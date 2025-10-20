Nová zpráva o stavu TV Barrandov. Co napsal insolvenční správce?

Televize Barrandov i přes dílčí pozitivní kroky čelí vážným finančním problémům. Aktuální situaci v průběžné zprávě pro soud z 15. října hodnotí insolvenční správce David Jánošík. Jeho zpráva naznačuje, že přijatá opatření začínají přinášet výsledky a televize věří v dosažení vyrovnaného hospodaření do konce roku 2025.
Stanice stále prochází reorganizací, která má zlepšit a stabilizovat její hospodaření. Z předložených finančních výkazů vyplývá, že k 31. srpnu 2025 vykázala obrat 113 milionů korun, avšak se ztrátou 57,8 milionu korun.
Pokud se nepodaří dostat do konce roku na nulu a dojednat externí financování, může to ohrozit další existenci TV Barrandov. Slovy Davida Jánošíka: „Insolvenční správce je toho názoru, že pokud k dosažení vyrovnaného hospodaření insolvenčního dlužníka a k zajištění jeho financování nedojde nejpozději do konce tohoto kalendářního roku, nezbude dlužníkovi, než ukončit provoz jeho obchodního závodu, aby nedocházelo k dalšímu navyšování zapodstatových závazků.“
Peníze z YouTube
Vlastní kapitál je záporný a dosahuje hodnoty –279,1 milionu korun, přičemž neuhrazená ztráta minulých let představuje více než 854 milionů korun. Celkové závazky společnosti dosahují 1,1 miliardy korun. Právě vysoké dluhy vedly k zahájení insolvenčního řízení a schválení reorganizačního plánu, na jehož plnění dohlíží insolvenční správce.
„Kumulovanou ztrátu z let 2024 a 2025 hodlá dlužník, jak informoval insolvenčního správce, řešit externím financováním, čímž bude zajištěno, aby nadále nedocházelo k prodlení s úhradou zapodstatových nároků. Insolvenční správce je dlužníkem pravidelně informován i o jednáních dlužníka s potenciálními investory, nicméně ke dni podání této zprávy (15. října – pozn. red.) dlužník žádnou smlouvu či dohodu o externím financování nepředložil insolvenčnímu správci ani věřitelskému výboru ke schválení,“ upozorňuje průběžná zpráva pro soud.
Vedení televize usilovně jedná s dodavateli o snížení nákladů. Reviduje výdaje na techniku, software a další služby. Hledá partnery, kteří by si třeba mohli pronajímat televizní kapacity. Nové příjmy chce získat i díky efektivnější monetizaci obsahu, zejména na platformě YouTube. Vedení se soustředí také na budování nového obchodního týmu, který má za úkol aktivněji prodávat reklamní čas, a na rozvoj strategických partnerství, včetně product placementu.
Změna programové nabídky
Klíčovou součástí ozdravného plánu je změna programové strategie. Televize se zaměřuje na nízkonákladovou vlastní tvorbu, která má nahradit dražší pořady. Cílem je zastavit propad sledovanosti, který byl spojen s dřívějším majoritním majitelem Jaromírem Soukupem, a znovu nastartovat růst podílu na sledovanosti. Stanice ve třech fázích ukončila 27 nefunkčních pořadů bývalého majitele a nasadila 15 nových.
Tato programová a obchodní strategie se podle insolvenčního správce začíná projevovat v demografické struktuře diváků. Grafy ve zprávě pro soud ukazují, že televize Barrandov prochází určitým omlazením divácké základny. Zatímco u starších a dříve dominantních diváckých skupin, zejména ve věku 55 a více let, je patrný pokles sledovanosti, stanice posiluje v klíčových obchodních cílových skupinách, konkrétně 15–34 a 15–54 let. Tento trend je pro budoucí finanční zdraví televize klíčový, jelikož mladší diváci jsou atraktivnější pro zadavatele reklamy.
TV Barrandov nedávno oznámila, že ukončí natáčení sobotní talk show Sejdeme se na Cibulce, protože náklady na tento formát jsou moc vysoké. Místo toho se chce orientovat na reality formáty a lehkou erotiku, což v jejím případě znamená odpolední hrané simulace policejních zásahů Policie Delta a týdeník pro dospělé SeXoňa.
Současný majitel televize Jan Čermák by chtěl do konce roku dosáhnout pětiprocentního podílu na sledovanosti. „V tuto chvíli nemáme a asi dlouho nebudeme mít finanční možnosti jako Nova nebo Prima. To je realita. Na druhou stranu, pořád máme tři celoplošné kanály a jsme sledovanou televizí. Interně si říkáme ‚televize příběhů, televize zábavy‘. Hledáme formáty, jak člověka pobavit a zaujmout. Je to dřina, najít něco v době, kdy už bylo všechno vymyšleno,“ řekl v nedávném rozhovoru.
Průběžná data ATO-Nielsen Admosphere však zatím ukazují, že televizní skupina není ani v polovině vytčeného cíle. V září se její průměrný celodenní podíl na divácích starších 15 let pohyboval na úrovni 2 %, v hlavním vysílacím čase to bylo 1,5 %. Jde přitom o údaje za tři provozované kanály dohromady. Pro srovnání, například TV Seznam se svým jedním programem vykázala v září průměrný celodenní podíl na sledovanosti 2,05 %.
V mladší cílové skupině 15–54 let oslovovala televizní skupina Barrandov v září průměrně 1 % diváků za den, v hlavním večerním čase to bylo 0,89 %. V cílové skupině 18–69 let vyhledávalo stanice TV Barrandov průměrně 1,54 % diváků denně a 1,18 % v prime time.
Kolik zaplatit za Soudkyni Barbaru?
Insolvenční řízení TV Barrandov provází několik soudních sporů. Insolvenční správce totiž uznal pouze část pohledávek. V těchto sporech o pravost a výši pohledávek převážně figurují významné společnosti obchodující s reklamními časy, konkrétně obchodní zastupitelství Media Club nebo komunikační skupina Knowlimits Group.
Ve výčtu běžících sporů se vymykají dva případy, které se týkají individuálních žalob. Soudy zatím nedořešily žalobu hudebníka Františka Janečka, který od televize požaduje vyplatit 1,4 milionu korun za nactiutrhačné výroky Jaromíra Soukupa v pořadu z roku 2022. Televize a insolvenční správce takto vysoký nárok shodně odmítají. Dříve soud rozhodl, že má František Janeček dostat 100 tisíc korun.
Další nedořešený případ se týká honoráře za scénář k hrané soudní show Soudkyně Barbara. Jde přitom o necelých 10 tisíc korun za jednu epizodu, kterou TV Barrandov vyrobila a odvysílala na jaře 2023. Scenárista se dokonce účastnil natáčení, ale svého honoráře se nedočkal. V insolvenčním řízení byla jeho pohledávka nejdřív popřena, na konci letošního srpna se ji ale stanice rozhodla přece jen uznat.
Mezitím se soud snažil u konkurenčních stanic Nova a Prima zjistit, jestli nevyrábějí podobný typ pořadu, aby mohl posoudit oprávněnost požadovaného honoráře. Obě komerční stanice však shodně odpověděly, že nic podobného už delší dobu neprodukují. Televize Nova například v tomto žánru naposledy vyráběla Soudy Kláry Slámové z roku 2017. Televize Prima sice do konce roku 2023 vyráběla Policii v akci, rozsahem účinkujících i způsobem natáčení však byl tento pořad zásadně odlišný od Soudkyně Barbary, takže údaje o obvyklém honoráři neposkytla.
