Slovenský úřad: Úplné vypínání českých stanic není dobré

Z nabídek slovenských operátorů postupně mizí české televizní stanice. Naposledy u našich východních sousedů přestal vysílat sportovní program ČT sport. S nelibostí to nesli nejenom diváci, hlasitě protestovaly také některé firmy – třeba UPC Slovakia.

Operátorům ale nezbylo než vyhovět pokynu České televize. Bez jejího souhlasu program na slovenském území šířit nesmí. Slováci se přitom na stanici placenou z peněz českých diváků dívali dlouhé roky. „Stanice České televize jsou v nabídce slovenských operátorů již léta a ČT nikdy nepodnikla žádné kroky k jejich vypnutí,“ podivila se v únoru slovenská UPC.

„ČT neposkytla souhlas žádnému slovenskému operátorovi,“ podotkla mluvčí České televize Vendula Krejčová. Sportovní stanice musela zmizet odevšad. „Obsah na program ČT sport získává Česká televize výhradně s územním omezením pro Českou republiku a jeho vysílání v zahraničí není možné,“ poukázala mluvčí.

Sportovní kanál české veřejnoprávní televize měl pro Slováky dvojí výhodu. Jednak je přenosům bez problémů rozumět díky jazykové blízkosti, jednak má Česká televize pořád slušnou sbírku významných sportovních událostí. Třeba květnové Mistrovství světa v ledním hokeji bude u nás na ČT sport, kdežto na Slovensku ho bude poprvé vysílat komerční sportovní program Joj Šport.





Jsou to právě lukrativní práva na sportovní události, která motivují televizní stanice k tomu, aby si pohlídaly, jestli někdo neohrožuje jejich investici a nenabízí stejný obsah ve srovnatelné kvalitě a rozsahu.

Situací se zabýval také slovenský protimonopolní úřad. Dostal několik podnětů kvůli tomu, že z nabídek operátorů mizí české stanice. A pokud nemizí, tak má být jejich vysílání na Slovensku různě omezováno v době, kdy na nich běží obsah, ke kterému mají práva také slovenské stanice.

Největší slovenské komerční stanice tlačily na operátory, aby z licenčních důvodů omezili přístup k českým stanicím v době, kdy na nich běží konkrétní filmy a seriály.

„Je důležité zdůraznit, že slovenští vysílatelé nežádali o omezení retransmise všech českých televizních stanic ani celého jejich vysílání, jednalo se pouze o určitou část vysílání některých českých televizních stanic. Provozovatelé vysílání to odůvodnili výhradní distribucí, resp. územní exkluzivitou, kterou jim poskytli vlastníci práv, resp. licencí k vysílaným titulům pro území Slovenské republiky,“ popsal úřad.

Úřad připomněl, že problematika má víc úrovní. „První úrovní jsou vlastníci práv nebo licencí k vysílaným titulům (tj. zahraniční filmová studia nebo držitelé licencí na konkrétní vysílané tituly). Ti prodávají svá práva provozovatelům televizního vysílání (v tomto případě slovenským) za poplatek. Následně jsou televizní stanice vysílatelů součástí nabídky provozovatelů,“ přiblížil v tiskové zprávě.





Vlastníci práv je vysílatelům standardně prodávají pro území konkrétního státu, a to buď výhradně, nebo nevýhradně. Výhradní distribuce (teritoriální exkluzivita) je přitom běžnou věcí a vyhovuje evropským předpisům o hospodářské soutěži. Úřad během zkoumání nezjistil žádné smluvní podmínky, které by byly nějak nestandardní.

Protimonopolní úřad uznal, že když je na území státu přebíráno vysílání zahraniční stanice, musí být vypořádána licenční práva. V praxi to má dvě řešení. Jedním je vytvoření upravené verze českých programů pro slovenské území, kde nejsou pořady licencované pro slovenské stanice.

Touto cestou se vydaly například TV Nova a TV Prima, které pro slovenské území připravily mezinárodní verze Nova International a Prima Plus. Prima navíc chystá modifikované verze dalších programů, Slováci se letos mohou těšit ještě na Prima Cool a Prima Love.

Druhým řešením je, že si stanice zajistí práva pro český i slovenský trh. Slovenští diváci se takto například mohou dívat na program Nova Sport 5, který vysílá Formuli 1. V nabídce ho má třeba slovenský Skylink, přístupný je rovněž registrovaným předplatitelům přes Voyo.sk. Pro Česko a Slovensko je také určena stanice Canal+ Sport s přenosy fotbalové Premier League.

Úřad připustil, že skutečně mohou být případy, kdy české televize vysílají programy, k nimž mají na Slovensku licence slovenské stanice. Takové spory by ale podle něj měl vyřešit soud spíše s ohledem na autorská práva. Nenašel důvod, aby se věcí začal zabývat kvůli porušení hospodářské soutěže.

„Navzdory tomu protimonopolní úřad nevnímá pozitivně případné en bloc (plošné, pozn. red.) ukončení distribuce zahraničních, v tomto případě českých, televizních stanic na území Slovenské republiky. Jeho výsledkem může být snížení možnosti výběru pro spotřebitele/diváka, a to minimálně pokud jde o programy, které nemají licenční omezení pro určité území (vlastní dětské pořady, zpravodajské relace, zábavní programy apod.),“ obává se úřad.

„Ukončení celého vysílání zahraniční televizní stanice není žádoucí a nemůže být vůči operátorům ani vynucováno,“ upozornili úředníci. „Vypnutí konkrétního autorsky chráněného díla je technickou, právní a ekonomickou otázkou a ukončení vysílání en bloc z důvodu ochrany autorských práv se tak jeví jako nepřiměřené a neodůvodněné,“ dodává úřední stanovisko.

Slovenský úřad doporučil operátorům, aby zvážili, jaké jiné možnosti k ochraně autorských práv mají, kromě vypnutí celé televizní stanice. „Úplné ukončení distribuce určité české televizní stanice snižuje možnost výběru pro spotřebitele, což protimonopolní úřad nevnímá pozitivně,“ zopakoval.

Stejný pohled sdílí také slovenské UPC, které už ve svém únorovém stanovisku vyjádřilo obavu o zhoršování česko-slovenských vztahů kvůli „zájmům některých vysílatelů a osob na obou stranách řeky Moravy“.

„Nemožnost sledování českých stanic pro diváky na Slovensku to potvrzuje a výzva ČT je zároveň ukázkou postupného omezování přístupu ke kulturním, uměleckým, sportovním, vzdělávacím či zábavním událostem sdíleným prostřednictvím televize jako nejmasovějšího komunikačního prostředku,“ napsalo UPC.





Celá situace se týká jen nabídek poskytovatelů placené televize, ne přeshraničních přesahů terestrického vysílání. Protože tito operátoři sestavují nabídku kanálů ve svých tarifech, musí respektovat finanční a smluvní podmínky šíření stanic, o které mají zájem. Bez souhlasu provozovatelů nesmí kanály nabízet, proto nakonec vyřadili i ČT sport, i když se skřípěním zubů.

Aby slovenští operátoři nemuseli vypínat celé stanice, museli by se například domluvit s českými provozovateli, že mohou v případě potřeby zasáhnout přerušit distribuci nebo překrýt obraz, respektive vypnout zvuk.

Platný slovenský mediální zákon totiž obsahuje ustanovení o integritě signálu. A to operátorům a distributorům signálu výslovně zakazuje, aby obsahově nebo technicky upravovali přenášené programové služby, případně je přerušovali nebo překrývali. Jedinou výjimkou je právě to, že by k tomu předem měli svolení vysílatele.

Slovenští operátoři nyní většinou nabízejí české veřejnoprávní programy ČT1, ČT2, ČT24 a ČT :D / ČT art. Z komerčních stanic se u nich objevují například TV Seznam, Barrandov nebo tematické kanály Primy. Nabízejí také Novu International a Primu Plus.