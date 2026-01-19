Velký přehled programové nabídky českých televizních služeb (2. část)

Ve druhé části našeho rozsáhlého přehledu se zaměříme nejprve na operátory, kteří poskytují i satelitní televizi, tedy Canal+ Luxembourg a Telly. Pokračovat budeme opět internetovými službami: SledováníTV, ČEZNET TV, Lepší.TV, Antik TV CZ a Poda TV.
Co se dozvíte v článku
- Canal+ Luxembourg
- Telly TV
- SledováníTV
- ČEZNET TV
- Lepší.TV
- Antik TV CZ
- Poda TV (IPTV služba)
Jako vždy kvůli sjednocení pojmů označujeme základní nabídky jako „tarif“ a doplňkové jako „balíček“. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ceny pro nové klienty.
Canal+ Luxembourg
Společnost z francouzské skupiny Canal+ na našem trhu zastřešuje satelitní služby Skylink a FreeSat, internetovou službu Skylink Live TV a streamovací platformu Canal+. Proto jí budeme věnovat o něco více prostoru.
Satelitní služby
V satelitní distribuci tento operátor nabízený počet kanálů prakticky stále redukuje. Ovšem bez redukce měsíčních poplatků. Třeba v kategorii hudebních kanálů zmizely stanice Stingray CMusic nebo tematické kanály MTV, za něž se neobjevila žádná náhrada. V nejvyšším tarifu Komplet nyní webové stránky Skylinku uvádějí následující hudební stanice: MTV Europe CZ, MTV DE, Óčko Star, Retro, Mezzo, Senzi a pod slovenskou licencí vysílající trojici kanálů Šláger (Originál, Muzika a Premium).
Nejvyšší satelitní tarif vyjde měsíčně na 1100 Kč, soupis na webových stránkách láká například na 25 filmových kanálů včetně pětice značky FilmBox, trojice HBO (+ HBO Max ve verzi Standard), dvojice Cinemaxů, případně kompletní trojice AXN. Ve sportovní sekci tohoto tarifu je například šestice stanic Nova Sport, Arena Sport 1+2 HD nebo Sport 1+2 HD. Stále absentuje Eurosport 1+2 HD. Nadále trvá umělé vylepšování vlastní nabídky kanály volně dostupnými na satelitu Astra 19,2°E, namátkou je to už zmíněná MTV DE nebo Sport1 DE. Jediným přírůstkem do nabídky se v posledních několika měsících se stal volně vysílaný americký kanál pro věřící Daystar.
Nejvyšší nabídka služby FreeSat označená Premium prakticky kopíruje nabídku Skylink Komplet. Stránky zřejmě nebyly dlouho nikterak aktualizovány, nejvyšší tarif údajně obsahuje 134 kanálů. Podle dostupných informací zde nedošlo k žádným změnám.
Satelitní TV Skylink
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Mini
|209 Kč
|76
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Smart
|299 Kč
|95
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Multi
|389 Kč
|109
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Kombi+
|499 Kč
|124
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Kombi+ Apple TV+
|549 Kč
|124
|Videotéka Canal+, Apple TV+, Skylink Live TV
|Premium
|599 Kč
|127
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
|Komplet
|1 100 Kč
|132
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
Satelitní TV FreeSat
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Smart
|299 Kč
|97
|Skylink Live TV
|Multi
|389 Kč
|113
|Skylink Live TV
|Kombi+
|499 Kč
|131
|Skylink Live TV
|Kombi+ Apple TV+
|500 Kč
|131
|Apple TV+, Skylink Live TV
|Premium
|599 Kč
|134
|Apple TV+, HBO Max, Skylink Live TV
Internetová Skylink Live TV
Úplně nejnižší tarif TV+ nabídne 37 kanálů, z nichž je ovšem celých 28 dostupných v DVB-T2. O stupeň vyšší Mini ve svých 50 kanálech nabídne například Arena Sport 1 nebo trojici kanálů AXN. Nejvyšší internetová nabídka Premium obsahuje celkem 91 kanálů, z toho 19 filmových a 15 sportovních. Ve filmové sekci je tradičně nedostupná dvojice Cinemaxů (HBO zůstává). Ve sportovní sekci je Gametoon HD, který v satelitních tarifech nenajdete. V internetové nabídce naopak nejsou Auto Motor Sport HD nebo Golf Channel, které si mohou užívat jen předplatitelé satelitních tarifů.
Skylink Live TV
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|TV+
|99 Kč
|37
|Videotéka Canal+
|1 (bez souběžného sledování)
|Mini
|179 Kč
|50
|Videotéka Canal+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Smart
|249 Kč
|63
|Videotéka Canal+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Multi
|299 Kč
|76
|Videotéka Canal+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Kombi+
|399 Kč
|88
|Videotéka Canal+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Kombi+ Apple TV+
|449 Kč
|88
|Videotéka Canal+, Apple TV+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Kombi+ HBO
|499 Kč
|91
|Videotéka Canal+, HBO Max
|2 (max. 5 registrovaných)
|Premium
|549 Kč
|91
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+
|2 (max. 5 registrovaných)
„Streamovací tarify“ Skylink Live TV (bez závazku)
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|TV+
|99 Kč
|37
|Videotéka Canal+
|1 (bez souběžného sledování)
|Canal+ Komplet
|289 Kč (216 Kč pro první tři měsíce)
|46
|Videotéka Canal+, Apple TV+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Premium
|549 Kč (411 Kč pro první tři měsíce)
|91
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+
|2 (max. 5 registrovaných)
Telly TV
Telly patří mezi operátory, kteří na českém trhu kombinují internetovou a satelitní distribuci. Mezi oběma platformami však existují výrazné odlišnosti, přičemž satelitní varianta pokrývá zhruba dvě třetiny programové nabídky té internetové. Ukončené stanice skupiny Paramount operátor nahradil stanicemi KVIFF.TV a DVTV Extra. Ty jsou dostupné již od základního tarifu Malý, avšak výhradně v internetové verzi.
U základního tarifu Malý se rozdíly projevují jak v technické kvalitě, tak v obsahu. Zatímco internetová televize nabízí všech 15 všeobecných kanálů (včetně slovenské Jednotky a Dvojky) v HD rozlišení, satelitní verze kombinuje 10 HD a 5 SD stanic. Internetová distribuce má v tomto tarifu navíc exkluzivitu u filmových stanic Warner TV HD, Markíza International HD a Nova Lady HD. Obsahuje také sadu cizojazyčných stanic (maďarských, polských, německých). Satelitní varianta tarifu Malý se u sportu omezuje na tři kanály v HD: ČT Sport, Arena Sport 1 a Premier Sport 3. Společným rysem obou distribucí v nejnižším tarifu je absence stanic skupiny CS.
Střední tarif v obou variantách distribuce rozšiřuje nabídku o kanály AXN, AMC HD, oba Eurosporty a Sport 1 a 2, vše v HD rozlišení. Vrcholem nabídky je pak tarif Maxi, který je dostupný pouze v internetové verzi. Ten zahrnuje celkem 137 kanálů, včetně kompletní rodiny Nova Sport, trojice Premier Sport, kanálů HBO a Cinemax. Součástí tohoto prémiového balíčku je také přístup do služby HBO Max, živé přenosy Oktagon MMA a erotické kanály. Specifikem nabídky Telly je naopak úplná absence filmových kanálů značky FilmBox.
Satelitní tarify Telly TV
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Telly Malý
|270 Kč
|40
|HBO Max na 1 měsíc jako dárek
|Telly Střední
|345 Kč (na 1 měsíc), poté 480 Kč
|74
|HBO Max na 1 měsíc jako dárek
|Telly Velký
|345 Kč (na 1 měsíc), poté 690 Kč
|87
|HBO Max na 1 měsíc jako dárek
Internetové tarify Telly TV
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Telly Malý
|270 Kč
|71
|HBO Max na 1 měsíc jako dárek
|2 (až 6 za příplatek)
|Telly Střední
|345 Kč (na 1 měsíc), poté 480 Kč
|108
|HBO Max na 1 měsíc jako dárek
|2 (až 6 za příplatek)
|Telly Velký
|345 Kč (na 1 měsíc), poté 690 Kč
|121
|HBO Max na 1 měsíc jako dárek
|2 (až 6 za příplatek)
|Telly MAXI
|990 Kč (na 1 rok, poté 1700 Kč)
|137
|HBO Max, Oktagon živě, RED balíček (erotika)
|2 (až 6 za příplatek)
SledováníTV
Základem programové nabídky je tarif „S“, který čítá 75 kanálů. Jeho jádro tvoří stanice České televize a komerční kanály vysílající také v DVB-T2. Ty doplňuje trojice vlastních stanic poskytovatele (SledováníTV CZ/SK, Comedy a Family), německá 3SAT, zpravodajská NHK World Japan, romská Roma TV a výběr regionálních či streamovaných kanálů s přenosy z Poslanecké sněmovny a přírodních scenérií.
Střední tarif „M“ je k dispozici za příplatek 100 Kč. Oproti základní verzi nabízí téměř dvojnásobný počet stanic, možnost sledování až na čtyřech zařízeních současně a přístup do videotéky Prima+ Light. Programová skladba se v tomto tarifu rozšiřuje o sadu slovenských, německých a polských stanic, sportovní kanály Sporty TV a Sport 1+2 HD či dvě hudební stanice od Óčka a Stingray iConcerts. Filmovou a dokumentární tvorbu zastupují Warner TV, FilmBox HD, CS History, CS Mystery a Love Nature 4K.
Nejvyšší tarif „XL“ integruje předplatné služby Prima+ ve verzi Premium a dále rozšiřuje nabídku o specializovaný obsah. Zahrnuje pětici kanálů značky FilmBox (tři ve Full HD), čtyři kanály skupiny CS, dokumentární stanice z produkce Viasatu a National Geographic, oba programy Eurosportu, dvojici kanálů Arena Sport nebo Sport 1+2. Z doplňkových informací je podstatné zmínit, že videotéka HBO Max včetně lineárních kanálů HBO je nabízena pouze formou samostatného příplatkového balíčku. Změny se dotkly také hudebních stanic značky MTV, které byly ukončeny bez náhrady; v nabídce zůstává pouze MTV Global jako součást nejvyššího tarifu XL.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|S
|159 Kč
|77
|10 h TV archiv
|1
|M
|1 Kč na 30 dní, poté 259 Kč
|130
|Prima+ Light, 100 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV
|4 (2 současně)
|L
|399 Kč
|157
|Prima+ Light, 300 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV
|4 (2 současně)
|XL
|659 Kč
|188
|Prima+ Premium, 900 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV
|4 (2 současně)
Poznámka: počty kanálů zahrnují streamy z brněnské zoologické zahrady a další typy slow TV (Kočičí kavárna, Krb, atd.)
ČEZNET TV
Obchodním partnerem služby je SledováníTV, tarify jsou tedy víceméně kopií nabídky tohoto partnera. Přesto jsou tu jisté odlišnosti, například klienti ČEZNET TV mohou už v základním tarifu sledovat dokumentární program History HD, který je u SledováníTV zařazen až v nabídce XL, stejně jako CS Film a CS Horror. Objevuje se tu například také program Óčko Expres, který v nabídce SledováníTV vůbec není. Naopak chybí GTTV Motošport, jenž je naopak v prostředním tarifu SledováníTV. V partnerské nabídce se mimo jiné neobjevují vlastní kanály z produkce SledováníTV, dále sportovní kanál Sport 1 HD, dokumentární Kanal1, BBC First, případně dětské RiK TV nebo DuckTV.
Telekomunikační aktivity skupiny ČEZ, včetně ČEZNET TV, jsou od loňského podzimu na prodej. Pravděpodobně tak nebude docházet k obměně nebo přidávání nových kanálů do nabídky. Ukončené kanály společnosti Paramount zůstaly bez náhrady.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Malá TV
|199 Kč (zvýhodněná cena), původně 269 Kč
|131
|50 hodin nahrávek
|Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
|Střední TV
|399 Kč (zvýhodněná cena), původně 469 Kč
|161
|50 hodin nahrávek
|Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
|Velká TV
|599 Kč (zvýhodněná cena), původně 629 Kč
|189
|50 hodin nahrávek
|Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
Lepší.TV
V nabídce ostravského poskytovatele můžeme nalézt i věci jinde nenabízené nebo nedostupné: třeba sportovní kanály Motorvision+ nebo GP1 (oba od tarifu Klasik). Případně druhý kanál TV Noe s názvem Noe+ (od nejnižšího tarifu Mini). Frankofonní diváky potěší doplatkový balíček stanic France TV. Nechybí polský Music Box nebo dokumentární program JOJ Svět. Oba kanály jsou už v nabídce nejnižšího tarifu Mini. Ve všech tarifech je dostupný slovenský sportovní okruh RTVS Šport. V nejvyšším tarifu Top naleznete mimo jiné stanice Nova Sport HD 1+2, od středního Klasiku i Eurosport HD 1+2. V portfoliu Lepší.TV naopak nenajdete dvojici Sport 1+2 HD.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Mini
|139 Kč
|91
|7 dní zpětné zhlédnutí, 1272 filmů, nahrávání 20 pořadů, HBO + HBO Max na první měsíc zdarma, Prima bez reklam na 10 dní zdarma
|1 (až 3 současně za příplatek)
|Klasik
|249 Kč
|148
|Až 30 dní zpětné zhlédnutí, 2166 filmů, neomezené nahrávání, HBO + HBO Max na první měsíc zdarma, Prima bez reklam na 10 dní zdarma
|1 (až 3 současně za příplatek)
|Top
|299 Kč
|162
|Až 100 dní zpětné zhlédnutí, 2863 filmů, neomezené nahrávání, HBO + HBO Max na první měsíc zdarma, Prima bez reklam na 10 dní zdarma
|1 (až 3 současně za příplatek)
Antik TV CZ
Česká pobočka slovenského Antik Telecomu vám jako jediná nabídne Eurosport v rozlišení 4K. Zařadila rovněž hudební kanály Music Box Classic, Music Box Dance a Music Box Hits, jež se netají ambicí nahradit ukončené kanály značky MTV. Naleznete zde i dokumentární program History 2 (H2), TravelXP v rozlišeních HD i 4K, hudební Stingray iConcerts, italské kanály RAI Uno a RAI Tre nebo litoměřickou regionální TV R, dle označení operátora šířenou v rozlišení 4K. V portfoliu Antiku je i sada šesti kanálů FilmBox včetně FilmBox Arthouse, doplněná zbylými stanicemi SPI International.
Všechny čtyři „CS“ kanály jsou v rozlišení HD. HBO, HBO Max a Cinemax jsou součástí nejvyššího tarifu Premium. Kromě ČT Sport HD, RTVS Šport a Eurosportu 4K jsou nabízeny také Nova Sport 1+2, Sport 1+2, Arena Sport 1+2, Eurosport 1+2, Sporty TV nebo Golf Channel, vše v rozlišení HD. V rozlišení HD můžete sledovat i hlavní AXN, a to v tarifech Komfort a Premium. Součástí nabídky českého Antiku jsou také knihovny FilmBox On Demand, AXN Now a National Geographic Now.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Antik Start
|179 Kč
|124
|—
|4
|Antik Komfort
|339 Kč
|184
|Dárková karta Netflix 400 Kč při úhradě na více než 6 měsíců
|4
|Antik Premium
|699 Kč
|209
|Dárková karta Netflix 400 Kč při úhradě na více než 6 měsíců, videotéka HBO Max
|4
Poda TV (IPTV služba)
Funguje na podobném principu jako Vodafone TV+. K základu o 120 kanálech lze formou rozšíření „Mých xx“ přidat vybraný počet kanálů z rozšířené nabídky. Případně zvolit celý doplatkový rozšiřující balíček. Součástí základu je i balík cizojazyčných kanálů ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Z filmové sekce lze v základu nalézt například FilmBox HD nebo Warner TV. Za dalšími kanály značky FilmBox musíte zavítat do rozšířené nabídky, kde naleznete FilmBox Family/Extra/Premium/Stars + knihovnu FilmBox On Demand.
Kompletní balíček deseti kanálů SPI International je za příplatek. HBO má Poda TV jen ve dvou doplatkových balíčcích, buď kompletní s Cinemaxy, nebo pouze HBO. HBO Max není součástí. Ze sportovních programů základní nabídka obsahuje například Arena Sport HD 1+2 nebo RTVS Šport HD. Nova Sporty, Eurosporty nebo Sport 1+2 HD hledejte až v rozšířené nabídce, případně v doplatkovém balíčku. Hudební nabídku po ukončení tematických kanálů MTV reprezentuje Deluxe Music (už v základu), k tomu čtveřice programů Óčka v HD, trojice kanálů Šláger, Mezzo HD, Retro a Rebel. V rozšířené nabídce pak ještě Mezzo Live HD a MTV Europe. Poda poskytuje třeba balíček Dokumenty (NGC, Discovery, Viasaty, Travel Channel) nebo TV Maxi. Ten obsahuje kompletní rozšířenou nabídku a zahrnuje například 3× AXN, 3× „CS“ kanály, E! Entertainment nebo obsah SPI International.
Základní tarif
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|IPTV Základ
|99 Kč
|120
|Prvních 14 dní zdarma
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
Tarifní kombinace (ceny od 15. dne užívání)
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Počet zařízení
|IPTV Základ + TV Maxi
|539 Kč
|195
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + Mých 8
|219 Kč
|128
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + Mých 13
|319 Kč
|133
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + Mých 15
|399 Kč
|135
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + HBO
|349 Kč
|123
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + HBO a Cinemax
|419 Kč
|125
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + Sport
|219 Kč
|129
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + Rodina
|219 Kč
|135
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + Dokumenty
|219 Kč
|134
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + Pro dospělé
|199 Kč
|126
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + FilmBox Pack
|199 Kč
|130
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
|IPTV Základ + FilmBox Pack
|148
|121
|1 TV + 4 další zařízení, lze rozšířit o více TV
