 »  Nový Half-Life je revolucí ve VR, v serverech HP odchází disky, kyberpunk z Prahy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Valve vydalo hru Half-Life: Alyx, která je kompletně napsaná pro virtuální realitu. Zdá se, že by v případně VR mohlo jít o killer app, která celou platformu prodá. Ostatně jako český Beat Saber, který nedávno překonal hranici dvou milionu prodaných kusů a je v tomto ohledu nejúspěšnějším VR titulem na světě. Nový Half-Life v hodnoceních často sbírá absolutní hodnocení, dokáže využívat specifické vlastnosti VR, a má tedy předpoklady být určitou revolucí. Ostatně náznakem může být i to, že se Valve do značky Half-Life pustilo po letech od vydání dvojky. Firma už v minulosti ukázala, že silný titul může platformu protlačit – kdysi se tak stalo v případě Steamu a na něj napojených her Half-Life 2 a Counter-Strike. Valve chce skrze Alyx podpořit své VR brýle Index. Není ale nutné vlastnit pouze je, headset musí podporovat Steam VR.

Hewlett Packard Enterprise upozorňuje, že vlivem chyby začnou v říjnu odcházet některé disky v serverech. Bug ve firmwaru způsobuje, že SAS SSD disky začnou kolabovat po 40 tisících hodinách chodu. K dispozici je patch. Více to rozebírá ZDNet.

Největší freehostingová služba na dark webu Daniel's Hosting (DH) je vypnutá. Může za to už druhé hacknutí za 16 měsíců, přičemž vymazána byla celá jeho databáze. DH hostoval téměř 7600 dark web portálů, píše ZDNet.

Tvůrci Second Life ukončují své práce na projektu Sansar, tedy online svět ve stylu Ready Player One určený pro virtuální realitu. Linden Lab službu prodává malé firmě Wookey Search Technologies, která má ve vývoji pokračovat. Pro Linden stále generuje Second Life dobré příjmy, Sansar byl ale propadákem. O podobné světy se snaží i Češi, konkrétně Somnium Space a Neos VR.

Vychází český kyberpunkový román Underground. Jeho autorem je František Kotleta (pravým jménem Leoš Kyša). Odehrává se v Praze 22. století, která se rozšířila už i do Kladna či Kolína a je všude posetá mrakodrapy. Jde o klasický high-tech/low-life kyberpunk s očipovanými lidmi a všemohoucími korporacemi, kde zaujmou zejména tuzemské reálie. Piráti už například nepatří k obhájcům všudypřítomných technologií, ale naopak proti nim bojují. K dispozici je i e-book.

Marvell odhalil procesor ThunderX3, který je postavený na ARMu a má 96 jader a 384 vláken. Nedávno ukázaný Ampere Altra s 80 jádry tak má v serverových ARM CPU velkého konkurenta. Využívá SMT a jádro ARM je vlastní, nikoliv Neoverse N1. Procesor detailně rozebírá AnandTech.

Microsoft přichází s DirectX 12 Ultimate. Jde o jakýsi kompletní balíček tohoto grafického API, který zahrnuje i ray tracing, mesh shaders a další funkce. Zároveň dochází k dalšímu propojování PC a Xboxu, které Redmond začíná stále více vnímat jako jednu platformu. Nový DirectX má mít přímou podporu v nadcházejícím Xboxu Series X.

Microsoft a AMD na to konto ukázaly demonstrace ray tracingu na architektuře RDNA 2, konkrétně se ukazuje DXR 1.1. Video je ke zhlédnutí zde.