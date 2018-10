 »  Adam Skotnický (Mirantis): Ve firmě jsme takový virus. Děláme pro AT&T a další obry

Americká společnost Mirantis na podzim loňského roku za zhruba miliardu korun koupila českou firmu TCP Cloud. Její spoluzakladatel a tehdejší ředitel Adam Skotnický v tehdejším rozhovoru pro Lupu podrobně popsal detaily. Nyní ve videorozhovoru mluví o tom, jak si vše sedá.

„Kuba Pavlík [druhý spoluzakladatel] vybojoval svůj boj a nový produkt [Mirantisu] je vybudován na našem původním,“ popisuje Skotnický s tím, že Praha má mít velký dopad na to, jak technologie Mirantisu vypadají. Noví zákazníci už fungují na těchto produktech, včetně třeba AT&T, jehož media cloud je postaven na komoditním hardwaru a open source.

Poslechnout (nebo stáhnout) si můžete také audioverzi rozhovoru.

Mirantis už se před příchodem Čechů začal měnit. „Přesně jsme zapadli do okýnka, které chtěli. To nastartovalo docela velkou revoluci v rámci Mirantisu, zejména co se týče byznysu. Starý produkt s okamžitou platností skončil a nahradil ho nový,“ říká Skotnický.

Adam Skotnický, Mirantis from Internet Info on Vimeo.

„Jsme takový virus. Postupně se to v Mirantisu propaguje, poměrně dobře. Myslím si, že to má velký vliv na zákazníky.“ Mezi ty nové patří třeba DirecTV či Volkswagen. Mirantis bude nadále svoji novou pražskou pobočku rozšiřovat o vývojáře. Jakub Pavlík navíc získal funkci Director of Engineering.

