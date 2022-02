Ruská invaze na Ukrajinu online, první reakce na Steam Deck a AI bez práva na autorská práva

„Live“ informace na Mapách Google zachytily napadení Ukrajiny Ruskem.

CZ.NIC v pátek zablokoval weby šířící dezinformace týkající se invaze Ruska na Ukrajinu. Blokaci provádí vyřazením z domény, chvíli tedy trvalo, než se projevila. Podle doplňující informace na Twitteru jde o Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz, Skrytapravda.cz.

O znepřístupnění celkem 22 stránek požádalo operátory také armádní Národní centrum kybernetických operací (NCKO). Je teď na nich, zda žádosti vyhoví, nebo ne. Čtěte více v Česko v hybridní válce: vláda vyzývá k činu, armáda žádá operátory o blokování proruských dezinformačních webů.

Antivirová firma ESET objevila nový typ malwaru, který v předvečer invaze napadl ukrajinská zařízení. Vir podle ní vznikl už loni v prosinci.

Čeští digitální podnikatelé poslali na pomoc Ukrajině desítky milionů korun – viz Ivo Lukačovič pošle 23 milionů na podporu Ukrajiny, milion dolarů poslali i Barta a spol.

Společnost Meta znemožní ruským státním médiím reklamu a monetizaci na platformě. Celosvětově. Nestátních aktivit se to, pochopitelně, nedotkne. Trollích farem a dezinformačních aktivit také ne. Google později podnikl podobný krok a na žádost ukrajinské vlády vyřadil z Google Play na Ukrajině aplikaci ruské státní televize RT.

Rusko částečně omezilo přístup k Facebooku v odvetě za to, že Facebook zablokoval čtyři místní média šířící propagandu a lži.

Vybírat peníze pro ukrajinskou armádu na Patreonu? Odporuje to pravidlům, takže účet existující od roku 2014 (neziskovka Come Back Alive) byl zablokován. Stovky tisíc dolarů bude Patreon vracet dárcům.

V Česku působí několik významných internetových a IT firem z Ruska. Jedna z nich platí skoro miliardu ročně na daních, najdou se ale i jiné příběhy. Přečtěte si, co jsou zač ruské internetové a IT firmy působící v Česku.

TELEgraficky

Odin – programovací jazyk ■ Heline ■ Fireblocks koupili First Digital ■ Penpot ■ FreeDOS 1.3 je venku ■ twentyletters.com ■ Děravé Linuxy ■ SoFi kupuje Technisys ■ Souboj více hráčů Wordle ve Squabble ■ PSReadLine 2.2 GA ■ Ink/Stitch ■ Forth Fans ■ GIMP 3 se blíží ■ TweakUIX ■ Mimestream ■ ZenDesk nekoupí SurveyMonkey

V metavesmírech se děti dostanou ke striptýzu a záplavě dalšího nevhodného obsahu. Těžko to může překvapit, kontrola obsahu ve virtuálních „světech“ neexistuje a bude o několik řádů těžší než na klasických sociálních sítích. Bude například prakticky nemožné dohledat „obsah“ (chování avatarů) z minulosti.

Twitter zabanoval účty sdílející videa z dění na Ukrajině. Kdyby to byla fake videa či ruská propaganda, tak by to nebylo divné. Problém je, že to byla skutečná videa ukazující skutečné věci a „někomu“ se nelíbila. Podezření mířilo na armádu ruských twitterových trollů nahlašujících nehodící se obsah. Twitter ovšem ujistil, že za bany ukrajinských účtů může on sám. Žádné organizované aktivity sítí ruských botů se prý nekonají. Jak „sám Twitter“ došel k tomu, že je nutné zablokovat desítky účtů, ale nevysvětlil. @OSINT_Ukraine tak má snad šanci přežít.

WEBDESIGN, INTERNET

Scott Galloway: The False Promise of Web3. Skvělé čtení, začínající podstatným upozorněním, že avizovaná decentralizace moci z rukou několika málo osob byla ve skutečnosti opětovnou centralizací moci do rukou menšího počtu osob.

Against an Increasingly User-Hostile Web je čtení z roku 2017 o zvyšující se nepřívětivosti webu vůči uživatelům. S odstupem času je z toho ještě zajímavější čtení. Nic moc k lepšímu se totiž nezměnilo.

Microsoft Edge připraví Safari o druhou pozici v žebříčku desktopových prohlížečů.

Tumblr znáte? Nebo s postupným úpadkem přestal být i známou službou? The inside story of how Tumblr lost its way je dlouhý a dobrý pohled na minulost, současnost (patří Automattic, těm, co mají enormně úspěšný WordPress) a budoucnost.

HARDWARE

Klávesnice, díly z Game Boye, Raspberry Pi a výsledkem je handheld PC. Nechybí ani hodně 3D tisku.

Car Thing od Spotify se chystá otevřít dalším aplikacím i službám mimo Spotify. Detaily ve Spotify's Car Thing Is About to Face the Music.

Intel se pouští do hardware pro těžbu kryptoměn. Má jít o monstrózní ASIC, více se můžete dozvědět v Intel Details Its Bitcoin-Mining ‚Bonanza Mine‘ Chips and 3,600-Watt Miner.

Apple si nechal patentovat počítač v klávesnici. Možná přemýšlí nad Macem zabudovaným v klávesnici, ale těžko říct. Každopádně s ohledem na patentování něčeho takového je to také diskutabilní. „Počítačem v klávesnici“ to vlastně vše okolo osmdesátých let minulého století začalo.

Steam Deck? Nedokončený, chybový a nestabilní. Ale současně jde o povedený výkonný hardware, použitelný jako plný počítač s Linuxem. Při hraní se připravte na hlučné větráky a na to, že některé hry prozatím nefungují. A také na dvě hodiny hraní na baterii, byť to lze ovlivnit volbou rozlišení a kvality.

SOFTWARE

Úspěch Lost Ark od Amazonu má dopad na dostupnost. Evropské servery na zájem hráčů nestačí a Amazon upozorňuje, že je není schopen posílit. V cestě má stát architektura hry.

Bethesda.net Launcher končí, hráče a jejich hry převede do Steamu. Dojde k tomu v dubnu a hráči nepřijdou ani o hry, ani o obsah interní peněženky. Výzvu k přechodu dostanou hráči v dubnu a v květnu launcher přestane fungovat pro spouštění a přístup ke hrám.

Nintendo jde tvrdě po měsíčním předplatném. Končí obchod s hrami pro 3DS a Wii U a něco z doposud tam dostupného bude ve Switch Online. Ale právě jen a pouze s měsíčním předplatným.

Google Chrome umožní k uloženým heslům přidávat poznámky. Je to dost užitečná novinka, poměrně běžná ve správcích hesel. Via Google Chrome to allow users to add notes to saved passwords.

Ideas@Mozilla končí. Platforma vzniklá v roce 2021 měla sloužit pro komunikaci mezi Mozillou a komunitou okolo Firefoxu. Náhradou by mělo být Mozilla Connect.

MARKETING A KOMUNIKACE

New York Times obalili Wordle záplavou sledovacích nástrojů. Příjmy z reklamy především, byť s ohledem na vývoj v prohlížečích a u Applu je podobné počínání (v podobné míře to dělá i český iDnes) už jen a pouze kontraproduktivní.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Clearview AI se chlubí tím, že budou schopni identifikovat skoro každého na světě. Má k tomu dopomoci 100 miliard fotografií nasbíraných z internetu bez ohledu na soukromí, bezpečnost a zákony. Mimo to se ještě chlubí tím, že jejich řešení je ještě dokonalejší než čínské a jejich „databáze obličejů“ je napojená na „veřejně dostupná metadata a sociální spojení“.

OpenSea prošetřuje možnou zranitelnost v chytrých kontraktech poté, co si uživatelé stěžují na ztracené NFT. Velmi pravděpodobně aktivované phishingem, oznamujícím „migraci chytrých kontraktů“.

Americký úřad pro autorská práva opět zamítl žádost o autorská práva na umělecké dílo vytvořené systémem umělé inteligence. A Recent Entrance to Paradise vytvořená AI jménem Creativity Machine podle úřadu není „plodem intelektuální práce“, která „je založena na tvůrčích schopnostech [lidské] mysli“. Druhý pokus Dr. Stephena Thalera tak opět nevyšel.

Lidé věří deepfake obličejům více než skutečným lidem. Počítačově (AI) generované obličeje lidé nejen nepoznají, ale více jim věří. Detaily v AI-synthesized faces are indistinguishable from real faces and more trustworthy.

Velká Británie opět chce zavést povinné prokazování totožnosti na internetu. Tentokrát to zkouší tak, aby to musel dělat Google, Facebook a další platformy a změnou je i to, že už nejde o dospělácký obsah, ale o boj proti „anonymním trollům“.

Je Grammarly keylogger? Záleží na tom, jak se na to budete chtít dívat. Podle tvůrců ne a ujišťují o tom velmi vehementně. Podle Is Grammarly a Keylogger? What Can You Do About It? ale spíše ano, jakkoliv to Grammarly nemá v „popisu práce“. Rizikové a problematické ale je.

Tvůrce Signalu Moxie Marlinspike upozorňuje, že Telegram není bezpečný. Postrádá koncové šifrování v běžné komunikaci a jeho provozovatel sice „šifruje“, ale k takovémuto obsahu má přístup.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook ještě více omezuje možnosti využití rámečků pro profilové fotografie. První omezení už byl přinucen zavést loni, ale profilové rámečky jsou stále masivně využívány pro anti-covid a anti-vax aktivity. Frame studio už tedy nebudete moci využít, a pokud tam máte nějaké rámečky, budou smazány.

Trumpova Truth Social se objevila v App Store. Zájemci se setkávali s chybovými hláškami při vytváření účtů, jiní se ocitli na čekací listině.

Omezení času u obrazovky je předstíraným řešením špatného problému, píše se v Parental controls are such a scam. Mají vlastně pravdu, pokud dokážete s dítětem řešit čas trávený online jen pomocí nasazení omezení na úrovni softwaru a hardwaru, tak to děláte špatně.

Když zmapujete sociální platformy v čase – některé z největších společností v historii – uvidíte, jak proměnlivá je historie sociálních sítí. Platformy přicházejí a odcházejí z přízně. Chování spotřebitelů se mění. Mění se demografie. Velmi užitečné čtení v Myspace, Tumblr, and the Long-Lost Weirdness of the Social Internet.

Instagram změnil možnost nastavit upozornění na nadměrné užívání. Nově nelze nastavit nic kratšího než 30 minut. Jak Instagram quietly limits ‘daily time limit’ option zmiňuje, zcela jistě to nemá nic společného se zpomalujícím se až zastaveným růstem Meta.

Facebook to myslí s Reels velmi vážně, doplnil je do hlavní aplikace Facebooku. Včetně funkčností, které byly doposud dostupné pouze v aplikaci Instagramu. A které, pochopitelně, kopíruje od TikToku.

Videa delší než minutu stresují uživatele. TikTok ale (opět) prodlouží videa, tentokrát až na pět, možná deset minut. Předchozí prodloužení bylo na tři minuty. Věděli jste, že 12 % videí na YouTube je kratší než jedna minuta?

MOBILNÍ APLIKACE

App Store má stále problémy s podivnými kopiemi aplikací. Tentokrát jsou to kopie Authenticator App od Kevina Archera. Ten kopie nahlašuje, aby se o něco málo později objevily znovu pod jiným názvem, od jiného „vývojáře“ a třeba jen s přebarvenou ikonkou. Nechybí ani obvyklé triky s týdenním předplatným a jasné porušování pravidel.

Lite režim na Chrome na Androidu končí k 29. březnu 2022. Funkčnost spuštěná v roce 2015 sloužila k ušetření přenášených dat a optimalizaci přenosů – používaly se k tomu servery u Googlu. Později se objevila i v Chromu na desktopu, ale tam už od roku 2019 není.

STARTUPY A EKONOMIKA

Desítky lidí pracovaly pro neexistující firmu. Příběh společnosti MadBird a charismatického Ali Ayada v The elaborate con that tricked dozens into working for a fake design agency ukazuje, že nelze věřit profilům na LinkedInu (natož na Instagramu). A také že desítky lidí budou ochotně pracovat zadarmo, aniž by byl vidět jakýkoliv výsledek. Těžko se to chápe. A zlatý hřeb je, že jedna z fotek použitých pro fake profily, klasicky nasbíraných z internetu, vede až do Česka. Patří Michalu Kališovi.

Založit podnikání na algoritmu Facebooku? Nevyplácí se to. Funguje to jen do momentu, než Facebook změní algoritmus a ti, které miloval, přijdou o návštěvnost. Jako „bonus“ jim Facebook vysvětlí, že jestli ji chtějí mít, tak si mají začít platit reklamu. Skvělé vlákno na Twitteru.

