Roman Sviták (Grada): E-knihy nevymysleli nakladatelé. Věřím, že se jednou budou i vyplácet

V rozhovoru pro týdeník Ekonom jste loni v únoru prohlásil, že knihy budou kvůli pirátům dražší, protože se jich prodá méně. Představuje pro vás pirátství opravdu tak velký problém?

V tuto chvíli se zamýšlíme nad tím, které vydavatelské aktivity kvůli nelegálnímu šíření knih omezíme. Některé knihy, které bychom ještě před časem vydávali, už dnes nevydáváme. Na tak malém trhu, jako je ten český, se kvůli pirátství některé knížky nemusí vůbec zaplatit. Naše cílové skupiny jsou v tomto smyslu rizikovější. Vydáváme hodně učebnice a odbornou literaturu.

Bojujete proti tomu?

Legislativa a pozice evropského práva v tuto chvíli neumožňuje nějaké systémové řešení. Proti tisícům malých pirátů se v podstatě nedá bojovat. Samozřejmě se ale připojujeme ke všem aktivitám, které jsou v tomto směru podnikány.

Nemyslíte si ale, že lidé, kteří si kopii stáhnou z Internetu, by si ve skutečnosti knihu stejně nekoupili?

Nemám ten pocit. U našich knížek je to vesměs tak, že knížku potřebujete pro studium či pro práci.

Roman Sviták (1959): Vystudoval kybernetiku na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci

Po roce 1989 začal podnikat v oblasti výpočetní techniky a spoluzaložil firmu TIS, která se stala výhradním distributorem společnosti Apple Computers

V roce 1991 založil firmu Grada Publishing, kde působí jako předseda představenstva

O rok později založil společnost ADK vyrábějící a distribuující plánovací systémy, v níž je jednatelem

Profil: LinkedIn

Někteří lidé, kteří dávají knihy na Internet, argumentují tím, že jen zaplňují mezeru na trhu, když neexistuje k danému titulu ekvivalent v elektronické podobě.

Máme pouze několik knížek, které nejsou v elektronické podobě, protože jejich výroba je extrémně nákladná nebo se jedná o zahraniční knihy, ke kterým jsme nezískali licence pro e-knihy. Nicméně 80 % naší produkce je k dispozici i v elektronické podobě už delší dobu. Dnes začínáme oficiálně prodávat e-knihy i prostřednictvím Google Books, kde zákazníci budou moci vybírat ze zhruba 2 tisíc titulů. Budou přístupné nejen uživatelům z Česka, ale i ze zahraničí, tedy ve všech 43 zemích, kde Google v současné době elektronické knihy prodává.

Naproti tomu přes iTunes si naše e-knihy můžete koupit pouze v Česku. I u iTunes jde e-knihy prodávat teoreticky i v jiných zemích, ale pro každý stát bychom museli knihy znovu umístit a nacenit v místní měně. Ten proces je velmi komplikovaný.

Mimo to jsou naše e-knížky dostupné u všech obecně známých distributorů elektronických knih v Česku i na Slovensku.

Když jsem se před naším setkáním díval na nové tituly, které jste v poslední době vydali, tak některé jsou k dispozici pouze v tištěné podobě.

Vydání elektronické verze mívá menší zpoždění. Nejdříve vzniká klasické PDF pro tisk. Rychlost vydání e-knihy se liší podle zaměření titulu. Nemyslím si, že u odborné literatury by nutně musela tištěná a elektronická verze vycházet v jeden den.



Nehraje v tom roli i obchodní strategie? Nejdříve vydáte tištěnou, prodáte určitý počet kusů a pak přijde na řadu elektronická verze.

U některých knížek to tak může být. Sledujeme například první dva měsíce prodeje tištěné knihy a pak ji teprve zpřístupníme i v elektronické podobě. Souvisí to především se způsobem ochrany jednotlivých e-knížek. Máme různé kategorie: bez ochrany, se sociální ochranou nebo používáme tvrdé DRM, většinou Adobe Content Server. A pak je ještě čtvrtá kategorie, kdy umožňujeme pouze online přístup.

Jak velký podíl tvoří e-knihy s tvrdým DRM?

Třetina připadá na tvrdé DRM, 50 % na sociální DRM, 10 % e-knih šíříme volně a 10 % je dostupných pouze online.

Co si představit pod online dostupností?

Poskytujeme naše knížky například do iTunes, kde je riziko prolomení ochrany naprosto minimální. Připravujeme ale vlastní platformu, jejímž prostřednictvím bychom chtěli e-knihy zpřístupnit.

Můžete být více konkrétní?

Zatím komunikujeme s různými partnery. Usilujeme o vytvoření databáze knih, kterou bychom nabízeli ať už studentům nebo odborné veřejnosti. Zatím si pohráváme s myšlenkou jednoduchého online přístupu.

Fungovalo by to tak, že by si uživatel zaplatil za přístup ke konkrétnímu titulu, nebo by formou předplatného na určité časové období získal neomezený přístup ke všem knihám v databázi?

Chtěli bychom nabídnout obě varianty, které zmiňujete.

Kolik z celkových prodejů knih u vás připadá na e-knihy?

Objemy prodaných elektronických knížek jsou zatím relativně malé. Bavíme se o jednotkách procent. V loňském roce to bylo zhruba do dvou procent. Jen pro představu: průměrné prodeje na jeden tištěný titul se u nás pohybují do 2 tisíc kusů, ale vydáváme i knížky s nákladem tisíc kusů.

Vzrostl loni meziročně počet prodaných e-knih?

V loňském roce jsme prodali více než dvojnásobek toho, co v roce 2012.

Jak to vychází v přepočtu na jednu e-knihu?

Přesné číslo vám neřeknu, ale platí zde podobné pravidlo jako u tištěných odborných knih. Zatímco u beletrie platí Paretovo pravidlo, že 20 % knih dělá 80 % tržeb, nám 80 % knih dělá 80 % tržeb.

Přes kterého prodejce se vaše e-knihy prodávají nejlépe?

Jsou distributoři, kteří mají slabší marketing, a přes ně prodáváme minimum. Co se ale týče zhruba šesti velkých tuzemských hráčů, jejich prodeje jsou v podstatě srovnatelné. Záleží mimo jiné také na tom, koho má distributor za obchodního partnera pro svůj systém. Mám tím na mysli například obchodní vztah Palmknih a e-shopu Alza.cz. Například prodeje přes Alza.cz se výrazně podílejí na celkových prodejích Palmknih.

Máte od Palmknih k dispozici údaje o tom, kolik e-knih se prodalo přes jejich vlastní e-shop a kolik přes Alza.cz?

Ve smlouvě máme podmínku, že nám distributor poskytuje informace o jednotlivých prodejních kanálech. Zároveň máme k dispozici údaje o tom, co se prodá za koruny v Česku a v eurech v zahraničí (dosud pouze Slovensko).

Přes iBookstore prodáváte napřímo?

Ano. Problémem ale je, že iTunes umí pouze formát ePUB. U odborné knihy je ePUB nesrovnatelně dražší než například u beletrie, protože rozdělování obrázků či vzorců je velmi komplikované. I to je jeden z důvodů, kromě licencí, proč některé naše knihy na iTunes vůbec nejsou. Většina platforem ale poměrně rozumně najela na PDF formát. Ten je ale na druhou stranu zase problematický pro prohlížení na mobilu.

Prodáváte e-knihy na jednotlivých platformách za stejnou cenu?

Ano. Držíme se jednotné cenové politiky.

Liší se u jednotlivých platforem podíl, který z ceny prodané knihy získáte?

Je to vesměs velmi podobné. Rozdíly jsou v jednotkách procent.

Mezi komunitou čtenářů e-knih se často vedou diskuse o výši ceny elektronické knihy. Jak se u vás liší cena tištěné a elektronické verze?

Je potřeba se na to dívat optikou počtu prodaných kopií. Náklady na elektronickou knihu by měly odpovídat skutečnosti, že z celkového počtu prodaných knih se ty elektronické na prodejích podílejí zatím pouze jednotkami procent. Tak to ale pochopitelně není. V současné době máme největší tuzemskou databázi e-knih a bereme to jako investici do budoucna. Grada nabízí okolo 2 tisíc e-knih, což přestavuje 30 procent veškeré nabídky v Česku prodávaných elektronických knih.

Ale abych se vrátil k vaší otázce. Například u beletrie nakladatel dává až 50 procent z ceny distributorovi. Má tedy relativně velký prostor, odkud „brát“ na nižší cenu e-knihy. Musí ji sice vyrobit, ale náklad na litý text je minimální. Naproti tomu u odborné literatury musíte udělat úplně nový zlom. Obecně nám vychází, že tiskové náklady u knihy představují zhruba 12 % maloobchodní koncové ceny.

Rabat na elektronickou knihu je srovnatelný jako u tištěné knihy. K tomu je třeba připočítat rozdíl v DPH 6 %. Protože vnímáme, že čtenář si nemateriální produkt oceňuje níže než ten hmotný, tak jsme stanovili minimální rozdíl v ceně mezi tištěnou knihou a e-knihou na 15 %. Máme ale i knížky, u kterých cenový rozdíl dosahuje 30 %, výjimečně i 50 %.

Proč se e-knihy stále neprodávají v takovém množství, aby to bylo pro vydavatele ekonomicky zajímavé?

Elektronické knížky nevymysleli nakladatelé. Je to produkt hardwarových firem. Šlo o to, aby se prodaly nové technologie. Nakladatelská práce, nebo chcete-li uzpůsobování obsahu, včetně jeho ochrany velmi zaostává. Čekal jsem, že vývoj v této oblasti bude mnohem rychlejší. Stále ale věříme, že e-knihy v budoucnu začnou dávat i ekonomický smysl. Čím déle se doba čekání prodlužuje, tím s sebou přináší určitou spotřebu prostředků. Není tedy možné čekat donekonečna.

Jak rychle se trh elektronických knih musí více rozjet, abyste vydávání e-knih „neodpískali“?

To je velmi složitá otázka, která souvisí s českou odbornou knihou jako takovou. Ve hře je mnoho věcí. Tlaky na cenu nebo vyšší DPH. Ale také alternativní zdroje znalostí. Dnes se navíc znalosti šíří spíše v jednotlivých kouscích než v ucelených souborech. Odborná kniha je v podstatě kurz, který vás má na něco připravit. Neprodáváme informace, ale znalosti.

Jak si vysvětlit, že prodeje tabletů a čteček rostou v Česku rychleji než prodeje e-knih?

Nemám pro to vysvětlení. Je to zřejmě více o módě. Znám například pár lidí, kteří dříve příliš nečetli a poté, co si koupili čtečku, začali číst mnohem více. Připomněl bych, že Amazon neumí česky. Na jeho čtečku Kindle nedostanete chráněnou knížku, jedině nechráněnou. Což je zase jen určité procento knížek. Čtenáři, kteří si kupují Kindle, a to je velká část trhu, se k velké části e-knih oficiální cestou vůbec nedostanou.