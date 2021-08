Data: Hasiči, Donutil a Chalupáři na televizní diváky stále fungují

Třemi nejúspěšnějšími nezpravodajskými pořady uplynulého víkendu jsou páteční seriál Co ste hasiči na Nově, sobotní opakování historek Miroslava Donutila na ČT1 a nedělní repríza letitého seriálu Chalupáři na stejném programu.

Letní počasí moc diváky u obrazovek nedrželo. Páteční premiérový díl komediálního seriálu Co ste hasiči si vybralo 785 tisíc lidí (pro Novu to znamenalo podíl na sledovanosti 27,71 procenta diváků starších 15 let). Sobotní reprízu pořadu Cestou necestou s Miroslavem Donutilem na ČT1 zvolilo 548 tisíc zájemců (podíl na sledovanosti 21,05 procenta).

Jedině dva díly Chalupářů na ČT1 dokázaly přilákat k obrazovkám milion diváků a více. Díl vysílaný od osmi večer dosáhl podílu na sledovanosti 32,1 procenta, v danou dobu to znamenalo milion lidí. Navazující epizoda od 20:54 hod. oslovila 1,12 milionu diváků při podílu na sledovanosti 33,76 procenta.

Zdroj dat: TV Nova/ATO-Nielsen Admosphere, Živě + TS0