Šlágr je předlužený, zrušte jeho ochranu, žádá Czech Digital Group

Provozovatel televizních vysílačů Czech Digital Group navrhuje, aby soud zrušil mimořádnou ochranu TV Šlágr před úpadkem. Na majetek lidové hudební stanice by měl být podle doplněného návrhu operátora prohlášen konkurz, protože uvádí nesprávné údaje o svém hospodaření a je předlužená.

Vyplývá to z dokumentů doručených Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který případ řeší. Firma Czech Digital Group zejména upozorňuje, že si Šlágr vylepšuje výkaz hospodaření započítáním údajné škody 72 milionů Kč, kterou mu měl operátor způsobit, když v létě přestal šířit signál stanice.

„Dlužník na základě neoprávněných zápočtů snížil v rozvaze sestavené ke dni 8. prosince 2020 své krátkodobé závazky, zaúčtoval neexistující výnos, neoprávněně snížil své závazky a vykázal nesprávný hospodářský výsledek za běžné účetní období,“ upozorňuje právnička Czech Digital Group. Operátor namítá, že kdyby byly účetní postupy použity správně, byl by Šlágr ve ztrátě bezmála 35 milionů Kč, jeho závazky by čítaly 89 milionů Kč a vlastní kapitál by byl –43 milionů Kč.

Dluh Šlágru za pozemní distribuci signálu v multiplexech Czech Digital Group dosahuje podle tvrzení firmy 44,6 milionu korun. Předběžný insolvenční správce uvedl, že navzdory probíhajícímu sporu uhradila televize Šlágr v listopadu 2020 splátku ve výši jednoho milionu korun. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by Šlágr chtěl nějak manipulovat se svým majetkem a kontrola nad veškerým nakládáním s majetkem, kterou už dříve navrhoval operátor, není nutná.

Mimořádnou ochranu před úpadkem dostal Šlágr 9. prosince 2020 na základě své argumentace, že chod televize ochromila opatření proti šíření nemoci Covid-19. „První mimořádná opatření přijatá v České republice v souvislosti s onemocněním Covid-19 nabyla účinnosti dne 12. března 2020. Dlužník však byl v prodlení s úhradami podstatné části svých peněžitých závazků vůči navrhovateli již delší dobu před tímto datem, tj. již před nástupem krize,“ namítá Czech Digital Group a upozorňuje, že v létě 2019 televize své dluhy uznávala a uzavřela na jejich uhrazení splátkový kalendář.

„Nelze proto dospět k závěru, že mimořádné moratorium vyhlášené na majetek dlužníka by plnilo funkci ochrany dlužníka jako konkurenceschopného podniku v době mimořádné krize, jelikož na straně dlužníka se nejedná pouze o mimořádný výpadek disponibilních prostředků v důsledku mimořádných opatření přijatých v České republice (…), ale o dlouhodobou a přetrvávající situaci, kdy dlužník není schopen řádně si plnit své peněžité závazky. Dlužník tak nepředstavuje finančně zdravý a konkurenceschopný podnik, který by vyžadoval ochranu ve formě vyhlášení mimořádného moratoria,“ uzavírá Czech Digital Group.

Soud zatím o návrzích Czech Digital Group nerozhodl.

