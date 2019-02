 »  Trik ministerstva průmyslu: na obranu Novákové používá záznam, který se nevysílal

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková po svých výrocích o cenách mobilních dat začala mírnit napáchané škody. Tvrdí, že jen uváděla argumenty operátorů a že reportéři pořadu 168 hodin vytrhli její věty z kontextu.

„Celá ta věta byla vytržená z kontextu, ve které jsem ji sdělovala,“ prohlásila například v diskusním pořadu TV Prima. Podobně mluvila také pro Český rozhlas: „Odpovídala jsem na otázku, co může vést ke snížení cen dat. A těch argumentů jsem uváděla celou řadu, byl ale použit pouze tento. Tím argumentují operátoři, když s nimi jednáme.“

Verzi o výroku vytrženém z kontextu se snaží podporovat také tiskový odbor jejího úřadu. Na webu ministerstva publikoval článek, který podle doprovodného textu nabízí „nezkrácené vyjádření ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové k cenám datových tarifů mobilních operátorů pro pořad České televize 168 hodin.“

Zpráva se snaží vyvolat dojem, že obsahuje celou nahrávku, kterou pak redaktoři České televize sestříhali. Když si ji poslechnete, zjistíte, že formulace, které Česká televize odvysílala, na ní nejsou. Nováková mluví o chystané aukci kmitočtů a o cenách dat, slova z reportáže ČT ale v rozhovoru skutečně nezazní.

Zdůvodnění je jednoduché: Česká televize natočila s ministryní dva rozhovory a ministerstvo publikovalo jen ten, ze kterého novináři nakonec nečerpali a který pro ministryni vychází lépe. Lupě to potvrdil reportér České televize Jan Novák, který reportáž o cenách dat točil.

Screenshot stránky se záznamem na webu MPO

Česká televize podle Nováka nejprve s ministryní natáčela 14. února při její návštěvě Ostravy. Rozhovor dostala na starosti tamní redaktorka ČT, která četla otázky připravené pražskou redakcí. Po přečtení přepisu rozhovoru se Novák rozhodl s ministryní natočit ještě jeden rozhovor. Zaujala ho totiž část, ve které ministryně mluví o zlevňování dat:

„My tady tím povídáním o tom, jak jsou data drahá, je vlastně nezlevňujeme. Protože jak to máme zafixováno v hlavách, tak raději nejdeme přes data, ale jdeme přes nějakou wifinu, která není vždycky bezpečná, a vlastně tím limitujeme zase ten ‚economy of scale‘, to znamená to množství dat, které se přenáší nebo které se zpracovává, a která čím je jich víc, tím jsou samozřejmě levnější, protože ta technologie, která je vybudovaná, slouží pro 5 Mbit stejně jako pro 5 Gbit. Takže čím víc těch dat bude, tím víc se budou zlevňovat, protože odpisy technologií se budou promítat do ceny dat,“ říká Nováková na nahrávce z Ostravy.

Druhý rozhovor natočila ČT s Novákovou v pátek 15. února odpoledne v pražském sídle ministerstva průmyslu. Právě při něm podle Nováka zazněly věty, které se pak objevily v reportáži pořadu 168 hodin.

Když budete prostě někomu pořád dokolečka opakovat ‚máme drahá data, máme drahá data‘, tak co uděláte? Když vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější.

Ministerstvo ale na svém webu publikovalo jen první, ostravský záznam, který nazývá „nezkráceným vyjádřením ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové k cenám datových tarifů mobilních operátorů pro pořad České televize 168 hodin.“ Nedopouští se tedy otevřeného podfuku, ale „jen“ manipulace, která má podpořit prohlášení ministryně o výrocích vytržených z kontextu.

Ministerstvu průmyslu jsme poslali několik dotazů, ve kterých jsme se ptali například na to, zda nejde o jiné než v ČT použité interview, zda takto úřad neuvádí lidi v omyl nebo zda ministerstvo zveřejní skutečný nesestříhaný záznam rozhovoru pro pořad 168 hodin. Odpovědi zatím nedorazily.