 »  Damir Špoljarič (VSHosting): Datacentrum letos zaplníme, pak utlumíme pronájem

„Dokončujeme zaplňování druhé etapy. Je buď fyzický zaplněná, nebo je prodaná a rezervovaná. V létě náš čeká dokončení poslední třetiny datacentra, což je zbývajících 55 racků. Pak budeme mít plno,“ říká ve videorozhovoru Lupy zakladatel a ředitel společnosti VSHosting Damir Špoljarič.

Na plný stav se jeho ServerPark dostane ještě letos. „Do doby, než se pohneme s druhým datacentrem, bychom asi utlumili pronájem racků,“ popisuje Špoljarič s tím, že se chce více soustředit na managed služby a podobně.

TIP: Rozhovor si můžete poslechnout či stáhnout také jako audio.

VSHosting vedle toho buduje nové služby, rozjel třeba vlastní CDN. „Bereme spousty komoditních služeb, které poskládáme do jednoho balíku, budeme tomu říkat E-commerce Cloud. To je ten náš hlavní směr, kterým jdeme.“ S dalšími službami chce VSHosting oslovit i vývojáře (viz také náš dřívější textový rozhovor).

Damir Špoljarič, VSHosting from Internet Info on Vimeo.

Společnost každopádně chystá stavbu druhého datacentra, i když je projekt spíše ve fázi vymýšlení. Projekt by se investoval z vlastního kapitálu, bankovního úvěru a tentokrát i dotací. „Moc datacenter, ve které máme důvěru, není. Datacentrum jsme si stavěli primárně z toho důvodu, že jsme nikomu nevěřili. Nikdo nebyl papírově schopen zaručit, co jsme chtěli.“

VSHosting se chce letos dostat na tržby kolem 140 milionů korun. „Primárně růst ženou e-commerce projekty, velké e-shopy. U nás běží už 14 tisíc e-shopů, takže prostor pro růst v Česku a na Slovensku zde už moc velký není,“ dodává Špoljarič s odkazem na nové služby. Nejvíce tržeb přináší managed služby.

Podívejte se také na předchozí video rozhovory: Zdeněk Cendra (CDN77, Peering.cz, SuperHosting), Vít Horký (Brand Embassy), Jan John (SimpleCell).