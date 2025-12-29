Vánočnímu vysílání vládly premiéry ČT s miliony diváků, na Štěpána zabodovala Nova

Letošní vánoční svátky u televizních obrazovek potvrdily dlouhodobý trend, kdy diváci v České republice nejvíce vyhledávají původní pohádkovou tvorbu. Žebříčkům sledovanosti vévodily premiérové tituly veřejnoprávní televize, které na Štědrý den a Boží hod přilákaly k obrazovkám miliony lidí. Teprve na druhý svátek vánoční se divácká pozornost obrátila ke klasické pohádkové komedii na Nově. Dařilo se také Televizi Seznam, která vsadila na osvědčenou klasiku vysílanou v předstihu před hlavními svátečními dny.
Absolutním vítězem letošních Vánoc se stala štědrovečerní premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku na ČT1. Příběh ze zámku Strašperk přilákal 2,29 milionu diváků starších čtyř let, což představovalo podíl na sledovanosti 58,05 %. Více než polovina všech lidí u televizních obrazovek tak sledovala právě tento titul, přičemž alespoň na tři minuty si jej zapnulo 2,93 milionu lidí.
Koprodukční pohádka vznikla ve spolupráci České televize, německého dětského programu KiKa a slovenské STVR. Ohlasy jsou na ní rozpačité, i když ne tak jednoznačně negativní jako na předchozí vánoční pohádku Tři princezny. Na ČSFD nasbírala po čtyřech dnech 4700 hodnocení s průměrným hodnocením 37 %, na konkurenční FDB má film průměrný rating 4,7 z 10. Na Kinoboxu se hodnocení pohybuje kolem 45 %.
Veřejnoprávní televize 24. prosince suverénně vedla, když obsadila prvních devět příček žebříčku sledovanosti. Druhým nejsledovanějším pořadem byla repríza pohádky Anděl Páně 2 s 1,61 milionu diváků a podílem 41,25 %. Třetí místo patřilo osvědčené komedii Pelíšky, kterou na ČT1 vidělo 1,21 milionu lidí s podílem na sledovanosti 47,47 %.
V divácké skupině 4 – 14 let sledovalo pohádku Záhada strašidelného zámku 172 tisíc dětí, tedy 56,65 % všech se zapnutou televizí. Anděla Páně 2 pak v této divácké skupině sledovalo 141 tisíc diváků při podílu 60,02 %.
Silnou pozici si Česká televize udržela i na Boží hod vánoční 25. prosince. Premiéru koprodukční pohádky Největší zázrak si nenechalo ujít 1,8 milionu diváků, což zajistilo podíl na trhu 44,19 %. Tento výsledek zařadil snímek o princezně Anně a pekaři Ondřejovi na devatenáctou příčku nejsledovanějších pohádek vysílaných 25. prosince od začátku elektronického měření v roce 1997. Zásah pořadu, tedy souvislé sledování alespoň po dobu tří minut, dosáhl 2,3 milionu osob.
Pohádka Největší zázrak vznikla ve spolupráci se slovenskou televizí, která tento příběh vysílala pod názvem Čáry-máry. Divácké hodnocení na filmových databázích je k ní zatím vstřícnější než u štědrovečerní premiéry. Na ČSFD film hodnotilo přes 2500 uživatelů a průměrný rating je 48 %. Uživatelé portálu FDB dali průměrnou známku 5,8 z 10 a na Kinoboxu je průměrné hodnocení 55 %.
Na první svátek vánoční diváci zůstali celkově věrní veřejnoprávnímu programu, když druhou příčku obsadilo pokračování Tajemství staré bambitky se sledovaností 997 tisíc diváků a podílem 41,61 %. Mezi 19. a 22. hodinou dosáhla ČT1 souhrnného podílu na sledovanosti 45,61 %.
Posun v diváckých preferencích přinesl až druhý svátek vánoční. V pátek 26. prosince se nejsledovanějším pořadem dne stala kultovní pohádka S čerty nejsou žerty na stanici Nova. Podle dat ATO-Nielsen ji ve skupině diváků starších 15 let sledovalo 1,191 milionu lidí. Těsně za ní skončila repríza pohádky Klíč svatého Petra na ČT1, kterou si vybralo 1,155 milionu diváků. Milionovou hranici překonala v tento den ještě komedie Jak dostat tatínka do polepšovny na ČT1 s 1,059 milionu diváků.
Stanice Prima se v době Vánoc nejvíc prosadila díky americké komedii Sám doma, kterou na Štědrý den upřednostnilo skoro 700 tisíc diváků starších čtyř let. Její pokračování o den později zaujalo přes půl milionu lidí.
Televize Seznam ve dnech 23. a 24. prosince obsadila pozici čtvrté nejsledovanější televize v zemi. Nárůst sledovanosti v cílové skupině 18–69 let je dobře vidět při porovnání jednotlivých dnů. V pondělí 22. prosince dosáhla na celodenní podíl 3,42 %, o den později to bylo už 7,20 %. Na Štědrý den se mohla pochlubit sledovaností 7,14 %, na první svátek vánoční 3,28 % a na druhý svátek vánoční získala podíl 3,63 %.
Také v případě TV Seznam mohou za zvýšení diváckého zájmu tradiční filmy nakoupené z Národního filmového archivu. Její sázka na pohádku Tři oříšky pro Popelku se vyplatila nejvíce 23. prosince, kdy dosáhla podílu 16,54 % v cílové skupině 18–69 let. Pustilo si ji bezmála půl milionu lidí, což stačilo na pozici čtvrtého nejsledovanějšího pořadu večera. Data ukazují, že zájem o tento titul postupně klesal s každou další reprízou. Na Štědrý den měl share 13,68 % a na druhý svátek vánoční 8,47 %. I přesto tato pohádka v součtu zasáhla více než 1,26 milionu diváků.
Televize Seznam získala práva na vysílání Tří oříšků už druhý rok po sobě. Meziročně je však vidět klesající divácký zájem o tento lukrativní archivní titul, který je zároveň kdykoliv dostupný na několika streamovacích platformách. Když TV Seznam vysílala Tři oříšky pro Popelku loni, na Štědrý den zaznamenala podíl na sledovanosti 25,28 % diváků ve věku 18–69 let. Při reprízách během prvního a druhého svátku vánočního měla share 10,45 %, respektive 13,15 %. Celkem ji v roce 2024 zhlédlo více než 1,5 milionů diváků, přičemž nejvíce jich bylo právě na Štědrý den, necelých 950 tisíc.
Letos na Štědrý den na Seznamu bodovaly i další klasické tituly jako Dařbuján a Pandrhola s podílem 14,28 % nebo Honza málem králem s 13,61 %. Celkový zásah vánočních pohádek na Televizi Seznam byl 3,304 milionu diváků starších čtyř let.
U slovenských diváků měly na Štědrý den největší ohlas Tři oříšky pro Popelku, práva k jejich uvedení letos získala stanice Joj. Počet diváků vystoupal téměř k 800 tisícům a tržní podíl v cílové skupině diváků starších dvanácti let dosahoval 39 %. Druhý největší zájem byl o štědrovečerní pohádku Čáry-máry (u nás jako zmíněný Největší zázrak). Na Jednotce STVR si ji vybralo v průměru 663 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 30,1 %, což byl druhý nejlepší výsledek původní pohádky za posledních deset let. Trojici nejsledovanějších pořadů uzavřely Pelíšky na TV Joj, měly přes půl milionu diváků.
Česká Záhada strašidelného zámku při vysílání na STVR 25. prosince zaujala podstatně méně, vybralo si ji 276 tisíc lidí a tržní podíl Jednotky v čase vysílání klesl na 12,5 %. Větší zájem byl o českou komedii S tebou mě baví svět, kterou na Markíze vyhledalo 473 tisíc diváků, a o pokračování americké komedie Sám doma, s níž televize Joj oslovila 434 tisíc slovenských diváků.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem