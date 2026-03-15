Český lev 2026: Seriálové kategorie ovládla Nova, mimořádné ocenění získala Helena Bezděk Fraňková

Česká filmová a televizní akademie rozdala výroční ceny Český lev. Titul nejlepšího celovečerního filmu získal snímek Karavan, který byl oceněn i za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli.
Celkem patnáct sošek si odnesly projekty s účastí České televize – z patnácti nominací proměnil Franz čtyři, Sbormistr tři a dokument Raději zešílet v divočině rovněž tři. Po dvou oceněních získaly snímky Letní škola, 2001 a animovaný film Pohádky po babičce.
V seriálových kategoriích uspěla platforma Oneplay skupiny Nova, která proměnila pět z jedenácti nominací. Kategorii nejlepší minisérie nebo seriál vyhrála Studna režisérky Terezy Kopáčové. Pro Novu jde o třetí vítězství v řadě po sériích Matematika zločinu a Metoda Markovič: Hojer.
David Švehlík a Johana Matoušková si za Studnu odnesli ceny za nejlepší herecké výkony v hlavních seriálových rolích. V kategoriích vedlejších seriálových rolí zvítězili Kristýna Ryška a Jan Nedbal za své výkony v minisérii Král Šumavy 2 – Agent chodec.
„Děkuji divákům Oneplay, že přijali, že se nesnažíme úplně zjistit, kdo kdy spadl do studny, ale proč k tomu došlo a jak k tomu možná mohlo nedojít,“ řekla po převzetí ceny režisérka Kopáčová.
Jedním z nejvýraznějších momentů slavnostního večera bylo udělení Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii Heleně Bezděk Fraňkové. Akademie tak ocenila její více než dvě desetiletí trvající práci na budování institucionální podpory českého audiovizuálního průmyslu.
Bezděk Fraňková nejprve na Ministerstvu kultury prosadila zavedení systému filmových pobídek, poté stála u vzniku Státního fondu kinematografie a v jeho čele vedla jeho přerod až do dnešní podoby Státního fondu audiovize. Pod jejím vedením se fond rozrostl z poskytovatele dotací a filmových pobídek v analytické a metodické centrum české audiovize. „Kultura je páteř národa, takže se všichni snažte. A já vám všem držím palce,“ prohlásila Bezděk Fraňková při přebírání ceny.
Český lev je nejvýznamnější české filmové ocenění udělované každoročně Českou filmovou a televizní akademií. Od roku 2021 akademie oceňuje vedle celovečerních filmů také seriálovou tvorbu.