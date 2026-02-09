O prvním olympijském víkendu diváky nejvíc zajímaly biatlon, snowboarding a rychlobruslení

Nedělní závod smíšených štafet v biatlonu se stal historicky nejsledovanějším biatlonovým přenosem na obrazovkách České televize. Stanice to oznámila na základě dat z oficiálního elektronického měření sledovanosti, které zajišťuje Asociace televizních organizací.
Během prvního víkendu probíhajících olympijských her se na přenos dívalo 1,759 milionu diváků v rámci televizního vysílání i internetového streamu, což představovalo podíl na sledovanosti 54,61 %. Čtveřice českých závodníků ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová nakonec obsadila až jedenáctou příčku.
Rekordní hodnoty zaznamenala Česká televize také u snowboardingu. Snowboardistka Zuzana Maděrová v neděli na sjezdovce v Livignu získala pro Českou republiku první zlatou medaili na letošní zimní olympiádě. Finále paralelního obřího slalomu sledovalo 1,614 milionu diváků při podílu na trhu 51,35 %. Pro tuto disciplínu se jedná o nejvyšší naměřenou sledovanost v historii České televize.
Vysoký zájem diváků uzavíralo rychlobruslení mužů na 5000 metrů, které sledovalo 1,346 milionu lidí, tedy 44,20 % diváků u obrazovek. Český závodník Metoděj Jílek v neděli získal při svém prvním startu v kariéře na olympijských hrách stříbrnou medaili.