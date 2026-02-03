Film Věry Chytilové byl nejsledovanějším videem roku na portálu Stream.cz

Uživatelé portálu Stream.cz loni nejvíc sledovali celovečerní film Věry Chytilové Vyhnání z ráje. Poprvé v historii tedy dvouhodinová tragikomedie porazila krátké klipy. Oznámil to provozovatel služby, společnost Seznam.cz.
Sledovanost filmů na Stream.cz zaznamenala za uplynulý rok 2025 meziroční nárůst o 55 %. Snímek Vyhnání z ráje nasbíral 1,3 milionu zhlédnutí. Podobných čísel v minulosti dosahovala spíše několikaminutová videa s recepty, politickými kontroverzemi nebo autentickými záznamy z pouličních incidentů.
Rostoucí popularitu vykazuje Stream i v segmentu studentské tvorby, kde délka snímků kolísá od několika minut až po hodinu. Sledovanost těchto titulů se meziročně zvýšila více než trojnásobně. Podle analýzy provozovatele k tomuto zájmu přispívá i propojení s domovskou stránkou Seznam.cz, kde jsou v rámci playlistu Krátkých videí promovány úryvky a známé hlášky z filmů, které následně uživatele dovedou k celému dílu.
Ačkoliv nejúspěšnější titul Vyhnání z ráje už v aktuální nabídce nefiguruje, knihovna obsahuje stovky rotujících domácích i zahraničních titulů. Dominují jim žánry jako komedie, válečné, romantické a akční filmy.
Letos plánuje platforma posílit segment vlastní produkce pod značkou Stream Originals. Vedle pokračování zavedených sérií Jak nás vidí svět či dokumentů z oblasti true crime, jako jsou Tady žije zlo a Záhadná zmizení, se redakce zaměří na nové tematické okruhy.
Šéf obsahu pro video Stream.cz Tomáš Novák uvedl, že na jaře bude představen pořad Kam zmizeli?, který se zaměří na osudy herců tzv. jedné role v kultovních dílech. Dále je v přípravě projekt mapující bizarní reality show z celého světa.