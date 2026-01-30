Lupa.cz  »  Z Česka odtéká know-how, průměrná hodnota offshoringu je 30 procent

Z Česka odtéká know-how, průměrná hodnota offshoringu je 30 procent

Iva Brejlová
Dnes
AdvaScope Autor: AdvaScope
Mikroskop vyvinutý AdvaScope a Thermo Fisher Scientific

Z České republiky dlouhodobě odtéká významná část technologického know-how do zahraničí. Průměrná míra offshoringu, tedy převodu patentových práv pod mateřské společnosti mimo Česko, dosahuje 30,2 %. Vyplývá to z analýzy patentových dat Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a studie Česko v technologických perspektivách od Technologické agentury ČR. 

Celková česká patentová aktivita podle studie mírně zaostává za globálním tempem růstu. Zatímco ve světě rostl počet patentových přihlášek v letech 2012 až 2022 průměrně o 5,3 % ročně, Česko v řadě klíčových technologických tříd tohoto tempa nedosahuje, zejména v oblasti digitálních technologií a umělé inteligence.

Významnou roli v českém inovačním ekosystému hrají zahraniční firmy, které jsou aktivní například v počítačových technologiích, měřicí technice či zdravotnických technologiích. Výsledky výzkumu jsou však často patentovány v zahraničí.

Analýza zároveň identifikovala 13 technologických tříd, ve kterých Česko drží krok s globálním vývojem. Jde mimo jiné o polovodiče, environmentální technologie, řídicí technologie nebo tepelné procesy a zařízení. Tyto oblasti kopírují globální megatrendy, jako je digitalizace, automatizace a dekarbonizace.

Nejčastěji jsou udělována patentová práva firmám (68,8 %), se značným odstupem následují fyzické osoby (12,8 %) a akademické instituce (11,7 %).

BottleCap, úspornější umělá inteligence od Mikolova a Becka, získala investici přes 150 milionů korun

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

