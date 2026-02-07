Lupa.cz  »  Zahájení zimní olympiády mělo nejvyšší sledovanost od roku 2014

Filip Rožánek
Dnes
Olympiáda Autor: Anthony, Pexels, podle licence: Public Domain
Olympiáda, ilustrační foto

Zahajovací ceremoniál zimních olympijských her v Itálii přilákal k obrazovkám České televize více než milion diváků. Páteční přenos na stanici ČT sport sledovalo v průměru 1,25 milionu lidí starších čtyř let, což představuje tržní podíl 38,47 %.

Stanice to oznámila na sociální síti X. Podle dat Asociace televizních organizací se slavnostní start her stal nejsledovanějším pořadem celého dne a v čase vysílání dominoval televiznímu trhu.

Z hlediska celkového zásahu, který započítává všechny diváky, kteří sledovali přenos alespoň tři minuty souvisle, zaujalo zahájení XXV. zimních olympijských her celkem 2,5 milionu lidí. Pro veřejnoprávního vysílatele jde o nejúspěšnější start zimní olympiády za posledních dvanáct let, konkrétně od her v ruském Soči v roce 2014. 

Zájem o ceremoniál výrazně převýšil sledovanost zahájení předchozích zimních her v Pekingu i Pchjongčchangu, které byly ovlivněny výrazným časovým posunem. Pekingské zahájení v únoru 2022 připadlo na páteční odpoledne středoevropského času a dívalo se na něj 815 tisíc lidí starších čtyř let. V podobném čase se v roce 2018 vysílal jihokorejský slavnostní ceremoniál, který si zapnulo 821 tisíc zájemců starších 15 let.

Slavnostní start olympiády v ruském Soči vidělo v roce 2014 celkem 1,4 milionu diváků starších 15 let. 

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

