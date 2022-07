Nothing Phone vstupuje na český trh, ruský Linux jde na burzu, prodeje PC a grafik padají

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Na český trh vstupuje chytrý telefon Nothing Phone. V nabídce ho budou mít O2, Alza, Datart a Huramobil.cz. Značku založil spoluzakladatel OnePlus Carl Pei. Získal mimo jiné aktiva od Essential, což byl pokus tvůrce Androidu Andyho Rubina na vytvoření nového typu smartphonu. Mezi investory Nothingu jsou vynálezce iPodu Tony Fadell nebo spoluzakladatel Twitche Kevin Lin. Ceny telefonů jsou 11 999 (8 GB RAM, 128 GB úložiště), 12 899 (8/256) a 13 999 korun (12/256). Přístroj je zajímavý částečnou průhledností.

Na trhu s hardwarem dochází po covidovém a home office šílenství k ochlazení. Gartner uvádí, že v posledním čtvrtletí klesly prodeje PC a notebooků o 12,6 procenta. HP spadlo o více než 27 procent. Jediný růst zaznamenal Apple. Jde o nejrychlejší propad za posledních devět let. DigiTimes informují, že výrobci základních desek očekávají propad o dvacet až třicet procent. Nvidia, AMD, Apple a další zase snižují objednávky výroby čipů u TSMC. Stejně tak se ceny grafických karet vrací do příznivých hodnot a i v českých e-shopech je možné je běžně koupit. Dokonce už se k nim zase začaly přibalovat hry zdarma jako marketingový tahák. TSMC varovalo před nadměrnými zásobami, zároveň ale ohlásilo rekordní čísla.





STMicroelectronics a GlobalFoundries postaví ve Francii novou továrnu na čipy za 5,7 miliardy dolarů. Výroba by se měla rozjet v roce 2026, objekt bude stát vedle současné továrny v Crolles. Produkce má čítat až 620 tisíc waferů ročně, a to při 18nm procesu. Částka veřejných dotací nebyla zveřejněna. Firmy doufají v hladký průchod evropského Chips Act, který by měl do podpory výroby napumpovat desítky miliard eur. Chips Act patří mezi priority českého předsednictví Rady EU. STMicro také navyšuje počty zaměstnanců v R&D centru v Praze.

Výrobu čipů v Evropě rozšíří také Bosch, investuje tři miliardy eur. Firma nedávno za miliardu eur rozjela továrnu v Drážďanech a také vyčkává na Chips Act.

Ruská linuxová firma RusBITech se chystá na burzu. IPO má proběhnout v Moskvě, firma by měla být oceněna na v přepočtu 260 milionů dolarů. Podnik stojí za linuxovou distribucí Astra, což je fork Debianu s podporou ruských čipů Elbrus. Rusko chce pomocí Astra Linuxu nahradit Windows, ke kterému je po sankcích omezený přístup. Vlivem toho použití domácího softwaru v zemi roste.

Rusko se také snaží vyvinout vlastní SSD a NVMe řadiče. Vyrábí se v Rusku, ale NAND čipy jsou zahraniční. O plánech tamní firmy Kraftway píše Cnews.cz.

Deutsche Telekom prodává majoritní podíl ve svém byznysu s pasivní infrastrukturou/vysílači za 17,5 miliardy eur. Podíl 51 procent v GD Towers získávají DigitalBridge Group a Brookfield Asset Management. GD Towers působí v Německu a Rakousku, ovládá 40 tisíc sajtů. Deutsche Telekom chce za utržené peníze snížit dluhy a získat majoritu v T-Mobile US. Český T-Mobile na vyčlenění pasivní infrastruktury založil firmu T-Mobile Infra CZ.

Vyšel Total Commander 10.50. Nástroj přináší hromadu malých vylepšení včetně lepšího prohlížeče obrázků.

Ruskojazyčná skupina Killnet vyhrožuje, že bude kyberútočit na všechny země, které nějak podporují sankce proti Rusku. Killnet útočili také v Česku. Jsme prostí ruští lidé, kteří jsou připraveni vám nakopat zadek, sdělila skupina na Telegramu.

Google Cloud spouští první instance na čipech ARM. Zvolil si procesory Ampere Altra od startupu Ampere, který vede bývalá prezidentka Intelu Renée James a který už od Oraclu nebo ARMu posbíral přes 420 milionů dolarů. Google instance pojmenoval Tau T2A. 32 jader vCPU se 128 GB RAM vyjde na 1,232 dolaru. Ampere už nasadily Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud a Tencent Cloud. AWS si vyvíjí vlastní ARM čipy Graviton.

Samsung začal vyrábět první vzorky grafických pamětí GDDR6. Pomocí 10nm a EUV procesu začal produkovat 16Gb čipy s rychlostí 24 Gb/s. Micron už má GDDR6X se stejnou rychlostí. Výrobci grafik čipy dostanou v řádu týdnů.

Oracle údajně chystá velký úsporný program, mohl by se dotknout tisícovky zaměstnanců, zjistil The Information. Zřejmě jde o další „zvyšování hodnoty akcionářům“. Propouštění podle Bloombergu chystá také Microsoft, má se dotknout asi procenta ze 180 tisíc zaměstnanců. Má jít o restrukturalizaci v rámci divizí.

Novým výkonným ředitelem a prezidentem Red Hatu se stal Matt Hicks. Paul Cormier usedne v křesle předsedy představenstva. Jde o další personální posuny od převzetí Red Hatu ze strany IBM.

Unity se spojuje s firmou IronSource umožňující monetizaci her. Koupená firma byla oceněna na 4,4 miliardy dolarů, obchod neproběhl v hotovosti, ale výměnou za akcie. Unity má do konce roku 2024 dosáhnout na EBITDA ve výši jedné miliardy dolarů.