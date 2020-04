 »  Předsedou Rady ČT nikdo nechce být, nepodařilo se zvolit ani místopředsedy

Rada České televize se na středečním zasedání dostala do nezvyklé situace. Nikdo z členů rady se nechce stát jejím předsedou. Televizní rada nemá předsedu od konce března, kdy v radě skončil Jan Bednář. Zasedání od té doby řídí místopředseda Jaroslav Dědič. 26. dubna 2020 zároveň vypršely místopředsednické funkce Tomáše Samka a Reného Kühna.

Na pozici předsedy Rady ČT nebyl navržen žádný kandidát, a to ani na opakovanou výzvu Tomáše Samka, který volbu řídil.



Autor: Česká televize Martin Doktor

Rada proto pokračovala alespoň volbou nových místopředsedů. Na návrh Reného Kühna se o pozici ucházel bývalý olympionik Martin Doktor a na návrh Jaroslava Dědiče zkusil kandidovat vysokoškolský pedagog Daniel Váňa, bývalý mediální konzultant hnutí ANO.

Pro Martina Doktora zvedli v prvním kole ruku 4 radní, Daniela Váňu podpořili tři členové rady. Čtyři hlasovací lístky byly neplatné, nebyl na nich zakroužkován ani jeden kandidát. Ve druhém kole se situace opakovala. Martin Doktor dostal 4 hlasy a Daniel Váňa 3 hlasy, čtyři lístky byly zase neplatné.

Nepodařilo se tak zvolit ani nové místopředsedy. „Není to jednoduchá situace, domnívám se, že snad nikdy během fungování Rady ČT nenastala,“ reagoval na výsledek radní René Kühn. Veškeré řízení Rady ČT tak nadále zůstává na bedrech jediného místopředsedy Jaroslava Dědiče, jehož mandát vyprší v květnu 2021.

O další volbu předsedy a místopředsedů se Rada České televize pokusí na svém příštím veřejném zasedání 20. května 2020.

„Ve svém působení v radě se dostávám skoro do poločasu. To je akorát na to, abych na jednu stranu věděl, jak rada funguje, ale zároveň mám před sebou dost dlouhou dobu na to, aby kandidatura dávala smysl,“ přesvědčoval své kolegy Martin Doktor. Jeho typickou agendou je sportovní vysílání České televize.



Autor: Česká televize Daniel Váňa

Daniel Váňa před hlasováním řekl, že vstupuje do posledního roku mandátu v Radě ČT. „Myslím, že jsem pochopil roli, fungování, možnosti i pravomoci rady. Vyprofiloval jsem se za těch pět let do té míry, že snad všichni členové rady si dokáží o mých možnostech a limitách udělat představu,“ poznamenal.

Sledovat by chtěl kvalitu zpravodajství a publicistiky České televize.

„Před spoluprací s hnutím ANO jsem léta spolupracoval ve stejné profesi s KDU-ČSL,“ připomněl Váňa, který trvá na tom, že jeho případné kritické soudy jsou vždy podložené odborností. „Česká televize jako jedno z veřejnoprávních médií je a musí zůstat etalonem především té profesionality,“ dodal.

Radní Zdeněk Šarapatka v diskusi vyjádřil zklamání, že na pozici předsedy Rady České televize neměl zájem kandidovat Jaroslav Dědič. Ten vysvětlil, že jeho členství v radě za rok vyprší a rada potřebuje nový impuls.