Neobcházejte zákony EU, varuje Evropská komise ČTÚ. Česku hrozí i oficiální řízení

Aktuální pokus Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) o prosazení zásadní regulace českého mobilního trhu narazil na odpor Evropské komise. Její zástupci se v oficiálním dopisu ohradili proti postupu českého regulátora, který podle nich může porušovat právo Evropské unie.

V dokumentu, který má Lupa k dispozici, proto vyzývají ČTÚ, aby od svého záměru upustil. „Dopis to říká velmi jasně. Pokud ČTÚ přijme prozatímní opatření, které je v podstatě stejné jako návrh opatření, který jsme nedávno neakceptovali, může to být považováno za pokus o obcházení zákonů Evropské unie, což může vyústit v řízení pro porušení evropského práva proti České republice (tzv. infringement procedure, pozn. reakce),“ potvrdil Lupě vysoký úředník Evropské komise, který si nepřál být jmenován.

Rada ČTÚ má podle informací Lupy o návrhu regulace jednat začátkem příštího týdne.

Konec jedné regulace

ČTÚ v loňském roce po více než pěti letech dokončil analýzu mobilního trhu, ve které potvrdil, že virtuální operátoři v Česku nemají šanci konkurovat třem síťovým hráčům. Zároveň přiznal, že rychlé zlepšení situace, které předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková slibovala od podmínek aukce tzv. 5G kmitočtů, se nekoná a že nepřijde dříve než v roce 2026.

V souladu s regulačními pravidly EU zaslal úřad loni na konci listopadu svou analýzu, včetně návrhu nápravných opatření, ke schválení (tzv. notifikaci) Evropské komisi. Ta reagovala rychle: těsně před koncem roku 2021 ve své první reakci analýzu odmítla jako neopodstatněnou. ČTÚ podle ní dostatečně neprokázal, že je český trh pokřivený natolik, že potřebuje regulaci.

A o dva měsíce později, 17. února 2022, Komise vydala konečný verdikt: ČTÚ podle něj neprokázal, že by tři síťoví operátoři ve shodě ovlivňovali konkurenci na českém trhu. Navíc podle Komise nevzal v úvahu vlastní podmínky 5G aukce, které mají na trh přivést nové hráče v rámci tzv. národního roamingu. Pokud by operátor O2 jejich vstup do své sítě neopodstatněně zdržoval, má ČTÚ právní nástroje, aby jej k tomu přinutil, podotkla Komise.

Návrh ČTÚ tedy zamítla a úřad jej musel stáhnout. Vypadalo to, že další pokus o regulaci trhu je u konce.

Naléhavá potřeba

Jenže týden a půl poté přišel ČTÚ s překvapivým krokem. Zveřejnil novou analýzu trhu s tím, že je podle něj nutné co nejdříve zavést dočasná opatření, aby síťoví operátoři nevytlačili virtuály z trhu nadobro.

Regulátor proto navrhl, že stanoví dva balíčky služeb (volání, SMS a data), které bude velká trojka muset povinně nabízet a ČTÚ bude přímo určovat jejich ceny. Dočasná opatření mají podle návrhu platit nejdéle do konce roku 2023, kdy by podle ČTÚ měli své služby začít celoplošně nabízet noví operátoři vzešlí z 5G aukce, kteří budou působit v rámci národního roamingu u O2.

Dalším překvapivým krokem bylo, že se ČTÚ tentokrát rozhodl regulaci prosadit bez posvěcení Evropskou komisí. Odvolal se na § 131 odstavec 5 zákona o elektronických komunikacích, který regulátorovi umožňuje „v případě naléhavé potřeby“ přijmout dočasné opatření i bez evropského schválení.

Onu „naléhavou potřebu“ ČTÚ zdůvodnil obavou, že podle jeho zkušeností existuje reálné riziko, že velká trojka může ukončovat velkoobchodní smlouvy s virtuály. Zároveň síťoví hráči vytlačují menší operátory z trhu příliš vysokými velkoobchodními cenami. Kombinace těchto faktorů podle ČTÚ „vyvolává vysoké a bezprostřední riziko vytlačení velké části nezávislých MVNO z tohoto trhu, případně i úplného zániku tohoto trhu“.

Úřad proto Komisi svůj záměr jen oznámil, aniž by vyžadoval její souhlas. Evropská komise ale tuto argumentaci nepřijala. Ve své reakci konstatuje, že nový návrh je v podstatě stejný jako analýza, kterou už v únoru zamítla. Pokud se ČTÚ pokusí přijmout nové dočasné opatření, které je založeno na stejných argumentech a důkazech, které těsně předtím Komise neuznala jako dostatečná, může se jednat o „vážné porušení regulačního rámce stanoveného evropským kodexem pro elektronické komunikace (EECC),“ píše Komise.

„Komise je toho názoru, že vámi navržený postup může porušovat zákony EU tím, že obchází celý proces předepsaný v článcích 32 a 33 kodexu,“ dodává v dopise. A připomíná, že podle ní by stejné nebo podobné výsledky, jaké má přinést navrhovaná dočasná regulace, měly být dosažitelné vynucováním už platných a právně závazných závazků z aukce tzv. 5G kmitočtů.