Novoroční přehled nabídek českých a slovenských operátorů

Co se v krátké době čeká: program Prima Comedy Central projde od 12. 1. 2020 změnou a bude z něj Paramount Network. K zábavným pořadům a seriálům nově přibudou i celovečerní filmy právě z produkce Paramountu.

Antik Telecom (SK)

Nabídka „Antik Tango“ obsahuje téměř 250 programů s velkým zastoupením rozlišení HD, a to včetně rarit, jako je dvojice slovinských veřejnoprávních stanic nebo programy s původem v Kazachstánu či Bělorusku. Nabízen je rovněž velmi slušný počet německých stanic (v základu, anebo prémiovém tarifu), maďarských a ruských programů (doplňkové balíčky). V základní nabídce lze nalézt i několik programů v rozlišení 4K UHD, nechybí zde kompletní portfolio Discovery a AMC Networks. V prémiové nabídce najdete i druhý kanál History od A+E Networks (H2), a to v rozlišení HD. Uživatelé služby Antik Internet mají v ceně služby i televizní tarif „Základný Light“, za příplatek 2 € „Základný balík“ (tarif obsahuje slovenské komerční kanály). Satelitní dvojče této nabídky obsahuje 193 kanálů.

DIGI Slovakia (služba Digi TV, nebo také „Nová Digi TV SK“)

DIGI Slovakia je značka spadající do portfolia Slovak Telekom, druhou zastoupenou je služba Magio TV, o které si povíme níže. V nabídce zde představované satelitní TV jsou dva programové tarify (Štandard a Premium), úhrnem cca 130 kanálů, z toho 45 v HD, v ceně od 9,60 €. Kabelová TV od DIGI Slovakia pokrývá 10 větších a velkých měst včetně hlavního města Bratislavy. Nabídka je co do počtu kanálů prakticky totožná, jen HD kanálů je 48, cena tarifu Štandard se liší podle lokality, cena tarifu Premium začíná na 13,60 €. V nabídce nechybí portfolio Discovery, AMC Networks nebo Viasat (MTG). Sportovní fanoušci zde naleznou i oblíbenou rodinu stanic DIGI Sport.

freeSAT (by Skylink)

Jak už bylo zmíněno výše, v nabídce českého satelitního operátora od ledna 2021 nenalezneme programy Discovery Networks z důvodu vypršení doby smluvního vztahu (konkrétně se jedná o Discovery Channel, TLC, Discovery Science, Animal Planet HD, Travel Channel HD, DTX, ID-Investigation Discovery, Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD a Food Network). Jako „náhrada“ byly zařazeny Travelxp HD, Love Nature HD a programy Stingray v SD rozlišení. Programy AMC Networks nebo MTG/Viasat zde nechybí. Ze sportovních kanálů nechybí oba Nova Sporty nebo Arena Sport 1, vše v HD rozlišení. Stejně jako u Antiku zde naleznete i maďarské programy. Tarify zůstávají stále totožné – medium HD (249 Kč) a plus HD (299 Kč prvních šest měsíců, 349 Kč od 7. měsíce dále). Nabídku lze doplnit čtyřmi balíčky s HBO nebo Filmboxy.

O2 Czech Republic (služba O2TV)

Společnost O2 je partnerem kulturní televize Naživo, kromě DVB-T2 vysílání ji nabízí jako první z placených operátorů (v rozlišení SD). V její nabídce může půl milionu klientů přijímat programy Discovery, AMC nebo Viasat/MTG. Naopak zde nenaleznete programy AXN nebo Arena Sport. Sportovní nabídku reprezentuje trojice O2 Sport, O2 Fotbal a O2 Tenis, doplňuje ji (mimo jiné) dvojice Eurosportů, dvojice Sport 1 a 2 a dvojice Nova Sportů, vše v HD rozlišení. V souvislostí s koncem Discovery Showcase HD společnost operativně překlopila Discovery Channel do HD rozlišení a dále přidala do nabídky program DTX. Aktuálně si můžete pořídit nejnižší televizní tarif O2TV Bronzová za 101 Kč, podmínkou je vstup do bonusového programu O2 Spolu. V tarifní nabídce nedošlo k žádným změnám, stále tři TV tarify: Bronzová, Stříbrná, Zlatá (299 Kč až 749 Kč) + tarif „Modrá“, který je zdarma k některým druhům připojení. Doplňují je dva balíčky Kino a Svět. V nabídce je ještě kombinovaný balík HBO a Sport Pack. Sledování na více zařízeních je podmíněno aktivací „Rodinného sledování“.

Orange TV (SK)

Největší slovenský operátor nabízí televizi přes satelit, přes internet i přes kabel. Představujeme verzi „Orange TV cez kabel“ v nejvyšší verzi ze tří nabízených tarifů (těmi jsou Basic TV+, Optimal TV+, Premium TV+, za 10, 15, respektive 20 €). Obsahuje 114 programů, z toho 55 v HD, které lze ještě doplnit některým z celkem 22 balíčků nebo jedním ze dvou souhrnných balíčků (za 13 a 25 €). Naleznete zde kromě programů z portfolia Discovery, AMC a MTG/Viasat i takové rarity jako kanadskou Wild TV nebo norský Canal Motor TV. V základní nabídce najdete maďarské, německé a francouzské veřejnoprávní stanice, chybí zde (jako u jediného popisovaného operátora) programy České televize. Sportovní nabídku zastupuje kromě obvyklých dvojic Eurosport, Nova Sport a Sport1/2 hlavně čtveřice vlastních programů Orange Sport 1–4.

Skylink (CZ/SK)

Skylink v polovině listopadu doplnil svou nabídku o dlouho chybějící programy. Do HD byly konečně překlopeny HBO2, HBO3 a Cinemax, také Film+ a Filmbox Premium, Arena Sport 1 a dokumentární Viasat Nature a Viasat History. Do nabídky konečně přibyly Cinemax 2 (v HD), Spektrum Home, CBS Reality, Extreme Sports Channel a dětská LaLa TV. Tím však jen dorovnal portfolio s konkurenčními, mnohdy ne tak finančně nákladnými nabídkami ostatních operátorů. Dále byla do Skylink Live TV přidána videotéka Love Nature TV. Zároveň ale došlo i k vypnutí starého přístupového systému s emulací Cryptoworks a zavedení vyššího stupně kódování Irdeto, což mělo za následek nefunkčnost některých programů na přístrojích s tzv. uničtečkou. Jako jediný zcela nový program byl v prosinci přidán Canal+ Domo v rozlišení HD, zároveň s hudebními programy Šlágr Premium HD a Mezzo HD. Na únor 2021 je avizován nový program pro dospělé s názvem Vixen HD.

V nabídce Skylinku naleznete stále tentýž počet tarifů, tedy 5 přímo placených + Digital, podmíněný uhrazením servisního poplatku. Rovněž zůstal stejný počet šesti doplňkových balíčků. Pokud jde o ceny, začínáme na 259 Kč za tarif Smart a končíme 1100 Kč za Komplet. Nezměněna zůstala i marketingová politika: masivní reklamou zastřít skutečnost, že prakticky vše je při starém.

SledováníTV

SledováníTV se může (vedle Lepší TV) pochlubit největším zastoupením podporovaných technických platforem.

Tarifní řada stále čítá tři různě velké tarify, největší Premium nabízí 163 kanálů, timeshift 7 dní a místo pro 120 hodin nahrávek v ceně 799 Kč měsíčně. Počet dodatkových balíčků stále končí na čísle 11 včetně personalizovaného Mých 7. V nabídce stále nenajdete programy skupiny Viacom (MTV), jinak jsou dostupná portfolia Discovery, AMC, MTG/Viasat. Rovněž tak filmové HBO či SPI, můžete sledovat i NASA TV v HD i 4K UHD.

Slovak Telekom (SK – služba Magio TV)

Slovak Telekom nabízí tuto službu jak v satelitní, tak kabelové distribuci. Obě varianty mají shodně tři varianty tarifů, označené jako M, L, XL. Počet obsažených kanálů se liší podle varianty a způsobu distribuce, začíná na 56 u TV SAT M a končí na čísle 121 u kabelové TV XL. Ceny jsou u obou způsobů distribuce shodné – 10,90 €, 15,90 €, 20,90 €. Ve srovnávacích tabulkách je představen kabelový tarif XL + všechny dodatkové balíčky (6× v ceně tarifu + dalších 10 za příplatek).

Kromě programů z portfolia Discovery a AMC Networks jsou přítomny i dokumentární Viasaty skupiny MTG, v základním balíku naleznete i vybrané německé stanice z placené nabídky HD+ nebo oblíbené Digi Sporty v rozlišení SD i HD. Z desítky placených balíčků lze objednat například „HD Rodinný a športový“, který obsahuje i kanál Shorts HD, nabízející výhradně krátké filmy včetně těch nominovaných na Oscara. Jde o franšízu společně provozovanou AMC Networks a Shorts International. Nabízen je i rozsáhlý (21 kanálů) maďarský balíček, který obsahuje i maďarské verze kanálů Discovery, Animal Planet nebo MTV. Prezentace nabídky ale volá po aktualizaci nebo nové jednotné grafické úpravě…

T-Mobile (CZ – služba T-Mobile TV)

I český T-Mobile nabízí tuto službu jak v satelitní, tak internetové distribuci. Zde ale obě varianty mají odlišný počet jak tarifů, tak balíčků. Internetová varianta obsahuje 5 základních tarifů (XS/M/L a XL) a 4 doplňkové balíčky, satelitní varianta 4 základní tarify (není zde nejvyšší nabídka XL) a dva doplňkové balíčky. Počet obsažených kanálů se stejně jako u slovenské Magio TV liší podle varianty a způsobu distribuce, začíná na 42 u XS SAT a končí na čísle 149 u TV XL.

T-Mobile TV stále drží exkluzivitu na dokumentární BBC Earth v češtině a HD rozlišení. Naleznete zde i trojici sportovních kanálů DIGI Sport 1–3 a Premier Sport (+ obvyklou sestavu ostatních sportovních kanálů jako Eurosport, Nova Sport či dvojici Sport 1/2, vše v HD rozlišení). V nabídce jsou i všechny tři slovenské veřejnoprávní stanice, dokumentární programy od Discovery, National Geographic nebo Viasat.

Telly (obě verze služby – satelitní i internetová TV)

Také TV od Telly je v satelitní a internetové variantě, kdy je nabízena na zkoušku (zdarma) až na 4 týdny. Shodně obě varianty disponují třemi tarify (Malý/Střední/Velký). Pro sledování HBO je stále nutno ke všem tarifům doplnit za příplatek balíček HBO. Stále je zachován i doplňkový Telly Sport. Ceny tarifů zůstávají taktéž neměnné – 200/400/600 Kč, přičemž stále platí i pro satelitní variantu s menším počtem programů.

K programové nabídce: stále zde nejsou k dispozici programy AMC Networks. Smlouvu s konkurenční Discovery Networks společnost úspěšně obnovila a zde zůstává vše při starém. Jak je všeobecně známo, TV od Telly sází hlavně na sport a nabízí tak (kromě dalších) hned 6× Digi Sport, dále Premier Sport, dvojice Eurosportů a Nova Sportů, vše v HD rozlišení. Naleznete zde i programy ze sousedního Polska, 3× programy slovenské RTVS i vybrané maďarské programy.

Vodafone (služba Vodafone TV)

Zde jde výhradně o internetovou (kabelovou) distribuci. Společnost k videotéce Netflix přidala ještě produkt dalšího velkého hráče na poli VOD služeb: Amazon Prime Video. Ani u Vodafonu nedošlo ke změnám v nabídce tarifů/balíčků. Stále zde jsou tři tarifní varianty, nejnižší Klasik, střední Komfort a vyšší Komplet. V ceně všech tarifů je zpětné přehrávání, v ceně středního i vyššího tarifu je videotéka, v ceně vyššího tarifu dále ještě HBO a HBO GO (u nižšího a středního je HBO první měsíc na vyzkoušení). Nezměněn zůstává i počet dodatkových balíčků k nejnižšímu a střednímu tarifu (celkem 10), tři z nich jsou z portfolia HBO. Trvá cenové zvýhodnění všech tří základních televizních tarifů při souběžném internetovém připojení od Vodafonu (150/302/601 Kč).

I u Vodafonu se přidávalo do programové nabídky, konkrétně jde o Park TV HD (pořady o flóře a fauně národních parků) a podobně zaměřený Love Nature HD. K dispozici je kompletní nabídka HBO ve vysokém rozlišení, obvyklé sportovní programy (kromě dvou vše v rozlišení HD) i dokumenty (Discovery/National Geographic/Viasat/Spektrum/History), opět téměř vše v HD rozlišení.

Přehledové tabulky

U některých programů můžete vidět stylizované vlajky ČR nebo SR. Toto označení signalizuje, že z licenčních důvodů je program dostupný pouze v tomto státě. Tabulky nejvíce preferovaných žánrů jsme rozšířili o více operátorů.

Všeobecné – celoplošné

Nabízíme kompletně přepracovanou tabulku, kde jsou tentokráte zařazeny pouze programy s celoplošným pokrytím území, a to jak veřejnoprávní (ČT, STV), tak komerční.

Sportovní

Aneb jak vypadá sportovní nabídka většiny operátorů v Česku a na Slovensku…

Filmy, seriály a seznam 4K vysílání

Náhled na pokrytí filmovými a seriálovými programy. Doplněno o seznam dostupného 4K vysílání, což se v naprosté většině týká internetové/kabelové distribuce.

Dokumentární programy

Zde přehled dokumentárních programů a jak jsou jednotliví velcí dodavatelé obsahu zastoupeni u českých a slovenských operátorů.

Hudební programy

Nejen filmy a zprávami je živ divák. Přehled nabízených hudebních programů.

Dětské programy a životní styl

Rozvrstvení programů určených dětem, dále programy o vaření, pro kutily a o životním stylu.

Zpravodajské kanály v původním znění a ostatní cizojazyčné programy

Největších změn doznala přidáním slovenského srovnání právě tabulka programů ze sousedních států. Pro lepší přehlednost bylo nutno její internetovou verzi rozdělit na tři menší podle geografického členění: první obsahuje zpravodajské kanály + programy západní Evropy, druhá pokrývá Polsko a Maďarsko a konečně třetí ostatní cizojazyčné programy.

Programy pro dospělé 18+

A na úplný závěr si necháváme privátní programy výhradně pro dospělé…

Poznámka: zpracováno podle informací od operátorů na základě veřejně dostupných nabídek. Některé programy jsou dostupné pouze v příplatkových nabídkách.