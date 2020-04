 »  Ex-šéf Rady ČTÚ Jaromír Novák nastupuje do managementu CZ.NIC

David Slížek

Jaromír Novák po odchodu z čela Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) nastupuje do managementu sdružení CZ.NIC. Ve správci české národní domény bude fungovat na pozici Partner pro vztahy s veřejnou správou.

„Mezi jeho hlavní pracovní povinnosti bude patřit sledování změn v legislativě, které se týkají sdružení CZ.NIC, komunikace s orgány státní správy, samosprávy a Evropské unie a vyhledávání dalších možností spolupráce s institucemi z tohoto sektoru,“ oznámilo sdružení v tiskové zprávě.

„Je velká škoda, že český stát zatím neumí více využít potenciál českých firem a sdružení, jako jsou CZ.NIC, ale třeba také NIX.CZ. Věřím, že to se v budoucnu, i pod vlivem současné pandemické krize, změní a že k tomu můžu přispět i já,“ komentuje svůj nástup Novák.

Z funkce člena i předsedy Rady ČTÚ odstoupil k 31. lednu 2020. Svůj odchod zdůvodnil tlakem ministerstva průmyslu a obchodu na změnu podmínek chystané aukce 5G kmitočtů. Vláda se Nováka pokusila ještě 27. ledna na návrh ministra Karla Havlíčka sama odvolat, nedokázala to ale udělat v souladu se zákonem. Přestože Havlíček chyby, na které Lupa upozornila, opakovaně popíral, začátkem března kabinet Novákovo odvolání v tichosti zrušil.

Do čela Rady ČTÚ vláda po Novákovi jmenovala Hanu Továrkovou (ani to se neobešlo bez právních chyb, které vláda musela v březnu napravit), která vzápětí oznámila, že se podmínky aukce 5G kmitočtů budou měnit. Veřejná konzultace nových podmínek je kvůli žádosti operátorských sdružení momentálně prodloužena do 4. května 2020.