Trendy v televizní tvorbě: Vrací se rodinné ságy, přibylo komedií

Produkce seriálů, cyklů a televizních solitérních projektů byla v roce 2021 stále hlavní zbraní vysílatelů a provozovatelů v boji o diváky. Vysledovat trendy v natolik rozsáhlé nabídce, jakou představují hrané pořady – ať už jde o filmy, minisérie, či seriály, není jednoduché. Zjednodušeně řečeno přetrvává zájem o kriminální žánr, fantasy a sci-fi.

Avšak rok 2021 znamenal určitou proměnu v oblasti dramatiky, především co se týče využívání žánrů.

V oblasti kriminálních příběhů byly považovány za nejvíce inovativní produkce z Francie, Španělska a Velké Británie. Vzrostl počet seriálů a filmů, v nichž hlavní roli policistek či vyšetřovatelek hrály ženy (například francouzský H.I.P., švédský Huss nebo španělský Anna. all in.). Značné oblibě se těšily i hrané projekty z kategorie true crime. Přibylo minisérií.

Francouzský formát H.I.P. chystá do vysílání televize Nova pod názvem Případy mimořádné Marty. Momentálně je k dispozici na Voyo. Autor: TV Nova

Science-fiction a fantasy patřily i nadále k oblíbeným žánrům, přičemž vedle velice nákladných seriálů a filmů vznikaly též levnější a komornější, ale přesto neméně úspěšné projekty, rostla také obliba antologií – příkladem může být kanadská Web of Darkness, inspirovaná úspěchem britského cyklu Dark Mirror.

Jednoznačně přibylo komediálních seriálů – navíc také v kombinaci s jinými žánry, například komedie a sci-fi – norský Magnus, komedie a krimi – Incastrati (Netflix Itálie) či The Outlaws (Británie), komedie a muzikál – Schmigadoon! (USA).





Mnohé z nich se zaměřily na běžné situace v rodině či na pracovišti – zvláště rodinná tematika se značně rozšířila. Populární jsou také komedie, zachycující konfrontaci městského člověka s životem na venkově, případně hrdiny v odlišném kulturním prostředí – nová řada seriálu o trenérovi amerického fotbalu v Británii Ted Lasso (na úvodním snímku).

Vzniklo také několik seriálů zaměřených na mladé cílové skupiny, jež lze zařadit do kategorie vztahové drama. Celkově můžeme konstatovat, že tento typ dramatiky, určené nejen mladším divákům, získal na popularitě – přispěla k němu i obsáhlá produkce v Korejské republice, která se dostává do nabídky nadnárodních streamingových služeb a je také adaptována v jiných teritoriích.

Vztahová dramata se ale začala natáčet ve větší míře taktéž ve Skandinávii a v Británii.

Historická dramatika také posílila – především co se týče návratů do dob nedávno minulých, k událostem šedesátých až devadesátých let. Do obliby vysílatelů a provozovatelů i diváků se vracejí rodinné ságy – také ty se v roce 2021 objevily na mezinárodním trhu ve větší míře. Pozornosti se dostalo zejména chystané nové, již deváté řadě nejpopulárnějšího seriálu v Dánsku (Badehotellet – premiéru měla na začátku roku 2022) či sáze rodiny majitelů velké restaurace ze Švédska (The Restaurant).

Dánskou rodinnou ságu Badehotellet produkuje stanice TV 2. Vypráví osudy hostů a zaměstnanců přímořského hotelu. Děj první série začíná v polovině roku 1928. Autor: TV 2

Značný nárůst nových titulů bylo možné sledovat u dramatiky určené dětem a dospívajícím – v této oblasti byly nejproduktivnější společnosti z Velké Británie a z Austrálie. I v dětských hraných seriálech proběhla jistá žánrová proměna – ubylo dříve tak populárních situačních komedií, naopak přibylo nákladnějších dobrodružných, sci-fi a kriminálních příběhů, určených primárně dětským divákům – cílová skupina 10+.

Producenti se také od počátku roku 2021 snažili oživit postup, jenž se začal rozvíjet už v polovině předcházejícího roku a jehož cílem je propojit televizní společnosti s producenty her a vytvořit tzv. hybridní transmediální zábavu, která by měla být výraznou součástí mediální nabídky 21. století. Zatím se ale v této oblasti příliš nedařilo dosáhnout nějakých výrazných výsledků.

Kde naopak probíhalo propojení úspěšně, je využití grafického prostředí z her pro seriály – nejlepším příkladem je úspěšný sci-fi seriál The Mandalorian společnosti Disney pro její streamingovou službu Disney+. Pro tyto účely se začalo využívat i umělé inteligence, která sama živě mění při natáčení uměle vytvořené pozadí za herci na základě změny záběrů kamery – mimo jiné to přináší i úspory finančních nákladů. Část dramatické tvorby přesto těží ze soutěží a her, deskových i počítačových.

Pestrost a bohatost nabídky v oblasti televizní dramatiky je výsledkem především snahy streamingových služeb vybudovat co nejpestřejší knihovnu pořadů za relativně krátkou dobu. Jedině touto cestou mohou počítat se ziskem dostatečného množství nových předplatitelů. Jinak řečeno – růst počtu nových seriálů a minisérií je přímo ovlivněn růstem počtu předplatitelů streamingových služeb.

Seriál Mandalorian se stal hitem streamovací platformy Disney+. Autor: Lucasfilm Ltd.

S tím se pojí také další jev, který se dal v druhé polovině roku 2021 dobře sledovat. Začátek podzimní sezony bývá v tradičních televizích spojen s příchodem nových seriálů, ale hlavně s novými řadami těch, které si diváci už oblíbili. Platí, že v tradiční, především komerční televizi, se v podstatě každý seriál, vyžadující patřičné startovní investice a nekončící jako propadák, obvykle dočká alespoň čtyř až šesti sezon. To se týká nejen bezplatné televize, ale i placených prémiových programů typu HBO nebo Showtime.

Průměrná životnost nového seriálu u streamingových platforem je však jen dvě až tři sezony. Pokud však některý ze streamingových gigantů zruší určitý seriál, neznamená to nutně, že by nevěřil v jeho potenciál. Zásadním důvodem je fakt, že potřebuje přilákat další diváky na nový obsah.





Streamingoví giganti nemají za cíl tvořit tradice, jde jim jen o nové diváky. Proto rovněž v druhé polovině roku přibylo značné množství nových titulů, nabízených online, a méně seriálů vysílaných v lineární a placené televizi – tyto stanice ale premiérově nabízely nové řady již oblíbených sérií.

