Vysílací rada si posvítila na losování Sazky na ČT1. Je to prý skrytá reklama

Každý večer se na obrazovkách prvního programu České televize objevují záznamy losování vítězných čísel Sportky, hry Šťastných 10 nebo Euromilionů. Natáčejí se v moderním studiu společnosti Sazka a vypadají jako běžný pořad. Na webu České televize jsou vedené jako standardní relace, o kterých diváci mohou diskutovat. Mají své pevné místo i v programových přehledech a na konci je copyright České televize. Radu pro rozhlasové a televizní vysílání napadlo, že se na pětiminutové pořady podívá blíž.

Analytici vysílací rady jako vzorek přezkoumali losování vysílaná v červnu letošního roku. Ve čtyřech případech dospěli k závěru, že je přehled tažených čísel nejspíš jen převlečenou reklamou na další produkty Sazky, které nesouvisejí se samotným losováním výherních čísel konkrétní loterie. Skrytá obchodní sdělení ale zákon zakazuje. Na ČT1 navíc nesmí být žádná reklama ani teleshopping. Právní předpisy na tomto programu dovolují jen sponzoring nebo umístění produktu v ději (obecně známé jako product placement), takové umístění ale nesmí být přímou nabídkou služeb.

Jenže už první červnový den se losování vysílalo pod názvem SazkaMobil Šance. SazkaMobil je obchodní značka virtuálního operátora, kterého loterijní firma provozuje v síti Vodafone. Když si zákazníci dobijí kredit na SIM kartě anebo zaplatí vyúčtování, mohou si rovnou vsadit na 5 posledních číslic svého telefonního čísla. Loterie se mohou účastnit i ostatní zájemci, kteří vyplní sázenku. Losování pak probíhá každé první pondělí v měsíci.



Autor: Repro Sazka Pořad vyrábí Sazka ve svém studiu, na konci je však copyright České televize.

Už ve znělce je vidět maskot virtuálního operátora v podobě animované SIM karty, po němž následuje výrazné logo, které zůstává za moderátorkou přes velkou část obrazovky. Moderátorka divákům také vysvětlí, jak si vsadit. Úřadu vadí, že propagační prvky zabraly větší prostor než samotné losování. A především byli diváci ve standardně působícím pořadu motivováni k pořízení služby, tedy sázenky, anebo využití mobilní sítě virtuálního operátora.

„To, že daná prezentace byla záměrná, vyplývá, pokud jde o nabídku na uzavření sázky, zejména z její značné úplnosti, a pokud jde o prezentaci ochranné známky, z její vizuální výraznosti a ze značného časového rozsahu prezentace v průběhu pořadu, v obou případech uplatněných neorganicky vzhledem k deklarovanému nereklamnímu žánru pořadu, který formálně nebyl vysílán jako obchodní sdělení,“ podotkla vysílací rada.

Není to přitom poprvé, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na problematické zpracování pořadu SazkaMobil Šance upozornila. Skrytou reklamu našla také v losování 7. prosince 2015, kde moderátorka zmínila, že virtuální operátor rozdává volné minuty a SMS. Česká televize za pořad následující rok dostala pokutu ve výši 300 000 Kč, kterou posléze opakovaně potvrdily soudy. Právníci televize tehdy argumentovali, že nejde o žádné nabádání k nákupu služeb, ale „věcnou a strohou“ informaci o propojení loterie s mobilními službami. Divák podle nich ani nemohl být uveden v omyl, když je název operátora součástí názvu pořadu. Naopak vysílací rada namítala, že není žádný důvod, proč by v pořadu o losování loterie měly být zmiňovány, byť jen stroze, zcela odlišné služby mobilního operátora. Soudy se ztotožnily se závěrem, že diváci pořad sledují kvůli výherním číslům, takže jim Sazka nemá nabízet nic dalšího. Když Česká televize spor v roce 2018 definitivně prohrála, uplatnila vzniklou škodu na zadavateli reklamy.

Letos není výsledkem pokuta, ale upozornění na porušení zákona. Česká televize má dva měsíce na nápravu. „Obchodní sdělení jako celek bylo prezentováno jako pořad, bylo inzerováno v přehledech programu jako pořad, bylo vysíláno na programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková sdělení nepředpokládá, bylo vysíláno s copyrightem České televize v závěrečné znělce, jak je to obvyklé u pořadů vytvořených Českou televizí s uplatněním redakční kontroly. Divák byl těmito faktory uveden v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní cíl,“ odůvodnila svůj letošní verdikt vysílací rada.

Pokud úřad se svými výhradami uspěje, musela by se zavedená podoba pořadů s losováním výherních čísel nejspíš dost změnit. Upozornění na porušení zákona totiž Česká televize dostala také za losování Sportky 12. června 2020. I v tomto případě vadilo obrovské logo loterie virtuálně zobrazené vedle moderátora Tomáše Matušky. Problémem byla rovněž „prezentace zřetelné nabídky divákům na uzavření sázky v číselné loterii Sportka v příštím tahu“. Při uplatnění přísného pohledu vysílací rady by se zřejmě mohla vysílat jen sekvence s míčky v osudí a tabulka výher, ale nic jiného, co je spojeno s aktivitami firmy Sazka.

Kvůli výsledkům Sportky odvysílaným 28. června 2020 zahájila vysílací rada s Českou televizí přestupkové řízení. Úřad tvrdí, že loterijní společnost v nich motivovala diváky, aby si pořídili zákaznickou kartu Sazky. „Pokud ještě nemáte Sazka kartu, tak se určitě informujte u našich prodejců, protože právě díky této kartě můžete vyhrát zajímavé finanční i věcné výhry,“ cituje usnesení rady slova moderátora během losování. Držitelé Sazka karty jsou zvýhodněni tím, že při účasti v loterii mohou soutěžit o ceny Kolo štěstí. „Tím byl sledován reklamní cíl ve prospěch služeb, jejichž nákup se Sazka kartou je bonifikován. Zařazení tohoto sdělení mimo téma pořadu, tedy mimo rámec informování o výsledku losování loterií Sportka a Šance, svědčí o tom, že plnilo záměrně reklamní cíl,“ vyhodnotila obsah pořadu vysílací rada.

Pozornosti analytiků neušly ani výsledky večerního losování loterie Šťastných 10 z 29. června 2020. Usnesení úřadu k tomu podotýká: „Ač byl pořadem o večerním losování, obsahoval titulek ‚Výsledky poledního slosování Šťastných 10 si můžete zkontrolovat na www.sazka.cz, teletextu str. 782 nebo v SAZKA mobilní aplikaci‘, který vybízí diváky k návštěvě internetové stránky obsahující ve skutečnosti kompletní informace o všech hazardních hrách provozovaných společností Sazka i vstup do interaktivního rozhraní pro sázení v těchto hazardních hrách on-line, tedy pro nákup služeb, a k použití mobilní aplikace, která je mobilním aplikačním rozhraním pro kurzové sázení Sazkabet, tedy pro nákup služby.“

Také kvůli tomuto pořadu povede úřad s Českou televizí přestupkové řízení. Televize dostane po vyhotovení písemného rozhodnutí prostor na své vyjádření. Teoretická pokuta může být podle zákona od 5000 Kč do 2,5 milionu Kč a proti té by se nejspíš televize opět soudně bránila. Výsledek nelze nyní předjímat, může se stát i to, že rada nakonec přestupkové řízení zastaví, popřípadě ho uzavře bez sankce.

