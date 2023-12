Brzký konec podpory Windows 10, Amazon jde do boje o český státní cloud, nejrychlejší čip pro AI

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft opět upozornil na konec podpory Windows 10. Termín je 14. října 2025. Od té doby už nebudou vydávány záplaty chyb, bezpečnostní záplaty a podobně. Microsoft samozřejmě doporučuje přechod na Windows 11. Zároveň bude možné využít program Windows 10 Extended Security Updates, který poskytne kritické záplaty. Ročně vyjde na padesát dolarů na zařízení, od druhého roku na sto dolarů.

Evropská unie se opět pokouší narušit dominanci amerických cloudů, které podle Synergy ovládají 72 procent zdejšího trhu. Nejnovější aktivitou Evropské komise je projekt IPCEI Cloud, ze kterého na cloudové aktivity půjde 1,2 miliardy eur s tím, že soukromý sektor má dohodit 1,4 miliardy eur. To je zlomek toho, co AWS, Azure a Google Cloud dávají do expanze a inovací. V rámci IPCEI Cloud má například vzniknout open source software, který firmám umožní vytvořit privátní cloud skrze různá datacentra a více providerů. První výsledky mají být vidět v roce 2027. Připomeňme, že v rámci EU v roce 2019 vznikl projekt Gaia-X, který měl také zajistit evropskou cloudovou suverenitu, a na výsledky stále čekáme. Evropská investiční banka také poprvé schválila cloudovou půjčku 200 milionů eur pro OVH – opět jde oproti investicím obrů z USA o směšnou sumu. Evropští hráči jako Deutsche Telekom nyní lobbují, aby americké cloudy nemohly získat nejvyšší certifikaci. Evropu mimo jiné děší U.S. Cloud Act, na což AWS zareagovalo spuštěním suverénního cloudu. Každopádně peníze do IPCEI Cloudu posílají Francie, Německo, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko a Španělsko. Zapojit se mají firmy jako Atos, Orange, Deutsche Telekom nebo Telefónica.

Amazon Web Services se mezitím chystá do boje o český státní cloud. Firma byla nedávno zapsána do katalogu poskytovatelů cloud computingu a pořídila si certifikace. Katalogu dominují hlavně partneři Microsoftu přeprodávající Azure. Součástí strategie AWS je zmiňovaný suverénní cloud.





Aktuální modely umělé inteligence jako ChatGPT nadržují USA a Západu. „Současné jazykové modely jsou velmi anglo- a americkocentrické. Nejde ani tak o jazyk, jde hlavně o kulturu, která se do těchto modelů promítá,“ uvedl technický ředitel Amazonu Werner Vogels. Je to dáno i tím, že se trénují na datech z Common Crawl. Vogels navrhuje, aby mezi sebou modely komunikovaly a soutěžily.

Šéf AWS Adam Selipsky se opřel do nedávného dění v OpenAI, kdy byl odvolán a zase povolán šéf Sam Altman. „Opravdu nechcete provozovatele cloudu vázaného primárně k jednomu poskytovali AI modelů. Potřebujete možnost volby. Myslím, že události posledních dní to jednoznačně ukázaly,“ rýpnul si do spojení OpenAI a Microsoftu.

Americká ministryně obchodu Gina Raimondo vyrazila do boje s domácími čipovými firmami. USA postupně rozšiřují polovodičové sankce vůči Číně, což se americkému byznysu nelíbí a snaží se hledat cesty. Nvidia například dělá specializované verze čipů pro čínský trh. Raimondo vzkázala, že když něco takového firmy budou dělat, druhý den takto upravené čipy zakáže. Čínu označila za největší hrozbu a řekla, že sankce je třeba zpřísňovat. Národní bezpečnost je podle ní důležitější než krátkodobé zisky firem. Raimondo dále konstatovala, že není realistické očekávat, že USA zastaví technologický rozvoj Číny, ale jde ho zpomalit.

Šéf Nvidie Jensen Huang mezitím řekl, že firmě rostou noví rivalové, mezi které patří Huawei. Čínský kolos si dělá vlastní akcelerátory a kvůli sankcím registruje poptávku od čínských technologických gigantů. Čínský producent AI čipů Biren zase získal investici 280 milionů dolarů.

Bloomberg rozebírá, jak se z Huawei stal tahoun čínského polovodičového sektoru. Firma už nějakou dobu buduje vlastní čipový dodavatelský řetězec, což jsme na Lupě také rozebírali. To se mimo jiné projevilo na tom, že firma SMIC pro Huawei vyrobila 7nm čip a nyní se chystá na 5nm produkci. Firma pro domácí trh zrovna vydala notebook s 5nm čipem. Jde o Kirin 9006C, detaily zatím chybí, takže není jasné, zda jde o produkci SMIC. Na notebooku neběží Windows, ale čínské distribuce Linuxu. Huawei ve snahách masivně pomáhá stát, doplňují také Financial Times. Jen na budování čipových továren mělo jít od vlády 30 miliard dolarů.





Twitch skončí v Jižní Koreji. Pro tuto streamovací službu je to špatná zpráva, Korea totiž patří k nejvyspělejším trhům s e-sporty a social streamingem. Důvodem jsou vysoké náklady na síťový provoz. Podle firmy jsou až desetkrát vyšší než jinde. V Koreji už nějakou dobu experimentují s tamní verzí fair share, což má negativní dopady na tamní trh. Myšlenka fair share, tedy poplatku služeb typu Netflix do kapes poskytovatelů internetu, nadále žije i v Evropě, skrze eurokomisaře Bretona ji nadále tlačí zdejší operátoři.

Meta začíná postupně ve Facebook Messengeru spouštět end-to-end šifrování jako výchozí stav komunikace. Platí to pro psaní zpráv a hovory, ovšem nevztahuje se to na skupinové chaty, kde bude nutné si šifrování zapnout.

Francouzská vláda nově musí používat pouze chatovací aplikace vyvinuté ve Francii. Konkrétně jde o Olvid a Tchap. První z nich má certifikaci tamního kyberúřadu a podporuje kvantově odolnou kryptografii, druhá je určená čistě pro státní francouzský sektor.

Google ukázal superpočítač, na kterém trénuje umělou inteligenci včetně nově představeného Gemini. Cluster Google TPU v5p obsahuje až 8960 čipů pro maticové výpočty, interconnect mezi čipy je 600 GB/s.

AMD představilo AI akcelerátory Instinct MI300X a MI300A. X je OAM, A zase SH5 a integruje i procesorová jádra. Čipy jsou postaveny na architektuře CDNA 3, využívají čiplety, 256MB Infinity Cache a s pamětí HBM3 komunikují skrze 8192bitovou sběrnici. AMD uvádí, že jde o nejvýkonnější AI akcelerátory na světě. The Next Platform to potvrzuje.

Světoví technologičtí obři a univerzity rozjíždí projekt AI Alliance. Mezi členy jsou Meta, Intel, AMD, Oracle, Dell, Linux Foundation, IBM, Red Hat a řada dalších. Organizace chce vyvíjet a nasazovat evaluační standardy a nástroje pro zodpovědné používání AI systémů. Mezi členy chybí Microsoft, OpenAI a Google, tedy klíčoví hráči v oboru.

Meta spouští generátor obrázků Imagine with Meta. Nutný je účet na Facebooku. Služba je poháněna modelem Emu.

Belgický občan byl zatčen a obviněn z nelegálních dodávek amerických technologií do Ruska a Číny. Dodávat měl FPGA, akcelerometry nebo kamery SWIR, to vše pro použití ve vojenském průmyslu.

Spotify propustí 17 procent zaměstnanců, asi 1500 lidí. Zakladatel a šéf firmy Daniel Ek uvedl, že podnik ztratil kreativitu a zároveň má vysoké náklady, s čímž teď chce bojovat. K tématu Spotify je dobrý seriál na Netflixu, jmenuje se The Playlist.

Propouštět bude také VMware, v Kalifornii dá sbohem 1300 lidem. Tento krok následuje nedávné dokončení akvizice ze strany Broadcomu, který zaplatil 61 miliard dolarů.

Směr k celosvětovému standardu 6G byl vykolíkován. Mezinárodní telekomunikační unie vydala framework s tím, že 6G by mělo být připraveno v roce 2030. Jak jsme psali, 6G slibuje terabity vzduchem a boj o patenty mezi západem a Čínou. Teď se do akce chystá 5,5G neboli 5G-Advanced.

AT&T chce do roku 2026 dostat 70 procent svého bezdrátového přenosu dat na open RAN, tedy na otevřenou technologii konkurující tradičním dodavatelům. Má to vyjít na 14 miliard dolarů. Operátor na tom bude spolupracovat s Ericssonem, naopak to zabolí Nokii.

Meta plánuje ve velkém vsadit na RISC-V. Tuto otevřenou instrukční sadu konkurující ARMu chce nasadit skrze všechny produkty v roadmapě, včetně AI akcelerátorů.

Cisco má nové switche pro menší a střední podniky. Jde o modely Catalyst 1200 a 1300. Obě řady mají dvoujádrové čipy ARM na 1,4 GHz a 1 GB paměti.

Django 5.0 je zde. Nová verze webového frameworku napsaného v Pythonu podporuje verze 3.10, 3.11 a 3.12.

