Ministr Klempíř postrádá analýzy vyváženosti vysílání. Jsou přitom na webu

Během úterního jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě vystoupil ministr kultury Oto Klempíř, který reagoval na opoziční výhrady vůči chystaným zákonům. Za své hlavní téma označil financování médií veřejné služby. Ačkoliv ubezpečil veřejnost i opozici, že nechce tato média rušit ani omezovat jejich nezávislost, vyhradil si právo na kritický pohled na jejich fungování.
„Je totiž správné se ptát, kde je analýza obsahové vyváženosti těchto médií, kde jsou důkazy o tom, že se chovají šetrně a hospodárně? Ony nejsou, a to je ten skutečný problém, který tu roky nikdo neřešil,“ prohlásil u řečnického pultíku Klempíř. Tuto situaci označil za chybu managementu, nikoliv řadových redaktorů.
Na otázku, kde je požadovaná analýza, je odpověď jednoduchá.
Na objektivitu České televize dohlíží RRTV
Dohled nad objektivitou a politickou vyvážeností patří mezi úkoly Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Její úřad zpracovává analýzy veřejnoprávních i soukromých médií, přičemž jde o podrobné dokumenty čítající desítky stran. Materiály jsou pak veřejně k dispozici na internetových stránkách vysílací rady, která v případě pochybení přijímá rozhodnutí podle zákona.
V listopadu 2024 například upozornila Českou televizi na porušení zákona kvůli koncepci Superdebaty před volbami do Evropského parlamentu v červnu stejného roku. Do závěrečné diskuse dostali pozvánku předsedové politických stran a hnutí zastoupených v tehdejší Poslanecké sněmovně. Kritérium pro výběr hostů však zvýhodnilo volební subjekt Spolu, který v pořadu reprezentovali tři zástupci, a současně znevýhodnil volební subjekty, které nebyly do pořadu pozvány, přestože měly dle předvolebních průzkumů ve volbách do Evropského parlamentu reálnou šanci na dosažení volebního úspěchu.
Platné znění vysílacího zákona a jeho dlouhodobý výklad správními soudy však reálně neumožnily uložit jiné opatření, než jen upozornit na pochybení a dát formální lhůtu k nápravě. Superdebata před volbami v roce 2025 už měla jinou koncepci a za Spolu se jí účastnil jeden reprezentant.
ČT pravidelně zveřejňuje analýzy zpravodajství
Sama Česká televize pravidelně zveřejňuje obsahové analýzy zpravodajství, publicistiky a diskusí. Na internetových stránkách k tomu má celou speciální sekci s pololetními i čtvrtletními posudky plus mimořádnými analýzami pokrytí vybraných mezinárodních událostí. Objektivita a vyváženost je častým tématem jednání Rady České televize, která si navíc sama objednává další posudky podle vlastních kritérií a požadavků.
Objektivita a vyváženost je navíc zpětně vyhodnocována také pro potřeby výročních zpráv, které obě rady předkládají parlamentu. I tyto výroční zprávy jsou veřejně na webu (RRTV, ČT, ČRo). Podobně si příležitostné analýzy objednává Rada Českého rozhlasu, která přezkoumává i jednotlivé případy na základě stížností a podnětů posluchačů. Také ona rekapituluje naplňování požadavků zákona ve výroční zprávě.
Podobně to platí o prověrkách hospodaření. Rada České televize i Rada Českého rozhlasu musí do parlamentu předkládat podrobné informace ve výročních zprávách, k nimž si poslanci v uplynulých letech vyžádali i další doplňující kapitoly. Oba kontrolní orgány zodpovídají za schvalování rozpočtů médií veřejné služby a k hodnocení investic nebo veřejných zakázek mají po ruce své dozorčí komise, jejichž členové mají právo nahlížet do všech potřebných dokumentů.
Dozorčí komise ČT: Kauza Sama doma a reklama
Dozorčí komise Rady ČT se například vrátila k reklamnímu vysílání lifestylového pořadu Sama doma z brněnské reprodukční kliniky. „Z pohledu umístění produktu v konkrétním dílu pořadu Sama doma panuje všeobecná shoda na tom, že takto dramaturgicky pojatý díl neměl být vůbec natočen a odvysílán, protože ve své podstatě porušil pravidla pro umístění produktu v pořadech typu Sama doma,“ uvádí usnesení dozorčí komise, jež je součástí zápisu z Rady ČT. Kauza loni na jaře přispěla k odvolání generálního ředitele Jana Součka z funkce, vedla k personálním opatřením na zodpovědných útvarech a přiměla televizi k aktualizaci vnitřních pravidel.
Zprávy dozorčích komisí jsou také veřejně dostupné (ČRo je má samostatně, v případě ČT jsou přílohou zápisů z jednání Rady ČT) a jejich předsedové vystupují na každém zasedání rad. Kdo se tedy o věc zajímá, může si nastudovat řadu materiálů.Jaké další podklady by si ministr představoval, v jaké konkrétní podobě, kdo by je měl připravovat, s jakou četností a kdo by je měl financovat, to ve svém projevu neřekl.
Vyváženost přes 97 procent
Nejnovější dostupná analýza je vyhodnocení zpravodajství českých televizí a Českého rozhlasu za 1. až 3. čtvrtletí uplynulého roku. Vypracovala ho ostravská společnost Media Tenor v říjnu 2025. Zaměřila se na 17 zpravodajských relací čtveřice médií o celkové stopáži 1796 hodin a 25 minut. Konkrétně v případě České televize hodnotila klíčové pořady Události, Události, komentáře, Události v regionech (včetně odpojovaných mutací), Události v kultuře, Zprávy ve 12, Zprávy ve 23, Horizont ČT24 a 90’ ČT24.
Co zjistila? Například to, že nejvyšší intenzita informací z domácího politického dění byla v Hlavních zprávách televize Prima, protože se v nich víc než dřív začaly zužitkovávat materiály z diskusních pořadů CNN Prima News. Zpravodajství České televize zase víc reflektovalo zahraniční události. Události České televize ze všech hlavních zpravodajských relací vykázaly nejnižší míru negativity a zároveň měly nejvyšší podíl neutrálně laděných výpovědí, čímž překonaly komerční relace.
Hlavní zpravodajská relace České televize věnovala jednotlivým politickým stranám prostor srovnatelný s dalšími analyzovanými relacemi. Od těch komerčních se však opět lišily menší mírou negativity. „Zároveň je nutné uvést, že většina negativních výpovědí pronesených na adresu politických stran pocházela od jejich politických oponentů. Žádná ze stran nebyla v Událostech prezentována převážně pozitivně, v negativním tónu medializace však mnohdy pořad dosahoval jen polovičních hodnot oproti komerčním relacím,“ konstatují analytici Media Tenoru.
Všechny zpravodajské pořady ve sledovaném období věnovaly nejvíc pozornosti tehdejšímu předsedovi vlády Petru Fialovi. „Ve veřejnoprávních relacích se však dostalo relativně více prostoru prezidentu Petru Pavlovi, naopak komerční zpravodajství relativně častěji poskytovalo prostor předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Vedle toho se však v Událostech ČT relativně častěji objevovala místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová,“ všímá si Media Tenor.
Nejnovější dostupné posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků České televize je za první pololetí roku 2025. Společnost Media Tenor podrobila zkoumání vzorek 500 náhodně vybraných reportáží z pořadů Události, Události v regionech a Zprávy ve 23.
Výsledky této analýzy konstatují, že drtivá většina obsahu splňuje nároky na objektivitu. „V 97,4 % příspěvků nebyla možná kolize s vyvážeností identifikována,“ uvádí se v závěrečné zprávě. Pokud by se brala v úvahu jen hlavní relace Události, byl by podíl vyhovujících příspěvků 97,3 %.
Analytici ve zkoumaném vzorku identifikovali pouze 13 problematických příspěvků, z nichž většina měla nižší stupeň závažnosti a týkala se například formy zobrazení či úplnosti informací. Všechny tyto příspěvky analýza dál rozebírá a vysvětluje, v čem byly problematické. K nálezům se vyjadřuje i redakce zpravodajství České televize, pokud se závěry analytiků nesouhlasí.
Aktuálně Rada České televize vyhodnocuje materiál, který obdržela na svou žádost od redakce zpravodajství. Přehled obsahuje hosty Otázek Václava Moravce, Událostí, komentářů a Interview ČT24 od října 2017 do konce října 2025, přičemž se zaměřuje na předsedy a místopředsedy politických stran a hnutí plus předsedy a místopředsedy obou komor parlamentu.
Klempířovy požadavky na veřejnoprávní média
Ministr Klempíř ve svém projevu dále nastínil několik bodů, které by podle něj měly definovat roli médií veřejné služby v 21. století. Kromě požadavku na výrobu obsahu pro všechny věkové a sociální skupiny či boj proti dezinformacím zdůraznil nutnost vyvažovat vliv sociálních sítí. „Sociální média mohou pořádně zúžit rozhled, potlačit přirozenou národní identitu a nekompromisně vyostřit nálady ve společnosti. V současné době jsme toho zrovna tak trochu svědky,“ uvedl Klempíř. Odmítl, že by média veřejné služby už nebyla zapotřebí.
Mezi jeho priority patří také maximální transparentnost hospodaření a odolnost vůči komerčním i politickým tlakům. „Vždyť média veřejné služby stále více čelí rostoucí politické polarizaci a nepřetržitému tlaku politických stran,“ prohlásil ministr kultury. Klempíř zopakoval, že navzdory obavám veřejnosti nedojde ke ztrátě nezávislosti těchto institucí. Mají poskytovat nezávislé, nestranné a kvalitní zpravodajství.
Ministr kultury dále uvedl, že veřejnoprávní média mají zaštiťovat mediální pluralitu a podporu nezávislé domácí tvorby a kulturního sektoru a přitom aktivně podporovat kreativní průmysl. Mají být partnerem dalším veřejným a veřejnoprávním subjektům v České republice a podporovat je. „Především pak školy a dále ty, kteří se aktivně starají o kulturní dědictví a památky,“ uvedl jako příklad.
Takové úkoly však České televizi i Českému rozhlasu ukládají už existující právní předpisy a memoranda o veřejné službě. S mnoha veřejnými institucemi mají obě média dohody o mediálním partnerství.
