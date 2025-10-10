Z atomového krytu u Brna bude AI datacentrum, Warhorse půjčili svému majiteli, Qualcomm koupil Arduino

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Český hit Kingdom Come 2 zatím utržil tři miliardy. Warhorse většinu zisku půjčili majiteli v problémech. Čeští vývojáři konkrétně půjčili přes půl miliardy korun svému majiteli v podobě vydavatele Embracer Group, který se rozděluje na tři firmy, řešil velké propouštění a restrukturalizaci. Warhorse jsou nyní jedním z klíčových aktiv Embraceru.
Protiatomový kryt u Brna bude mít nový účel. Vznikne z něj už třetí české datacentrum pro AI. Objekt postaví společnost MasterDC, která už provozuje menší datacentra v Brně a Praze. Začít chce se čtyřmi MW a dostat se může až na 25 MW. Infrastrukturu pro AI už na Zbraslavi budují České Radiokomunikace (26 MW a v budoucnu možná až 77 MW) a VSHosting v severních Čechách (20 MW).
Německo nepodpořilo návrh Chat Control ohledně digitální sledování komunikace občanů. Projednávání na úrovni evropských ministrů bylo odloženo, návrh totiž nemá zastání více zemí. Dánsko chce ale najít kompromis a v rámci svého předsednictví stále na Chat Controlu trvá. O problematice v našem rozhovoru.
Discord byl cílem hackerského útoku, ukradeny byly i skeny občanských průkazů. Útočníci zcizili seznamy IP adres uživatelů, obsahy zpráv, e-mailové adresy, uživatelská jména či fakturační údaje. Týká se to těch, kdo komunikovali s podporou Discordu. Cílem bylo vydírání.
OpenAI nasadí AI čipy AMD s výkonem 6 GW. V první fázi použije Instinct MI450, půjde o gigawattové datacentrum, které se rozběhne příští rok. Obě firmy mají úzce spolupracovat na technologickém rozvoji. OpenAI má zároveň předkupní právo na podíl v AMD ve výši až 10 procent. Pro tvůrce GPT a spol. jde o investici do diverzifikace dodavatelů GPU, spolupráce s Nvidii ale nadále zůstává silná.
Muskova xAI zase uzavřela novou spolupráci s Nvidií. Ta pomůže s financováním projektu Colossus 2, tedy obřího clusteru GPU H100 a B200. Nvidia investuje 20 miliard dolarů. Firma xAI si bude AI čipy pronajímat od nového subjektu. Colossus se rozšíří ze současných sto tisíc GPU na 200 tisíc.
Elon Musk do příštího roku vytvořit dobrou videohru čistě za užití umělé inteligence. Projekt má na starost jeho xAI Game Studio. Musk také shání učitele, kteří budou AI pomáhat s trénováním pro účely tvorby her.
OpenAI má 800 milionů aktivních uživatelů týdně. V srpnu to bylo 700 milionů a v březnu 500 milionů lidí. Růst tedy pokračuje, příjmy ale nadále zdaleka nestačí na investice, které OpenAI realizuje.
Microsoft odstraňuje jednoduché cesty, jak nainstalovat Windows 11 bez přihlášení k online účtu. Doposud se dalo přihlásit k lokálnímu účtu, nové testovací sestavení systému už ale takovou možnost neumožňuje, respektive na něco takového bude potřeba trochu technických znalostí. Microsoft to obhajuje správným nastavením systému a tak dále, ale jde spíše o pokračující tlak sběru dat a nucení uživatelům předplatné online služeb jako například v případě vlezlé integrace OneDrive a podobně.
Optické herní myši umí odposlouchávat okolí. Výzkum Mic-E-Mouse ukázal, že myši s 20 tisíci DPI dokáží převádět frekvence, z čehož lze převést hlas či zvuk z reproduktorů na psané slovo.
Qualcomm kupuje Arduino. Italská firma tak přechází do amerických rukou. Nový majitel samozřejmě slibuje, že princip zůstane zachovaný, že Arduino bude moci používat čipy více dodavatelů, že stále zůstane otevřené k open source a tak dále. Spojené podniky už představily novinku Arduino Uno Q. Jde o jednodeskový mikropočítač postavený na čipu Qualcomm Snapdragon QRB2210, který obsahuje čtyři jádra ARM Cortex-A53 a grafiku Ardeno 702.
SoftBank kupuje robotickou divizi švýcarské firmy ABB. Cena činí 5,4 miliardy dolarů. ABB původně tuto sekci chtěla poslat na burzu. SoftBank tímto údajně chce pokračovat ve své vizi budování AI, v portfoliu má třeba ARM, Ampere a další. Vize SoftBanku bývají velké a vzletné, často to ale nedopadne. Otázkou je, zda by se Evropa měla vzdávat podobných technologií a zda ABB činí správný strategický krok.
Podíl procesorů AMD mezi uživateli Steamu opět vyrostl. Firma už drží přes 41 procent. Podle tempa růstu by mohlo dojít k překonání Intelu někdy v roce 2027 – pokud nepřijde s něčím hodně zajímavým. Nejvíce populární jsou stále šestijádra.
Rychlost datových úložišť v mobilech se značně zvedne. Byl schválen standard Universal Flash Storage (UFS) ve verzi 5.0. Jeho rychlost se má dostat až na 10,8 GB/s, což je někde mezi PCIe 4.0 a 5.0. Prvních přístrojů s novým UFS bychom se mohli dočkat v druhé polovině příštího roku.
Čipová legenda Jim Keller uvedl, že v otázce 2nm výroby má smysl jednat s TSMC, Samsungem a Rapidusem, ne s Intelem. Ten má ještě co dohánět, aby jeho proces byl odladěný. Intel na svůj proces 18A zatím nemá žádné velké zakázky a využije ho hlavně pro svůj Panther Lake. Nedávné informace o vyjednávání s AMD asi také nebudou tak žhavé, Lisa Su se vyjádřila, že partnerství s TSMC je pevné.
Velké propouštění v Intelu má dopad i na ovladače a balíčky v Linuxu. Řada z nich je bez podpory a dalšího rozvoje.
Cisco má nové výkonné routery pro odbavování umělé inteligence. Pohání je nový čip (ASIC) Silicon One P200 schopný odbavit 51,2 Tb/s. Analýza je zde.
Nové VR brýle od Valve už jsou údajně v masové výrobě. Dorazit by mohly ještě na předvánoční trh. Valve má cílit na až 600 tisíc prodaných kusů ročně. Uvidíme, zda to bude vzpruha pro spíše stagnující trh s VR. Valve má s původním Indexem slušné renomé, a to i díky titulu Half-Life: Alyx.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Intel přestává být Intelem, je to dobře?
- Postřehy z bezpečnosti: zranitelnost v Cisco ASA otevírá dveře útočníkům
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem