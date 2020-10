Nejvíc alkoholu vidí mladí diváci na Óčku, za reklamy na Primě padly pokuty

Pokutu sto tisíc korun by měl zaplatit výrobce Hanácké vodky za reklamu, kterou si zaplatil ve vysílání televize Prima. Podle názoru vysílací rady překročila propagace s Matějem Ruppertem v hlavní roli platná omezení, která v televizním vysílání platí pro nabízení alkoholických nápojů. Státní úřad o tom rozhodl minulý týden, zkoumání případu trvalo skoro rok.

Zákon o regulaci reklamy říká, že reklama na alkoholické nápoje nesmí vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu. Jenže scénář spotu, který se na Primě objevil na konci loňského listopadu v odpoledním vysílání, naopak vybízel k tomu, jak se dá s vodkou užít noční život.

V reklamě Matěj Ruppert zpíval: „Být mezi přáteli, to je můj styl, večer je přede mnou, už aby byl, život je krátkej, tak pojď žít, bavit se, zasmát se, zapařit, neboj se předvést pár tanečních kroků, rozjedem spolu mejdan roku“. Je ústřední postavou silvestrovské oslavy, Hanácká vodka je v záběrech všudypřítomná. Reklama podle názoru státního úřadu vytvářela dojem, že bez tohoto alkoholického nápoje to není ta pravá silvestrovská zábava, což právě porušuje paragraf o zdůrazňování společenského úspěchu v souvislosti s alkoholem.

Pozornost úředníků upoutala rovněž květnová reklama odvysílaná na stanici Prima Zoom, která by se dala vykládat tak, že k řešení osobních problémů při koronavirové krizi pomáhá pití Staropramenu. Ve vysílání se objevila před půl desátou ráno a hlavní postavou je posmutnělý herec Hynek Čermák v roušce.

Čermák ve spotu zjišťuje, že jeho lahev piva už je prázdná, a otevírá proto další. Komentuje to slovy: „Zvláštní doba, co? Všichni se s tím vyrovnáváme po svým. Zažíváme situace, který jsme nečekali. Ale i když si svoje pivo vychutnáváme každej sám, jsme v tom spolu, třebaže se ani neznáme. Tak na to, ať se zase brzy potkáme! V práci, divadle a v hospodě na pivu. Držíme spolu.“

Zákon ale přímo říká, že reklama na alkohol nesmí naznačovat povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je alkohol prostředkem řešení osobních problémů.

Konkurenční pivovar Plzeňský Prazdroj pro změnu dostal napomenutí za to, že jeho propagace piva Excelent odvysílaná na stanici Óčko mířila na konzumenty mladší 18 let. Uzavřel se tím případ z loňského září, kdy se hned v ranním vysílání – už před osmou ráno – objevil sponzorský vzkaz s motivem skateboardingu, dobrodružství a zážitkového cestování. Komentář zdůrazňoval, že s Excelentem se dá vydat „vždy po svý ose, třeba i na konec světa“.

Podle zákona nesmí reklama na alkoholické nápoje využívat herce, kteří vyhlížejí mladší osmnácti let, ani používat prvky, prostředky nebo akce, které na teenagery působí. Napomenutí pro Prazdroj znamená, že pokud by se taková reklama opakovala, může pivovar dostat pokutu až dva miliony korun.

Právě hudební stanice Óčko vyšla nejhůř ze vzorkového monitorování 21 televizních programů, které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uskutečnila od 6. do 9. února letošního roku. Cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu a v jakých kontextech televizní vysílání zobrazuje drogy, alkohol, tabák, hazardní hry a rovněž tzv. technologické závislosti, zpravidla označované jako netolismus.

Na Óčku bylo jednoznačně nejvíce reklam nabízejících alkoholické nápoje (celkem 156). Druhý nejvyšší výskyt obchodních sdělení, ať již reklam, či sponzorských oznámení, propagujících alkohol a hazardní hry byl zaznamenán na sportovním programu České televize ČT sport (140). Ve 120 případech se jednalo o označení sponzora pořadu, kam se započítává i takzvaná injektáž, kdy se logo nebo produkt objeví v rohu obrazovky během vysílání. Na stanici Nova Sport 1 byla během dvou dnů čtyři sponzorská označení propagující alkohol, dále se objevilo 7 sponzorských označení propagujících hazardní hry a 36 reklam na hazardní hry.

Alkohol se mnohdy vyskytuje v reklamách rovněž ve funkci rekvizity, většinou jako symbol úspěchu, spokojenosti či harmonie. Hlavní propagace alkoholických nápojů je dvojí – buď si ji zadají přímo výrobci, anebo je nabízejí různé obchodní řetězce při slevových akcích.

Alkohol, tabák a hazardní hry jsou ale častým obsahem denního programu televizních stanic i mimo reklamní bloky. Podle monitoringu v této kategorii opět vede Óčko. „Jeho sledováním jsou diváci jednoznačně nejvíce vystaveni obsahům zobrazujícím závislostní chování (konkrétně konzumaci alkoholu a kouření),“ oznámili analytici státního úřadu při zářijové konferenci Média dětem, média s dětmi.

Mohou za to samozřejmě hudební klipy, ve kterých je alkohol nebo kouření typickou rekvizitou. Ve sledovaných dvou dnech se na Óčku objevil alkohol 563×, kouření 231×, různé drogy 32× a hazard 21×. Klipy se na tomto počtu podílely v 772 případech, objevilo se ale také 40 upoutávek s motivem alkoholu a 11 zmínek v různých magazínech.

Konzumace alkoholu je daleko nejčastěji ztvárňovaným závislostním chováním v televizním vysílání. „Vysoká četnost scén s konzumací alkoholu byla zjištěna zejména v populárních amerických sitkomech, které jsou oblíbené u dospívajících a mladých dospělých, což u této divácké skupiny vytváří v souvislosti s konzumací alkoholu zdání normality,“ vyplynulo z monitoringu. Dějové motivy spojené s alkoholem a kouřením jsou velmi často využívány rovněž v soudobé české seriálové tvorbě.

Naopak nepřekvapí, že poměrně bezpečnou zónou jsou stanice pro dětské diváky. Na rozdíl od alkoholu a tabáku se technologické závislosti (například na používání mobilu anebo závislost na sociálních sítích) v programu tuzemských stanic moc neřeší, a pokud ano, tak jde o osvětu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání také vypracovala analýzu čtyř hlavních televizních skupin na českém trhu (ČT, Nova, Prima, Barrandov) za celé první pololetí letošního roku. Na rozdíl od výše uvedeného vzorkového monitoringu 21 stanic nechala spočítat, kolik reklam na hazard a alkohol se objeví v průběhu celého dne.

Celkový součet reklam a sponzoringu v souvislosti s alkoholem na programech všech čtyř televizních skupin dosáhl čísla 53 762. Vedly programy skupiny Prima, na kterou z tohoto součtu připadalo 29 699 odvysílaných reklam a sponzorských vzkazů. S velkým odstupem následovala skupina Nova s 15 228 odvysílanými obchodními sděleními. Na České televizi se objevilo jen 1382 sponzorských a reklamních sdělení s motivem alkoholu za půl roku (veřejnoprávní médium může vysílat reklamu jen na ČT2 a ČT sport, a to v omezeném časovém rozsahu).

Co se týče hazardu, součet za půl roku dosáhl 27 399 obchodních sdělení napříč stanicemi všech čtyř televizních skupin. Zatímco v oblasti alkoholu vedla Prima, tady je pomyslným lídrem naopak skupina Nova s 10 537 výskyty. Následuje Barrandov (8192 obchodních sdělení), teprve za ním Prima (6204 výskytů) a žebříček uzavírá Česká televize s 2466 případy. Typicky se na tuzemských televizních stanicích propagují loterijní a sázkové hry.

Statisticky to vychází tak, že jsou diváci těchto čtyř televizních skupin vystaveni v průměru 295 reklamám a sponzoringům s námětem alkoholu během jednoho dne. V případě hazardu jde o 151 spotů.