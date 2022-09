Ochota Čechů platit za video na internetu se výrazně zvýšila

Čeští uživatelé už nejsou tak skeptičtí vůči placení za videoobsah jako dřív. Jejich postoje ovlivnila mimo jiné pandemie koronaviru, která přivedla nové předplatitele aplikacím, jako je Netflix. „Celé roky dozadu byla ochota platit soustavně velice nízká. V posledních letech došlo k významným změnám nahlížení na problematiku a v myšlení české populace,“ potvrdila na konferenci Innovation Days výzkumnice Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere. Právě tato společnost monitoruje postoje Čechů v kontinuální studii.

„Platba za kvalitní videoobsah se najednou stává do značné míry normou. Vidíme, že 54 % dotázaných starších 15 let v naší studii deklaruje, že platit za videoobsah je správné, protože tím podporují tvůrce. A pouze 47 % souhlasilo s tím, že si vůbec neumí představit, že by platili za videoobsah. Zajímavé je, že trend přichází od mladé generace, ne od těch starších,“ uvedla Hana Friedlaenderová.

Mladá generace byla dlouhodobě vnímána jako pirátská, která si obsah raději stáhne z různých internetových serverů, než aby si zřídila předplatné. „Třeba v nejmladší generaci 15–24 let bychom ovšem míru souhlasu s placením našli výrazně vyšší než u starších,“ podotkla zástupkyně agentury. Deklarovaným postojům odpovídá rostoucí počet domácností, které mají předplacenou alespoň jednu SVOD službu (Netflix, Voyo, HBO Max, Disney+ apod.).

„Hlavní bariérou, proč lidi nechtěli platit za videoobsah, byla v minulosti cena. To už tak není. Teď to je spokojenost se stávající televizní nabídkou a dostatečná nabídka internetových zdrojů. Naopak u motivací k využívání služeb placeného videa je na prvním místě stále exkluzivní – a pro diváky zajímavý – obsah. Filmové a seriálové trendy, o kterých se hovoří nejen v divákově okolí,“ pokračovala výzkumnice.

Netflix v létě přiznal, že premiéra čtvrté série Stranger Things pomohla zbrzdit odliv předplatitelů. Podobně by mohla v listopadu zafungovat nová řada seriálu Koruna, která se zaměří na život britské královské rodiny v 90. letech. Natáčet chce i lokálně relevantní obsah pro středoevropské diváky včetně těch českých. Stejnou cestou se vydá Disney+. HBO Max si v poslední době pochvalovalo rekordní zájem českých a slovenských předplatitelů o seriál Rod draka.





O exkluzivní obsah se snaží nejenom globální firmy, ale také české Voyo. Nova pro tento web natáčí minisérie, do nichž investuje značné prostředky a nepočítá s nimi do tradičního vysílání. V plánu jich má desítky. Minulý pátek například návštěvníkům festivalu Serial Killer promítla premiéru prvního dílu minisérie Král Šumavy – Fantom temného kraje. Třídílnou minisérii natočil šestinásobný držitel Českého lva David Ondříček.

„Nicméně mezi další silné motivátory patří také videoobsah bez reklam, nebo možnost reklamy přetáčet, také snadná dostupnost videoobsahu i možnost ho sledovat na různých zařízeních. Poměrně silným motivátorem je i volba jazyka,“ přidala Hana Friedlaenderová další argumenty, které na Čechy fungují.

Kterou streamovací službu si platíte? Netflix Disney+ HBO Max Amazon Prime Apple TV+ Voyo iPrima Více z uvedených Žádnou Zobraz výsledek

Skupina diváků SVOD služeb je poměrně různorodá. „Zatím stále platí, že většině stačí jen jeden placený zdroj a na víc nemají čas, nemají kapacity. Jsou to ti předplatitelé, kteří jsou spokojení s nabízeným obsahem, ať už je to Netflix, nebo Voyo. Další služby buď neznají, nebo nemají dostatek času. Nebudou mít pět služeb, protože vědí, že nebudou mít čas je sledovat,“ zazněly další poznatky ze studie.

Část diváků si ovšem platí několik zdrojů videoobsahu. „My jim říkáme megapředplatitelé. Je jich v populaci zhruba deset procent. Rádi do nich investují, hodně se informují, ví o různých poskytovatelích a nebojí se tyto služby zřizovat. Také se ale zároveň nebojí tyto služby rušit,“ pokračovala Hana Friedlaenderová.

Češi také srovnávají přínos videoslužeb s návštěvou kina a dalšími kulturními aktivitami ve volném čase. „Vyskytují se už názory, že pořízení Netflixu nebo HBO vyjde levněji než jít do kina. Pokud dnes s rodinou jdete do kina, stojí vás to tisícovku, ale když si doma sednete k Netflixu, tak se časem podíváte na stejné filmy a vyjde to levněji,“ parafrázovala postoje respondentů.

Divácké návyky ovlivnila nejdřív pandemie koronaviru od roku 2020, teď se na nich odráží válečný konflikt na Ukrajině, rostoucí inflace a ekonomické dopady, jichž se značná část české populace obává. V srpnu proto Nielsen Admosphere uspořádala krátký průzkum, jestli předplatitelé SVOD služeb nějak přizpůsobili své chování aktuálnímu dění.

Zdá se, že Češi svou ochotu platit přibrzdili. „Výsledky ukazují, že opravdu necelá pětina z nich, 17 %, změnila v posledním půlroce přístup, a to směrem k restriktivním opatřením. Šest procent dotázaných začalo placené videoslužby sdílet s ostatními, devět procent alespoň jednu z nich zrušilo,“ naznačila čerstvý vývoj.





„Upozornila bych totiž ještě na jednu zajímavost z těchto výzkumů. Ukazuje se, že řada lidí není schopná rozlišit třeba platbu za televizní příjem a platbu za nějakou takovou SVOD službu typu Netflixu. Pro ně je to ‚nějaká platba za televizi‘. V tom opravdu došlo k posunu, oceňují šíři nabídky, její dostupnost a individualizaci. Ochota platit je však aktuálně ohrožena obavami z ekonomické situace,“ shrnula Hana Friedlaenderová.

Rozšiřování SVOD služeb na českém trhu se podle ní zřejmě zpomalí, častější budou přelivy předplatitelů mezi jednotlivými aplikacemi. „Dlouhou dobu tu byl jen Netflix a roky jsme se bavili o tom, že nemá v populaci téměř žádnou znalost, nikdo ho nepoužívá. A najednou je na českém trhu už etablovanou službou,“ uzavřela výzkumnice svou prezentaci s dodatkem, že počet služeb stále stoupá a předplatitele lákají i prostřednictvím rozsáhlých reklamních kampaní.