze a další dvě jsou přerušeny.

71. schůze Vládní návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád (první čtení) Novela insolvenčního zákona Přerušeno 72. schůze Klasická „prosincová“ schůze – na programu 493 bodů Přerušeno 76. schůze Návrh na prodloužení doby nouzového stavu Návrh novely krizového zákona (sněmovní tisk 1111) Od 9. 12. 2020 75. schůze Novela zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů Novela zákona o soudech a soudcích Návrh zákona o lobbování Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákonem o lobbování Novela zákona o svobodném přístupu k informacím Novela zákona o střetu zájmů Návrh Etického kodexu poslance Od 10. 12. 9:00 77. schůze Novela zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby Od 10. 12. 14:30

Ano, zákon o elektronických komunikacích stále čeká na první čtení a v tomto stavu se překulí do nového roku a bude doufat v zázrak na lednové schůzi. To ale nebrání tomu, aby už vznikaly první pozměňovací návrhy. Úplné prvenství v systému sněmovny získala paní poslankyně Monika Červíčková (ANO) s návrhem na povinnou registraci předplacených SIM karet, a to způsobem, kdy prodejce předplacené karty (ano, ta milá paní u pokladny v Lidlu) bude mít pravomoc získat od vás rodné číslo (u cizinců jméno, příjmení, datum narození a místo narození) a předat tyto údaje dotyčnému operátorovi. Není to nic nového, téměř stejné znění navrhovala v meziresortním připomínkovém řízení BISka.

A aby toho nebylo málo, členové telekomunikační sekce Asociace kritické infrastruktury si všimli, že návrh obsahuje rozšíření oprávněných orgánů o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a prudce se proti tomu ohradili.

Aby toho stále nebylo málo, Jan Cibulka a Iuridicum Remedium spustili kampaň na projekt „Konec plošnému skladování metadat o našich životech“. Cílem projektu je „dosáhnout změny české legislativy a vykopnout plošný sběr našich metadat, tohoto Velkého bratra, konečně ze hry“.

Mezitím Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, který v části čtrnácté mění zákon o elektronických komunikacích tak, že Státní hygienická služba bude mít přístup k provozním a lokalizačním údajům fyzických osob prokazatelně onemocnělých infekčním onemocněním. Tečka. Návrh neprošel meziresortem a se stanoviskem předsedkyně Legislativní rady vlády mířil rovnou na vládu. Díky včasnému hlasitému nesouhlasu jej vláda neprojednala. Snad si někdo uvědomil, že je naprostý nesmysl, aby úředník Státní hygienické služby měl přístup k provozním a lokalizačním údajům, pokud zrovna máte chřipku. Ano, chřipka je infekční onemocnění.

Pevně doufám, že po vynuceném meziresortu už tato část návrhu v zákoně nebude. Úřad pro ochranu osobních údajů to shrnuje velmi přesně – návrh není způsobilý dalšího legislativního procesu a musí se zásadně přepracovat. Regulace zpracování osobních údajů je mimořádně nekvalitní, DPIA má jen formální podobu, důvodová zpráva není skutečnou důvodovou zprávou. Proti je také ČTÚ, které „nesouhlasí se zavedením § 89a do zákona o elektronických komunikacích, a to z důvodů ústavních, právních, technických i procedurálních“.

Je šílené, že tak špatně napsaný, nesystémový, a tak masivně do soukromí prolamující se návrh dopluje až před dveře jednacího sálu vlády ve Strakovce. Protože všechny tyhle diletantské mokré sny „sledovačů“ ohrožují všechny legitimní nástroje státu v boji proti kriminalitě v kybernetickém prostoru.

Summa summarum z implementace evropského Kodexu se může stát hezky třaskavý nosič, což v předvolební sněmovně není nikdy dobrá zpráva.

Alert – mojeID – moje radost. Mám rád Hradec Králové. Mám na něj krásné vzpomínky, město se mi líbí, pochází z něj skvělá kapela Vyhoukaná sowa. A teď ho mám ještě radši, když vidím, že v rámci nabídky svých služeb občanům města dokáže aktivně využívat nástroje elektronické identifikace, včetně služby mojeID. Jak uvedl uživatel @d4nys3k na Twitteru, už jen ta podpora IPv6 chybí…

Bohužel chybí i webu „Elektronická dálniční známka“. Takže pozor! Zopakujeme si základní slovíčka. Vím, že se ve státní správě vyměnilo spousta lidí, ale usnesení vlády č. 727 z roku 2009 a usnesení vlády č. 982 z roku 2013 stále platí. Weby státní správy mají běhat na IPv4 a IPv6. Možná to jen kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu (kteří mají IPv6 v gesci) zapomněli říct kolegům na Ministerstvu dopravy.

A příště otevřeme bruselský vánoční balíček. #staytuned