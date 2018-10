 »  V březnu zahájí TV Barrandov vysílání pravidelného pořadu Týden s prezidentem

Pořad Týden s prezidentem, který by měl být koncipován jako diskuzní publicistický formát , bude pro TV Barrandov připravovat redakce sesterského časopisu Týden, který patří do stejné mediální skupiny Empresa Media. Role moderátora se chopí novinář Petr Kolář, kterého doplní moderátorka Našich zpráv Alex Mynářová. Jak dodává tisková zpráva, při některých zásadních událostech, jakou by mohla být plánovaná návštěva prezidenta Miloše Zemana ve Spojených státech, se řízení diskuze ujme přímo generální ředitel Jaromír Soukup.

Nový formát nabídne kromě souhrnu všech zásadních událostí z uplynulého týdne také prostor pro jejich okomentování ze strany prezidenta Zemana. Produkčně jej bude zaštiťovat tvůrčí tým pořadu Naše zprávy, hlavní zpravodajské relace TV Barrandov. Tu včera vidělo 304 tisíc diváků starších patnácti let.