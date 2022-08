Neuronová síť generuje porno, OVH bude zdražovat kvůli energiím, rozjíždí se 3nm výroba čipů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Felix Krause analyzoval nebezpečné chování webových prohlížečů zabudovaných v aplikacích na iOS. Je to poměrně varovné čtení. Aplikace jako Facebook nebo Instagram vkládají do stránek třetích stran vlastní JavaScript. Spuštěna byla stránka InAppBrowser.com.

OVH se chystá zdražovat. Firma uvádí, že cena elektřiny vyrostla o 39,7 procenta a inflace ve Francii dosáhla na 8,9 procenta. OVH v prosinci končí aktuální kontrakt na cenu energie. Firma už dříve oznámila zpoplatnění IPv4. Končící fixace cen elektřiny zřejmě promluví do nabídky i dalších hostingů a datacenter.

Internet v poslední době naskočil na vlnu generátorů obrázků postavených na AI. Jde zejména o Dall-E a Midjourney. Objevila se i další zajímavá služba tohoto typu. Pornpen.ai generuje lechtivé obrázky. Web často hlásí, že je server přetížen, zájem asi nebude malý.

Osmdesát tisíc bezpečnostních kamer od čínské firmy Hikvision stále nemá záplatu kritické zranitelnosti. A to i přesto, že záplata je k dispozici asi rok. Zranitelnost CVE-2021–36260 se například zneužívá pro provoz botnetu Mirai. Hikvision je laxním přístupem k bezpečnosti nechvalně známá. Přesto tato firma společně s čínským kolegou Dahua ovládá český trh.





V čipech Realtek řady RTL819× je velká bezpečnostní díra. Zranitelnost CVE-2022–27255 způsobuje to, že jsou útočníci schopní se na dálku dostat do řádově milionů zařízení včetně routerů. Vložit lze třeba backdoory nebo přesměrovat traffic.

Startup Windy.com majitele Seznamu Iva Lukačoviče se dostal do pětistovky největších webů světa. Měsíčně jeho služby využije 55 milionů návštěvníků. Je to výrazně více než Seznam, který je logicky geograficky omezený. Windy je nicméně stále ve ztrátě, kumulovaný minus dělá desítky milionů. Firmu v minulosti chtěl koupit Microsoft.

Tvůrce her Wolfenstein 3D, Doom a Quake John Carmack získal dvacet milionů dolarů na svůj startup zaměřený na umělou inteligenci. Jméno dostal Keen Technologies, zřejmě podle jeho her Commander Keen. Carmack napsal, že by si šek mohl vypsat sám, ale že ho externí kapitál požene k větší zodpovědnosti. Mezi investory je i Sequoia Capital. Carmack se snaží stvořit obecnou umělou inteligenci (AGI). Tedy podobně jako česká firma GoodAI. Tu založil Marek Rosa, který se rovněž věnuje hrám, a dokonce pod podobným názvem Keen Software House (Space Engineers). Carmack se o jeho AI zmínil i u Lexe Fridmana.

Yandex prodává svoji zpravodajskou sekci firmě Vkontakte (Vk.ru). Yandex je takový ruský Seznam či Google, Vk.ru zase obdoba Facebooku. Yandex News je čím dál více cenzurovaná služba, která například o válce na Ukrajině předkládá pouze zprávy vyhovující Kremlu. Ten už dříve do Yandexu dosadil své lidi. Yandex se chce mediální oblasti raději vyhnout. Na firmu mimo jiné dopadly sankce, má například problémy shánět servery a finance. Zrušila také plány na založení vývoje v Praze.

Nvidia zveřejnila výsledky za třetí kvartál a je to velký sešup. Tržby meziročně vyrostly o tři procenta, oproti předchozímu kvartálu jde ale o propad o 19 procent. Zisk spadl o 80 procent. Trh se po covidových nedostatcích a těžbě krypta ochladil. Nvidia doprodává aktuální generaci RTX 3000 a čeká se na novou.

Ředitel Huawei Ren Zhengfei vyjádřil obavy o ekonomickou situaci firmy. V interním dopise zaměstnancům sdělil, že podnik musí upřednostnit cash flow a ziskovost oproti růstu a rozsahu. Některé sekce tak budou nejspíše utlumeny. Huawei způsobují problémy americké sankce, ale také ekonomická situace obecně. Nadále lze očekávat zaměření na telco, IT nebo energetiku, do které se Huawei pouští i v Česku. Huawei také rozjíždí další programy na lákání vývojářů na HarmonyOS, jeho alternativu k Androidu. Aktuálně na to má 200 milionů dolarů.

Na Kickstarteru běží kampaň na mikropočítač StarFive VisionFive 2. Jde o stroj využívající čip na otevřeném standardu RISC-V. SoC má 64 bitů, čtyři CPU jádra, akceleraci videa a počítač dále má dvakrát 2Gb ethernet, HDMI 2.0 a další funkce. Autoři chtěli vybrat přes 28 tisíc dolarů, nyní jsou zhruba na padesáti. A první VisionFive se nyní dočkal oficiální podpory Ubuntu Linuxu, se kterou přišli vývojáři z Canonicalu. LeapFive má zase nový RISC-V čip NB2 včetně desky, čtyři jádra dávají 1,8 GHz.

DeskPi Super6c je server obsahující šest Raspberry Pi CM4. K dispozici je také šest pozic pro M.2 disky komunikující přes PCI Express 2.0. Cena je 200 dolarů.

Google popsal, jak odrazil obrovský DDoS útok. Podařilo se mu to skrze Google Cloud. Útok ve špičce posílal 46 milionů dotazů za sekundu.

Intel příští měsíc začne dodávat na trh serverové grafiky Flex známé pod označením Arctic Sound. Sdílí podobnou architekturu jader Xe jako karty Ponte Vecchio určené pro HPC a AI, zaměření je ale jiné. Flex je určený pro streamování médií a her.

Sony představila nový ovladač DualSense Edge pro PlayStation 5. Jde o jakousi Pro verzi a obdobu Elite Controlleru pro Xbox. Hlavní funkcí navíc jsou dvě zadní páčky pro nastavení funkcí. Cena a dostupnost se zatím neví.

Fitbit má novou nositelnou elektroniku. Konkrétně jde o modely Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4 a Fitbit Inspire 3.

Samsung oznámil nové disky Samsung 990 Pro. Ještě zůstanou u rozhraní PCI Express 4.0, ovšem s NVMe 2.0. Sekvenční čtení má dosahovat na 7450 MB/s, zápis až 6900 MB/s. Ceny byly stanoveny na 179 dolarů (1 TB) a 309 dolarů (2 TB). Prodávat se začnou začátkem příštího roku.

Samsung postaví nové výzkumné centrum za 15 miliard dolarů. Stát bude ve městě Giheung v Jižní Koreji a soustředit se bude na logické čipy a výrobní procesy. Jde o projekt do roku 2028. Firma si naplánovala dlouhodobou investiční akci do roku 2030, investovat chce 127 miliard dolarů.

TSMC příští měsíc do komerční masové produkce spustí 3nm výrobu. Bude to ještě delší proces, zákazníci dostanou první čipy v roce 2023. Tento proces bude posledním s tranzistory FinFET, 2nm proces počítá s GAAFET.

Nvidia se podělila o více detailů ohledně akcelerátorů Hopper H100. Budou mít 80 GB paměti s propustností 3 TB/s, téměř dvacet tisíc jader CUDA nebo 80 miliard tranzistorů. Výrobu pořeší 4nm proces TSMC.

Na Cnews.cz otestovali procesor AMD Ryzen 7 5800X3D. Jde o nedávnou iteraci původního modelu 5800X, novinka ovšem obsahuje 3D V-Cache. L3 cache dosahuje na 96 MB. Tento model je označován za aktuální nejlepší procesor pro hry, tento test to tak horce nevidí.

Emulátor Cemu určený pro spouštění her z Nintenda Wii U je k dispozici jako open source. K dispozici je pro Windows a Linux, napsán je v C/C++ a k sehnání je na GitHubu pod licencí Mozilla MPL 2.0.