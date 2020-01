 »  Rusko je připraveno odpojit se od internetu, Docker byl hacknut, VR brýle Valve Index jsou tu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Vladimir Vladimirovič Putin tento týden podepsal zákon, na základě kterého se Rusko bude moci odpojit od světového internetu a žít si ve svém vlastním státním intranetu. Zákon začne platit letos v listopadu a provideři se musí přizpůsobit do roku 2021. Technologie bude poskytovat stát a vyjde ho to na asi 320 milionů dolarů. K tématu nedávno Root.cz vydal článek o tom, co všechno se rozbije, když se Rusko odpojí od internetu.

Docker hlásí napadení Docker Hubu, kvůli čemuž byly zcizeny informace o 190 tisících uživatelích. Útočníci mají uživatelská jména, zahashovaná hesla a tokeny. Z celkového počtu uživatelů má podle firmy být poškozeno asi pět procent z nich.

Citrix zase zjistil, že se mu v interních systémech po dobu půl roku nepozorovaně pohybovali útočníci a průběžně kradli data. Zcizeny byly zejména informace o zaměstnancích, včetně finančních údajů nebo čísel sociálního pojištění. Věc nyní prošetřuje FBI.

Až 60 procent code bases v enterprise firmách obsahuje alespoň jednu zranitelnost vycházející z open source komponent, ukazuje nový report Open Source Security and Risk Analysis. Studie analyzovala přes 1200 anonymních code bases z roku 2018.

Valve konečně odhalilo své VR brýle Valve Index. Revoluce se nekoná a spíše jde o doplnění současné high-end nabídky. Dva LCD displeje mají každý rozlišení 1440 × 1600 pixelů, zorné pole je 130 stupňů a nastavovat lze vzdálenost čoček od očí. Manipulovat lze i s obnovovací frekvencí v režimech 120, 90 a 80 Hz (experimentálně 144 Hz). Headset má dvě kamery pro možnost dívat se „ven“ i s nasazenými brýlemi. Zařízení vyžaduje připojení k počítači kabelem. Valve dodává také vlastní pohybové ovladače, které lze připevnit k rukám. Cena je 1079 eur. Valve ještě nepředstavilo žádný exkluzivní AAA titul, něco by ale mělo přijít ještě letos. Na headset ostatně prozatím běží předobjednávky a odesílání začne 31. srpna.

Facebook zase spustil předobjednávky na headset Oculus Quest. Ten je velice očekávaný, protože má nabídnout poměrně vysokou kvalitu VR ve stand alone verzi, a nevyžaduje tedy připojování kabelem k PC. Levnější Quest s 64 GB úložného prostoru vyjde na 399 dolarů, 128GB varianta pak na 499 dolarů. Quest už má potvrzených přes 50 VR her, je mezi nimi i český Beat Saber. Road to VR už přinesl recenzi. Předobjednávky startují také na high-end Oculus Rift S, který Road to VR už také recenzoval. Cenovka je 399 dolarů.

Brýlí se týká ještě jedna věc, tentokrát v oblasti AR. Firma Magic Leap získala dalších 280 milionů dolarů, tentokrát od japonského operátora NTT DoCoMo. Ten díky tomu získá exkluzivní prodejní práva ve své zemi, a připravuje se tak na příchod 5G. Podobně to má ve Státech AT&T. Magic Leap už celkově pobral 2,6 miliardy dolarů. Na Lupě máme recenzi Magic Leap One a zatím to žádná zásadní pecka není.

Počet aktivních měsíčních uživatelů Spotify narostl na 217 milionů, meziročně jde o růst 26 procent. Společnost číslo zveřejnila společně s kvartálními výsledky. Předplatitelů je sto milionů, číslo narostlo o 32 procent. Předplatitelé zároveň tvoří většinu tržeb – za čtvrtletí konkrétně 1,39 miliardy eur z celkové 1,5 miliardy (zbytek je z reklamy u účtů zdarma). Spotify je stále v provozní ztrátě 47 milionů eur. Rostou náklady a firma také investuje do nákupu společností zejména z oblasti podcastů.