Kryptoměny ohrožují finanční stabilitu, tvrdí ministerstvo financí USA

Rada pro dohled nad finanční stabilitou (FSOC), která působí pod křídly amerického ministerstva financí, v pondělí publikovala nový report o digitálních aktivech, ve kterém varuje, že rostoucí trh s kryptoměnami může představovat riziko pro širší finanční systém. Pomineme-li prostý fakt, že celý kryptoměnový trh (s vyloučením stablecoinů) naopak meziročně prošel velmi účinnou odtučňovací kůrou, je zajímavé, co k tomu pravděpodobně nejmocnější ministerstvo financí světa vede.

Začněme ale nejprve od konce, tedy závěry ministerstva. „Rozsah aktivit v oblasti kryptoaktiv se v posledních letech výrazně zvýšil. Ačkoli propojení s tradičním finančním systémem jsou v současné době omezená, mohla by potenciálně rychle narůstat,“ říká ministerstvo a dodává: „Mezi účastníky tradičního finančního ekosystému a ekosystému kryptoměn vznikají nejrůznější nová propojení a zástupci toho tradičního zkoumají další možnosti,“ uvádí report dále.

Hlavní riziko vidí zejména ve stablecoinech, tedy málo volatilních kryptoměnách s hodnotou ukotvenou na fiat měnu nebo nějaký velmi stabilní koš dalších aktiv. Po letošním jaru, které přineslo spektakulární kolaps algoritmického stablecoinu UST a stabilizační kryptoměny LUNA, by nás to nemělo příliš překvapit. Podobný motiv již ale obsahoval loňský výroční report FSOC, kde úředníci naznačovali znepokojení nad rychle rostoucím trhem se stablecoiny. Podle tehdejšího reportu největší vydavatelé stablecoinů během 12 měsíců zvýšili množství stablecoinů v oběhu o 500 %, tedy na 127 miliard dolarů. FSOC tehdy také poprvé varoval, že pokud se o to nepostará Kongres, najde cestu, jak risk stablecoinů minimalizovat sám.

Současná zpráva věnovaná výhradně digitálním aktivům tak ze všeho nejvíce připomíná přípravu na další, tentokrát již aktivní kroky ze strany ministerstva, které skrze FSOC drží páku nad jednotlivými regulátory. Jako jedno z rizik stablecoinů uvádí držení velkého množství tradičních aktiv coby krytí stablecoinu. FSOC zde zjevně naráží na situaci Tetheru a jeho částečné krytí komerčními dluhopisy.

Vedle stablecoinů ale radu děsí také neregulované obchodní platformy umožňující obchodovat s kryptoaktivy za pomocí pákového efektu nebo služby nabízející depozitářové služby pro kryptoaktiva, a to jak pro retailové investory, tak tradiční finanční instituce. FSOC se moc nelíbí ani fakt, že mohou spotřebitelé stále častěji přistupovat k aktivitám spojeným s kryptoaktivy skrze tradiční hráče na finančním trhu (burzy i některé banky).





FSOC přitom upozorňuje především na následující rizika:

chybějící základní risk management, který by zamezoval riziku náhlého kolapsu při turbulencích na trhu a limitoval pákový efekt, aby nemohl být nadměrný (zjevný odkaz na letošní kolaps kryptofirem, jako byl fond Three Arrows Capital nebo třeba lendingová platforma Celsius) spekulativní povaha většiny kryptoaktiv, u nichž prudké výkyvy hodnoty často nemají žádnou oporu v míře jejich užívání a zakotvení v reálné ekonomice. množství firem působících v oboru má příliš velkou expozici kryptoaktivům a často se jedná o subjekty s rizikovými obchodními profily a neprůhlednými kapitálovými pozicemi a likviditou. navzdory decentralizované povaze veřejného blockchainu existuje významné riziko koncentrace klíčových služeb a s tím související zranitelnosti DLT technologií.

„Tato zranitelná místa jsou částečně způsobena volbami účastníků trhu, včetně vydavatelů kryptoaktiv a platforem, které nezavedly nebo odmítly zavést vhodné nástroje pro risk management,“ uvádí dále FSOC.

Zajímavé je, že rada sama přiznává, že na velkou část ekosystému kryptoaktiv se vztahuje stávající regulační struktura, z čehož by vyplývalo, že chyba není jednoznačně jen na straně hráčů v kryptoprůmyslu. V současné regulaci nicméně vidí množství děr, které umožňují kryptoměnovým firmám na rozdíl od jejich tradičních protihráčů kličkovat před zákony jako zajíc při honu.

Díry v současné regulaci by mohlo podle rady vyřešit přijetí právních předpisů, které stanoví pravomoc vydávat pravidla pro federální instituce a regulační orgány nad spotovým trhem s kryptoaktivy, která nejsou cennými papíry, zamezení regulační arbitráže, právní předpisy týkající se stablecoinů a příslušné pravomoci jednotlivých regulátorů, regulace poskytovatelů služeb a vertikální integrace kryptofirem. V neposlední řadě rada doporučuje posílit kapacity svých členů pro další analýzu, monitorování, dohled a regulací činností v oblasti kryptoaktiv.

Poslední bod je asi nejzajímavější. FSOC byl totiž zřízen po finanční krizi v letech 2008–2009, aby včas rozpoznával a identifikoval nové hrozby pro finanční bezpečnost USA. Přestože jeho skutečná funkce není našinci úplně zjevná, teoreticky by měl organizovat a řídit společnou reakci všech amerických finančních regulačních orgánů. Jde tedy o poměrně silný kalibr.

Podle Dodd-Frankova zákona o finančním dohledu je dokonce FSOC oprávněn přímo vykonávat dohled a regulovat nebankovní finanční společnosti nebo nástroje finančního trhu a platební, zúčtovací nebo vypořádací byznys s cílem řešit případná ohrožení finanční stability. Po této finanční taktické atomovce ale úřad nesahá příliš často.

A jak uvádí samotná zpráva, pro zásah na trhu s kryptoaktivy (navzdory letošnímu divokému jaru a létu – pozn. redakce) tuto svoji pravomoc ještě nevyužil vůbec. Naznačuje vyostřující se rétorika reportu, že nadešel čas změny? Na to si, stejně tak jako na odpověď, co konkrétního mohou čekat evropští uživatele amerických kryptoměnových platforem, budeme muset ještě chvíli počkat.