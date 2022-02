Už ani minutu. Operátoři, státy a hackeři vypínají ruská média

Ruská agrese proti Ukrajině přiměla Evropu k dosud nevídaným opatřením v telekomunikacích a na mediální scéně. Protože ruské sdělovací prostředky podléhají cenzurním nařízením úřadu Roskomnadzor a obhajují politiku Kremlu, jsou na Západě vnímána jako součást hybridní války. Proti šíření propagandy se tedy rozhodli zasáhnout úřady, firmy i hackeři. Na černé listině se ocitla nejen kremelská média, ale i konkrétní redaktoři a moderátoři, kteří podporují ruskou vojenskou strategii.

V neděli Evropská komise oznámila historické rozhodnutí, že na území unie plošně zakáže ruské státní agentury a televizní stanice. „Zakážeme v Evropské unii kremelskou mediální mašinérii. Státem vlastněné Russia Today a Sputnik, stejně jako jejich dceřiné společnosti, již nebudou moci šířit své lži, aby ospravedlnily Putinovu válku a rozpoutaly v naší Unii rozkol,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Konkrétní právní a technické provedení nebylo v neděli večer ihned jasné. Některé státy už proti Russia Today a Sputniku zasáhly hned po začátku invaze na Ukrajinu, v dalších byly zakázané už dřív – v Německu třeba od prosince 2021. Vypnutí ruských televizních stanic nařídila operátorům po invazi například polská Národní rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která tento krok zdůvodnila bezpečnostními zájmy. V jiných zemích operátoři vyřadili ruské stanice z nabídky sami od sebe – v Česku k tomu přistoupila například O2 TV nebo T-Mobile.

Naopak Lepší.TV nebo Kuki s vypínáním ruskojazyčných kanálů váhaly. „Za celý tým Lepší.TV nás mrzí vzniklá situace, jež ve světě nastala. Samozřejmě nepropagujeme násilí a s válkou nesouhlasíme. Nabízíme vám však přístup ke všem dostupným informacím. V naší programové nabídce naleznete spoustu zpravodajských stanic, jako například stanice ČT24, CNN Prima News i Ukrajina24 a mnoho dalších, ze kterých si můžete vybrat. Ruskou stanici nenecháváme v programové nabídce v žádném případě jako propagaci,“ poznamenala Lepší.TV na Facebooku.

Úřední možnost vypnout ze dne na den nějakou stanici v terestrickém, kabelovém, satelitním nebo internetovém vysílání v českých zákonech dosud neexistovala. Mediální regulace se po listopadu 1989 drží liberálního principu, že vysílat může každý, kdo dodrží podmínky vysílacího zákona. A pokud tyto podmínky poruší, musí nejprve dostat prostor na nápravu. Sankce mohou přijít až po opakovaných prohřešcích.

Mediální zákon pamatuje na to, že převzaté vysílání v nabídce operátora nesmí propagovat válku, zlehčovat ji, omlouvat ji nebo ji schvalovat (§ 32 odst. 4 zákona 231/2001 Sb.). Ale než by kolem toho proběhlo správní řízení s veškerými podklady, zabralo by to čas. Vzhledem k rychlosti, s níž chce Evropská komise vykázat Russia Today a Sputnik z evropského prostoru, se najde zřejmě jiné právní řešení.

Z pohledu tuzemského mediálního trhu je zastoupení anglickojazyčného mezinárodního kanálu Russia Today anebo ruských národních stanic Pervyj kanal a Rossija 24 celkem marginální záležitost. Nejsou standardní součástí nabídky operátorů, přednost mají spíš ruské hudební nebo filmové programy. Když už firmy ruské programy nabízejí, tak jako službu Rusům usazeným v Česku.

Bez ohledu na nabídky operátorů vysílá Russia Today (pod současným názvem RT) nekódovaně z družice Hotbird 13B. Tamtéž se nachází její dokumentární odnož RT Documentary nebo ruskojazyčný zpravodajský kanál Rossija 24. Evropská regulace na tuto distribuci nedopadne.

Nejasné je, jak bude zakázán přístup k článkům agentury Sputnik, která kromě jiného má svou českou verzi a české redaktory. V České republice o zablokování domény Sputniknews.com požádalo v pátek armádní Národní centrum kybernetických operací. Žádost tlumočil poskytovatelům internetového připojení peeringový uzel NIX.cz. Tou dobou však záleželo na operátorech, zda této žádosti vyhoví, nebo ne.

Aktuálně se vypnutí Russia Today řeší ve Velké Británii, kde ruská státní stanice drží licenci na vysílání britské verze. Konzervativní vláda i poslanci chtějí, aby proti ní zasáhl tamní telekomunikační regulátor Ofcom. Ministryně kultury ještě před invazí požádala tento úřad, ať bedlivě sleduje, zda vysílání Russia Today nepřekračuje zákon. Regulátor to přislíbil, žádné konkrétní kroky ale dosud nepřijal. Konzervativní poslanci žádají, aby televize přišla o licenci a zmizela z éteru.

Známé tváře ruské propagandy se kromě toho ocitly na jmenovitém sankčním seznamu. Jak se znepokojením zjistil třeba moderátor ruské televize Vladimir Solovjov, úřady mu zmrazí majetek v Evropské unii včetně dvou vil u italského jezera Como. Nesmí ani překročit hranice Evropské unie. „Najednou někdo rozhodl, že na seznam sankcí přidá také novináře. Tak moment! Vždyť jste tvrdili, že vlastnické právo je v Evropě posvátné!“ rozčiloval se v pátečním vysílání svého pořadu.

Evropská vysílací unie (EBU), která pořádá hudební soutěž Eurovize, po tlaku svých členů rozhodla o vyřazení Ruska z letošního ročníku soutěže. Semifinále a finále se uskuteční v květnu v italském Turíně, loni celková sledovanost přesáhla 180 milionů diváků. Rusko tak přišlo o platformu, kde by si mohlo vylepšovat image.

Ruské televizní a rozhlasové stanice na protest proti vyřazení z Eurovize pozastavily své členství v EBU, jak sdělily agentuře TASS. Předešly tak tomu, že by to zřejmě udělala EBU sama. Někteří členové vysílací unie totiž žádali úplné zastavení členství ruských subjektů, neboť reprezentují režim, který se zcela zprotivil hodnotám, na nichž je sdružení založeno.

Pozastavení členství našlo podporu například u Českého rozhlasu. „Pro Český rozhlas, který ctí hodnoty média veřejné služby a chrání je, je zcela nepřijatelné, aby mezi členy EBU patřila prokremelská média, která dlouhodobě nectí objektivitu, nestrannost, vyváženost a názorovou pluralitu,“ oznámil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Google a Facebook vypnuli ruským státním stanicím monetizaci obsahu a zabránili jim ve spouštění reklamních kampaní. YouTube zablokoval videokanály ruských stanic na ukrajinském území. Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor na to zareagoval žádostí o okamžité zrušení všech omezení.

Hackerská skupina Anonymous vyhlásila Vladimiru Putinovi kybernetickou válku. Prostřednictvím DDoS útoků například přetěžuje webovou infrastrukturu stanice Russia Today a státní agentury Sputnik. U některých ruských distributorů signálu se jí také (zřejmě přechodně) podařilo nahradit kanály ruských stanic záběry z Ukrajiny s ukrajinskou hymnou. Nelze ale spolehlivě ověřit, v jakém rozsahu toto narušení distribuce proběhlo.

Připomeňme, že ruská média nesmějí při zpravodajství o konfliktu na Ukrajině používat slova jako „válka“ nebo „invaze“. Podle oficiálního ruského narativu jde o „speciální vojenskou operaci“ zaměřenou na „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny.