Volby prezidenta se blíží. Takhle se na finále chystají Nova a Prima

Česká televize nabídla v neděli 8. ledna 2023 svou Superdebatu kandidátů na prezidenta. Dvouhodinový pořad se na ČT1 a ČT24 vysílal nezvykle „brzy“ – pět dnů před začátkem voleb. Veřejnoprávní televize se takto rozhodla poté, co komerční stanice odmítly její nabídku na společnou Národní prezidentskou debatu s rovnocenným redakčním podílem všech televizí.

Komerční stanice zřejmě vycítily příležitost, jak si vylepšit sledovanost. V roce 2018 odvysílala poslední debatu před prvním kolem voleb právě Česká televize. Účastnili se jí všichni kandidáti kromě Miloše Zemana. Na ČT1 a ČT24 si ji zapnul skoro milion dospělých diváků. Nova ani Prima tehdy své debaty před prvním kolem neměly, počkaly si až na finálový duel postupujících uchazečů.

V Superdebatě vystoupilo osm z devíti kandidátů na prezidentský úřad. O napínavý závěr se postaral šéf odborů Josef Středula, který v přímém přenosu oznámil odstoupení z voleb.

Nova má eso v rukávu

Závěrečná televizní debata před prvním kolem bude letos na Nově. „Obě debaty prezidentských kandidátů, které proběhnou dne 12. ledna od 17:00 a 20:00, budou kromě TV Nova a TN Live vysílány rovněž na sociálních sítích,“ řekla za TV Nova šéfka komunikace Barbora Dlabáčková.

Do odpolední debaty s moderátorkou Bárou Divišovou budou pozváni kandidáti, kteří se v průzkumech neumístili mezi prvními třemi. Debata bude trvat hodinu a půl.





Od 20:00 čeká na diváky druhá debata, a to se třemi kandidáty, kteří mají podle průzkumů nejvyšší preference. Tuto debatu bude moderovat Rey Koranteng a bude rovněž trvat hodinu a půl.

Oproti konkurenčním stanicím bude mít jednu výhodu: právě tento pořad si Andrej Babiš vybral jako jediný, kam dorazí do živě vysílané diskuse. „Na televizi Nova se dokonce obracejí majitelé restaurací, klubů a kin, aby získali povolení pro veřejnou projekci,“ pochlubila se stanice.

Ani odpolední, ani večerní debata nebudou přerušovány reklamními bloky. Ve studiu nebudou diváci.

Na volebním vysílání se podílejí stovky lidí, od redaktorů po techniky. „Je to pro nás bezesporu největší operace, kterou jsme kdy pro jakékoliv volební vysílání dělali,“ řekl už dříve šéfredaktor zpravodajství TV Nova Michal Kratochvíl.

V sobotu 14. ledna od 13:00 začne na Nově kontinuální vysílání se sčítáním výsledků. Programový blok s názvem Cesta na Hrad: Rozhodnutí potrvá až do začátku Televizních novin.

Kromě studia na Barrandově využije Nova také exteriéry. Na Alšově nábřeží v Praze bude Bára Divišová prezentovat výsledky s výhledem na Pražský hrad. Výsledky mají být „přesné, jasné, stručné, ale také v atraktivním vizuálním kabátu“. Záběry z hlavního města tedy doplní virtuální grafika s výsledky.

Televize Nova chce před případným druhým kolem vysílat debatu finálové dvojice. Tu má stále v plánu na stejný den jako Česká televize. Petr Pavel a Danuše Nerudová, kteří patří mezi favority voleb, ovšem v nedělní Superdebatě přislíbili, že pokud postoupí do druhého kola, přijdou debatovat do ČT.

Dnes trénujeme na volební vysílání 😊 pic.twitter.com/FBqvcYtcY3 — Kamil Houska (@kamilhouska) December 20, 2022

Na Primě budou předpovídat vítěze

Den před Novou, ve středu 11. ledna, odvysílají CNN Prima News a Prima superdebatu s favority prezidentských voleb. Pro úplnost, diskusi s kandidáty s nižšími preferencemi odvysílaly obě stanice už 4. ledna, tehdy ji sledovalo dohromady půl milionu lidí. Diváci dali přednost spíš filmu Bábovky na ČT1 a hokejovému utkání na ČT sport.

Takzvaný zásah, tedy počet diváků, kteří si debatu pustili aspoň na pár minut, dosáhl čísla 958 tisíc v cílové skupině lidí starších 15 let.

Středeční pořad s názvem Superdebata: Hledá se prezident začne ve 20:15 a jeho konec je naplánovaný na 21:40. Ve studiu budou diváci a součástí přenosu bude také hlasování diváků u obrazovek prostřednictvím QR kódu. Moderování se ujmou Terezie Tománková a Petr Suchoň.

V upoutávce, kterou Prima vysílá, je stále fotka i jméno Andreje Babiše. Vzhledem k výše zmíněnému rozhodnutí bývalého premiéra, že přijde jenom na Novu, ale budou ve studiu nejspíš jen Danuše Nerudová, Petr Pavel – a prázdná židle.

„Následovat bude 14. ledna speciální dynamické volební studio po vzoru americké CNN se všemi informacemi na jednom místě, ve kterém se diváci díky predikcím volebních výsledků od agentur STEM a STEM/MARK jako první dozví, kteří kandidáti postupují do druhého kola,“ uvedl za CNN Prima News marketingový konzultant Matěj Štýs.

Terezie Tománková a Petr Suchoň při zkoušce na volební vysílání Autor: TV Prima

Volební studio začne v sobotu v 11:00 na CNN Prima News. Po uzavření volebních místností ve 14:00 bude několik zpravodajských vstupů zařazeno i mezi pořady na Primě.

Moderátorka Terezie Tománková vyzpovídá řadu komentátorů, bývalých politiků i účastníků minulých prezidentských voleb. Petr Suchoň zanalyzuje důležitá data a vezme diváky na nejdůležitější bojiště voleb a pomocí interaktivní mapy ukáže, jak volili vaši sousedé. Petr Převrátil rozebere aktuální výsledky a Karolina Hošek nabídne pohled na to nejzajímavější ze sociálních sítí.

„Díky predikci se diváci CNN Prima News jako první v Česku dozví jména postupujících z prvního kola a následně i vítěze kola druhého. Poprvé jsme tuhle technologii použili v loňských parlamentních volbách, kde jsme jako první a téměř přesně odhadli zisk vítězné koalice Spolu. A to už ve chvíli, kdy průběžné výsledky stále ukazovaly na vítězství hnutí ANO,“ vysvětlil šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Pavel Štrunc.





Pozvání do Partie Terezie Tománkové na neděli 15. ledna, bezprostředně po prvním kole prezidentské volby, dostanou dva kandidáti, kteří postoupí do druhého kola, případně absolutní vítěz, pokud by v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. V případě druhého kola pak nově zvolený prezident dostane pozvání do vydání připadajícího na 29. ledna.

Při prvním kole prezidentských voleb v roce 2018 byla naprostá většina okrsků sečtena už dvě hodiny po zavření volebních místností, tedy kolem čtvrté odpoledne. Konečné výsledky byly známé krátce po osmé hodině večer, kdy volební komise sečetly i úplně poslední okrsky.