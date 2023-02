Ukrajinci přestěhovali IT firmu Nectain do Prahy a expandují s ní na Západ. Vede ji český Rus

Vojenská invaze Ruska na Ukrajinu spustila řadu velkých politických a ekonomických změn, mezi které patří i přesun některých ukrajinských IT společností do Česka. Jednou z nich je i kyjevská softwarová firma Nectain dodávající tamní státní správě, jejíž příběh má i jeden zajímavý bod – jejím výkonným ředitelem a spolumajitelem se stal původem ruský technologický manažer Roman Olejnikov. Ten nyní z Prahy pomáhá v expanzi na západní trhy.

Olejnikovovi rodiče jsou rodilí Rusové a na Rusy má řadu kontaktů. Odmalička ale vyrůstal v Česku, takže má české občanství a považuje se hlavně za Čecha. Aby to bylo ještě o něco více nebinární, jeho dědeček a babička pocházeli z Ukrajiny.

„Když vypukla válka, přístup ukrajinských kolegů k mé osobě se nezměnil, protože mě znají a ví, jak se k celé situaci stavím,“ popsal Olejnikov Lupě. Jeho postoj vůči ruskému vojenskému rozpínání je negativní. Zároveň pohledem Rusa dokáže popsat, proč se tento národ chová tak, jak se chová, to by ale bylo na jiné povídání.

Pro Česko je současná nešťastná situace svým způsobem příležitostí. Kromě Nectainu se k nám přesunuly další ukrajinské IT firmy, které mohou zaměstnat stovky lidí. Jde o Parimatch Tech, Sigma Software nebo herní vývojáře GSC Game World, již v Praze dokončují hit S.T.A.L.K.E.R. 2.

„Vývojová centra v Rusku a na Ukrajině byla do vypuknutí konfliktu velkou konkurencí. Dnes už tato konkurence neexistuje. Z Ruska se investoři stáhli a tamní R&D zavřeli nebo přesunuli. Na Ukrajině se válčí. Tento úbytek konkurence nám pomáhá. Máme kvalitu a pořád patříme mezi nejlevnější země,“ naznačil například Ivo Horský, který v Praze buduje softwarovou centrálu pro německý EnOcean (ten koupil pražské vývojové centrum od Renesas Electronics).





Významné ukrajinské zakázky

Olejnikov donedávna působil jako ředitel pro trhy ve východní Evropě, Blízkém východu a dalších zemích v české společnosti Easy Software, která vyvíjí nástroj pro projektové řízení postavený na open source Redmine. Easy Software se pod Olejnikovem například podařilo vyhrát zakázku pro vládu v Kazachstánu. Češi v uskupení s tamním partnerem YCG v tendru porazili aplikace jako Trello, Wrike, Asana a v nejužším kole Microsoft Project.

Třicetiletý česko-ruský IT manažer dlouhodobě udržoval kontakty s ukrajinskou technologickou skupinou Intecracy Group založenou v roce 2008, jejíž součástí je nyní dvanáct firem. Ta si pro usnadnění zakázkového vývoje vyvinula interní nástroj na automatizaci procesů a událostí ve firmách a na úřadech. V roce 2020 byl vyčleněn do samostatné společnosti dnes známé jako Nectain a automatizaci nabízí pomocí low-code, tedy bez psaní kódu.

Produkt jako takový na trhu koluje asi deset let, byť měl předtím jiné názvy a například na Ukrajině se stále prodává pod starým označením Skriptum. Celkově registruje přes sto tisíc uživatelů. Mezi zákazníky patří operátoři Kyivstar, Ukrtelecom, dále Naftogaz, výrobce zbraní Ukroboronprom, PIN Bank, Bank Lviv, Idea Bank, DTEK, Bank Ukrainian Capital nebo Siemens. Ze státních projektů lze zmínit třeba tamní registr správy nemovitostí.

„S vedením Intecracy Group jsem se znal z minulosti, debatovali jsme o různých projektech. Tato skupina dlouhodobě dělala byznys spíše přes kontakty, vztahy a protlačování se mezi korporáty. Ještě před válkou jsem jim navrhnul, ať jeden z produktů vyčlení jako cloudovou platformu a zamíří s ní i mezi menší a střední podniky. Když začala válka, začal jsem lidem kolem Intecracy pomáhat v osobní rovině. Nakonec z toho vzešlo, že jsem se stal šéfem Nectainu,“ popsal Olejnikov.

Základna v Praze

Vyčleněná firma byla založena jako česká entita, protože Olejnikov žije v Praze. Ve firmě dostal opci na podíl dvacet procent. Zbytek drží právě skupina Intecracy, a to přes entitu vedenou na Kypru. Investorem, většinovým majitelem a členem představenstva Intercracy je Michael Vyhovsky, který se sám také přesunul do Česka. Dalšími dvěma klíčovými osobnostmi skupiny jsou Anton Marrero a Yuriy Sivitsky.

Technickým ředitelem Nectainu, jenž rovněž zakotvil v Praze, je Alexander Rossol. V minulosti působil ve vedení společnosti Softline rovněž spadající pod Intecracy.

Intecracy Group se svojí velikostí může zhruba rovnat některým lokálním IT skupinám vznikajícím skrze konsolidaci menších firem na českém trhu. Ukrajinci oficiálně uvádí loňské tržby ve výši 18,5 milionu dolarů, tedy asi 410 milionů korun. „Reálné tržby jsou někde na 36 milionech eur. Velká zakázka, která byla dokončena loni, se stihla fakturovat a propsat až v lednu,“ doplnil Olejnikov. Intecracy zaměstnává kolem 450 lidí.

Nectain začal budovat byznys a povědomí o značce. Firma v současné době žije ze starších projektů, které se povedlo realizovat zejména na Ukrajině, a další finance má ze skupiny. Nectain nicméně začíná hledat investory, začít chce na českém VC trhu. Finance nejsou potřeba na vývoj produktu, který je „hotový“, jak jen SaaS hotový být může, ale spíše marketing a obchod. První klienti přibývají z Německa a Turecka.

Nectain zatím do Česka přesunul pět lidí. Někteří další lidé nadále operují z Kyjeva a zbytek působí z dalších částí Evropy, takže se hodně pracuje remote. Firma také spolupracuje s několika subdodavateli skupiny Intecracy, celkem má tedy asi čtyřicet spolupracovníků.

Ukrajinsko-česká firma je další z rostoucího množství softwarových firem, které se snaží nakopnout trh s low-code nástroji. Ty mají například pomoci s nedostatkem IT odborníků, a to tak, že lidem z různých oborů dá do ruky nástroje pro automatizaci úloh nebo vývoj základních aplikací. V Česku už se uskutečnilo několik investic do low-code a no-code projektů, do oblasti přitekly stovky milionů. Do no-code se vydávají i obři typu SAP.