Nejistá budoucnost Mozilly, přelomová žaloba na Facebook a objev instagramové klikací farmy

Facebook nelegálně ničil konkurenci nakupováním potenciálních rivalů. Takový je závěr americké Federal Trade Commission (FTC) a několika desítek tamních států. Nové antimonopolní šetření má potenciál se táhnout dlouhé roky a (jak už to tak u podobných věcí bývá) ničeho nedosáhnout. Facebook už dlouhé roky monopolem je, nové aktivity proti tomu přicházejí pozdě. Výsledek osmnáctiměsíčního zkoumání zmiňuje akvizici Instagramu (1 miliarda USD v roce 2012) a WhatsApp (19 miliard v roce 2014). Detaily v USA podaly žalobu na Facebook, žádají rozdělení firmy či prodej Instagramu a WhatsApp nebo FTC Sues Facebook for Illegal Monopolization.

Konec jedné legendy. The Correspondent končí s anglickým webem, který měl být provozován v New Yorku. Redakce na něj vybrala 2,6 milionů dolarů crowdfundingových peněz (kampaň ovšem stála 1,8 milionu dolarů) a nakonec ho provozovala z Nizozemska. Konec navíc doprovází snaha mlžit o tom, že vlastně nikdy New York neslibovali. The Correspondent byl přitom ještě před pár lety hvězda, příklad novin, které budou existovat bez inzerce, protože jim příjmy zajistí platící čtenáři. Sliboval vysokou transparentnost o všem. Na start v USA navíc dostal i hodně peněz od nadací a z jiných zdrojů. Selhávat začal na tom, že ani původní předplatitelé (a těch bylo pouze 55 000 a příjmy nepokrývaly ani náklady) nepokračovali v odběru. Detaily v The Correspondent, De Correspondent’s English-language site, is shutting down.

Na Facebooku jde především o peníze. Teprve poté o bezpečnost uživatelů. Proto je Facebook plný podvodů a okrádaček. Proto inzertní systém například nechá nevhodnou reklamu s vyzývavými dětmi zacílenou na muže ve středním věku. Proto je Facebook plný reklamy a příspěvků propagujících podvodná kryptoschémata zneužívající fotky celebrit. Podvodníci Facebooku platí. V Facebook Gets Paid se můžete podívat na další příklad zásadního pravidla, tedy peníze nade vše. Interní informace z Facebooku nepřekvapí nikoho, kdo Facebook dlouhodobě sleduje.

freds72.itch.io/poom ■ Juniper Networks koupili Apstra ■ Der Spiegel: Donald Trump je Loser of the Year ■ Oracle se stěhuje ■ Elon Musk se také stěhuje ■ Dlouhé čtení o Monopoly, té hře ■

Easy WP SMTP plugin pro Wordpress je děravý. Jde o hodně rozšířený doplněk webů a blogů na WordPressu s více než 500 tisíci aktivními instalacemi. Chyba umožňovala reset hesla a tím ovládnutí webu. Pokud používáte, je zásadně nutné aktualizovat.

12. ledna 2021 Adobe definitivně zablokuje Flash. Poslední aktualizace žádá uživatele poněkud urgentněji než dříve, aby Flash odinstalovali. Konečně se tak snad internet zbaví nejnebezpečnějšího softwaru všech dob.

Jednoznakovky je užitečný typografický nástroj pro web. Zejména v tom, že dá nedělitelné mezery tam, kde běžné autoři textů odřádkovávají a ničí text. Těch oprav je ale víc. Šikovné.

Weby vydavatelství Mladá fronta přestaly fungovat. Mf.cz a řada dalších, včetně Cnews.cz či Finance.cz. Například Edna.cz to na Facebookuoznačuje „za problém s hostingem“. Správnější by bylo napsat, že jde o vedlejší efekty nepovedeného krachu Mladé fronty. V pátek už o tom Lupa psala ve Weby zkrachovalého vydavatelství Mladá fronta jsou nedostupné.

Proč je Apple M1 čip tak rychlý? Dlouhé a dobré čtení ve Why Is Apple’s M1 Chip So Fast? je dost poučné i náhledem do historie a budoucnosti procesorů, rozdílů mezi architekturami a řady dalších věcí.

Nové Apple AirPods Max stoji 549 dolarů, 16 490 Kč (přímo u Applu). To slovo Max napovídá, že jde o dlouho očekávanou podobu velkých sluchátek přes uši. 20 hodin výdrže baterie, ANC, 5 minut nabití vystačí na 1,5 hodiny používání. Množství senzorů, devět mikrofonů, stále aktivní Siri. O použitelnosti se zařízeními, která nejsou od Applu, se web nezmiňuje.

Apple začal prodávat podložku pro jógu. Manduka eKOlite Yoga Mat si koupíte za 77,95 USD. Ve stejném obchodě, kde se prodávají hodinky, sluchátka, notebooky, telefony a tablety. Kdybyste náhodou chtěli tutéž v jiných barvách tak asi nejlépe přímo od Manduka.

Apple chce nahradit Qualcomm. Potřebuje totiž vyvinout vlastní modemy. Podle Apple’s Greatest Chip Challenge Yet: Replacing Qualcomm Modems má ale malou naději na úspěch. V cestě stojí desítky let zkušenosti Qualcommu a velmi složité vlastnosti mobilních sítí. V cestě bude stát i řada patentů a nutných licencí, kde má Qualcomm také navrch. Applu trvalo něco mezi pěti až deseti lety než vyvinul vlastní procesory (začali s tím v iPadech) pro počítače.

Německo vyšetřuje Facebook za vynucení užití účtu na Facebooku pro Oculus hardware. Noví uživatelé musí mít účet na Facebooku ihned, stávající na něj musí přejít do roku 2023. Oculus (Facebookem koupený z 2 miliardy dolarů v roce 2014) navíc mění jméno na Facebook Reality Labs. Svázání hardwaru s účtem na Facebooku znamená, že v okamžiku zablokování či krádeže účtu se nákladně pořízený hardware stane nepoužitelným.

World of Warcraft: Shadowlands se stal nejrychleji se prodávající PC hrou. V den spuštění (23. listopadu) bylo prodáno 3,7 milionu kopií. Předchozí rekordmani jsou Diablo III (3,5 milionu) a World of Warcraft: Legion (3,3 miliony).

Gmailumožní opravovat dokumenty Office přímo z příloh e-mailů. Přestane být nutné uložit přílohu do Disku Google, aby ji bylo možné opravovat (opravovat dokumenty z Office umí Google Disk/Dokumenty už déle). Nově po kliknutí na přílohu dojde k otevření (a bez konverze na interní formát).

Podíl Firefoxu klesá, Mozilla Foundation propouští a zavírá kanceláře. Propouštění se navíc týá seniorních vývojářů. V září došlo k propuštění čtvrtiny stavu, nevíce to dopadlo na tým vyvíjející Rust. Stále platí, že 92 procent příjmu Mozilly přichází od Googlu, který platí za umístění výchozího vyhledávače. A nebýt Googlu, tak Mozilla už nejspíš neexistuje. Detailní pohled na stav a finance v Endangered Firefox: The state of Mozilla.

Nastavení limitu na útratu v Google Cloudu neznamená, že se při jeho překročení platby zastaví. Ani to, že když něco spustíte na zdarma dostupné variantě Firebase, nemůže se to automaticky proměnit v placenou verzi. Účtování dokonce nezabrání ani to, že na platební kartě budete mít omezení na čerpání na 100 USD. Poučný příběh najdete v Google Cloud (over)Run: How a free trial experiment ended with a $72,000 bill overnight a We Burnt $72K testing Firebase + Cloud Run and almost went Bankrupt [Part 1].

Walt Disney World na fotografie návštěvníků digitálně doplňoval roušky. Ale už to prý dělat nebude.

Z Facebooku odcházejí klíčoví lidé. Vadí jim, že firma ignoruje nenávistné projevy. Jeden z odcházejících datových vědců zároveň upozornil. že zhruba jeden z tisícovky příspěvků (tedy až 5 milionů příspěvků denně) porušuje pravidla zakazující nenávistné projevy. Facebook z toho ale odstraní pouze zhruba pět procent. Detaily v After The US Election, Key People Are Leaving Facebook And Torching The Company In Departure Notes.

Mastercardprověřuje spojení a vztahy s MindGeek, matkou serveru PornHub. Ten byl obviněn ze šíření videí se zneužíváním dětí i videí natočených bez souhlasu účastníků. Není to každopádně poprvé, co se PornHub dostal kvůli problematickému obsahu do středu zájmu. Aktuální problémy začaly díky článku New York Times The Children of Pornhub. Je tam i zajímavá zmínka o návštěvnosti – 3,5 miliardy návštěv (nikoliv návštěvníků) měsíčně, tři miliardy zhlédnutých stránek denně. New York Times upozorňují, že lze snadno najít zásadně závažně závadná videa prostým hledáním vhodných slovy (včetně oblíbeného „14yo“ (mezitím PorHubem zablokované). Zmiňují i případ pohřešované 15leté dívenky z Floridy – její matka ji našla v 58 videích právě na PornHubu. Děsivé čtení. PornHub na problémy s obsahem reagoval omezením nahrávání i stahování. Nahrávání bude možné pouze u ověřených účtů a partnerů. Stahování bude omezeno pouze na placený obsah od ověřených účtů. Nastupuje i rozšíření moderování obsahu.

WhatsApp

kritizuje Apple za nové požadavky na informaci o soukromí a zacházení s

daty. Správně upozorňuje, že předinstalované aplikace od Applu, které nejsou

samostatně v App Store, nic takového splňovat nemusí. Tedy, nemusí: ty, které má

Apple v App Store, musí. Ty, které tam nejsou (například Messages) budou mít tyto

informace na webu Applu. Jde tak trochu pošťuchování mezi Facebookem a Applem.

Facebooku totiž zásadně vsadí snahy Apple o soukromí uživatelů, zejména

odložené IDFA.

Cydiažaluje Apple. Stěžuje si, že Apple využil antimonopolní praktiky ke zničení Cydia a poté spuštění vlastního App Store. Toho obchodu s aplikacemi, který má monopol na aplikace pro iOS. Vlastně mají pravdu v tom, že kdyby Apple prostě nevytvořil App Store a neznemnožnil existenci dalších zdrojů aplikací, tak jsme dnes mohli mít vedle App Store ještě řadu dalších alternativ. Cydia přitom na samém počátku byla velmi oblíbeným zdrojem aplikací. Dnes existuje, ale pouze pro telefony s jailbreakem. Tohle bude zajímavé sledovat.

Valve opravilo chybu ve Steamu. Dala se využít pro ovládnutí počítače. Nacházela se v síťovém pluginu, který je ale ještě stále součástí některých her. Detaily v Game On – Finding vulnerabilities in Valve’s “Steam Sockets”.

Nový malware Androzek napadá Chrome, Edge a Firefox. Usídlí se v prohlížeči a vkládá na stránky inzeráty a mění výsledky vyhledávání. Ve Firefoxu navíc sbírá a odesílá přihlašovací údaje. Aktivitami je enormní, Microsoft objevil 159 domén, ze kterých se Androzek šířil, na nich desítky tisíc dynamicky generovaných adres. Detaily ve Widespread malware campaign seeks to silently inject ads into search results, affects multiple browsers.

Americké školy si pořizují technologie pro hacknutí telefonů. Stejné, které FBI používá pro vyšetřování terorismu. Třeba ty od Cellebrite. Hledají s jejich pomocí například důkazy o sexuálních vztazích mezi studenty a učiteli, ale i jiné problematické věcí. Na tom všem je zajímavé, že školy v USA v zásadě nepotřebují soudní příkaz k prozkoumávání obsahu telefonu studentů.

Příběh hacknutí webových stránek pro právníky Facebooku v How I hacked Facebook: Part One je typickou ukázkou toho, jak firmy nechávají informační systémy děravé a přístupné z internetu. Vlastně nejde o žádný zásadně složitý způsob, jak se někam dostat. Jak název napovídá, autor bude mít ještě další pokračování. Podařilo se mu totiž najít ještě další dvě zranitelnosti.

TikTok prošetřuje videa propagující hladovění a anorexii. Ačkoliv některé z vyhledávacích termínů už zakázal, na další je možné videa stále najít. Samotný zákaz hashtagů nestačil, slova šlo hledat přímo. Navíc i v různě zkomolené podobě. Detaily v TikTok investigating videos promoting starvation and anorexia.

Periscope možnábrzy přestane existovat. Ne tedy že by snad nějak extra existoval. Od té doby, co aplikaci pro live-streaming koupil Twitter, postupně umírá tak jako tak. Technologie se stala součástí mobilní aplikace Twitteru a pro samostatnou aplikaci neexistuje příliš důvodů existence.

Twitterkoupil Squad, aplikací pro sdílení displeje mobilu či počítače současně s videochatem. Nejzajímavější na akvizici je, že Twitter aplikaci ihned po akvizici ukončil. Stejný osud nakonec potkal už Vine a blíží se i pro Periscope (viz výše). Oznámení viz též Squad is now part of Twitter!

Rodinné sdílení u Applu je nově rozšířeno na nákupy v aplikacích a předplatné. Aktivaci najdete v Nastavení → účet → Předplatné/Subscriptions. Je možné zapnout/vypnout sdílení předplatných.

Čína zakázala TripAdvisor a dalších více než 100 aplikaci. Prý z důvodu boje proti pornografii, prostituci, gamblingu a násilí. Většina aplikací je čínská, TripAdvisor nikoliv. A těžko si lze představit, že by spadal po některý z citovaných důvodů.

Google a Apple míří k zákazu technologie na sdílení lokačních dat uživatelů. Varují vývojáře, že pokud v aplikacích budou mít SDK od X-Mode Social, budou jejich aplikace odstraněny z obchodů. X-Mode sbírá polohové informace o uživatelích a prodává je. Vývojářům za umístění v aplikacích platí. Nejzajímavější je, že X-Mode data prodává americké armádě. Nutno dodat že sbírání lokačních dat je běžnou součástí prakticky všech inzertních SDK. Detaily v Apple and Google to Stop X-Mode From Collecting Location Data From Users’ Phones.

vpnMentor objevil masivní instagramovou klikací farmu v centrální Asii, která poskytuje své služby celosvětově. Desítky tisíc falešných účtů se stávají fanoušky, dávají Líbí, zveřejňují příspěvky, komentují a klikají na reklamu. Účty se podařilo objevit nalezením veřejné přístupně databáze s údaji o jejich činnosti v Elasticsearch úložišti. Podrobnosti v Report: Massive Instagram Click Farm Uncovered.

iOS 14neukazuje upozornění na příchozí zprávy (SMS). Celé je to zábavné tím, že to, kdy notifikace ukáže, nemá podle všeho žádné vysledovatelné pravidlo. Nic nevyskočí, na ikonce aplikace se neobjeví číslo. Snad náprava nebude trvat měsíce, jak je to u Applu čas od času běžné.

LG Electronicsreorganizuje. Firmu k tomu vedlo 22 měsíců ve ztrátě. Levné a střední chytré telefony bude outsourcovat ve snaze snížit náklady a konkurovat čínským konkurentům. Ještě v roce 2013 bylo LG mezi první trojkou výrobců chytrých telefonů.

Více než polovina tento rok zrušených pracovních míst v médiích v USA je ve zpravodajství.

Robloxodložil IPO. Uvádí, že s ohledem na výkony akcií Airbnb či DoorDash je aktuálně příliš obtížné určit správnou cenu. Ohodnocením je Roblox někde okolo 4 miliard dolarů. Zajímavý vývoj.

Automobilka Hyundai koupila zhruba 80% podíl v Boston Dynamics za 1,1 miliardy dolarů. SoftBank si ponechává zbylý podíl. Viz Hyundai Motor Group to Acquire Controlling Interest in Boston Dynamics.

