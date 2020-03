 »  Digitální daň po česku: hamižnost, nebo spravedlnost?

Česká republika není jediná země, která na digitální daň nezapomněla. Od Indie přes Turecko až po kontinentální Evropu (Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko) a ostrovní Velkou Británii, všude navzdory současné situaci a odkladům finišují přípravy na překlopení daně do právní reality. Někde daň dokonce již platí a nyní se spíše vyjasňují její právní dopady.

Současný stav v ČR

Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb letos v lednu v prvním kole podpořila Poslanecká sněmovna a postoupila ho rozpočtovému výboru, který jej dočasně odložil.

Těsně před vypuknutím koronavirové krize v Evropě došlo (zřejmě pod diplomatickým tlakem USA) na vyslyšení kritických hlasů opozice, které zaznívaly ohledně digitální daně od počátku, a vládní koalice připustila, že by daň mohla ještě doznat určitých změn, tedy především snížení současné procentuální sazby (při interpelacích ve Sněmovně to počátkem března zmínil český premiér Andrej Babiš).

Další variantou, se kterou přišla v otázce digitální daně dříve nekompromisní ministryně financí Alena Schillerová, je ponechání sazby beze změny nebo jen její mírné snížení s tím, že dojde k odložení jejího vstupu v platnost minimálně o půl roku, a to navzdory tomu, že s ní již počítal původní letos schválený státní rozpočet (z toho nicméně vlivem mimořádné situace i bez posunutí digitální daně nezůstal kámen na kameni). Zákon měl být původně vymahatelný od 1. července 2020.

Zatím nicméně stále platí návrh, který zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na vybrané digitální služby poskytované v ČR a je momentálně nejpřísnější v Evropské unii. V procentuální výši zdanění Českou republiku zatím překonalo pouze Turecko s daní ve výši 7,5 %, kde daň začala platit začátkem března. Autoři českého návrhu tvrdí, že by měl narovnat podnikatelské prostředí v odvětví digitálních služeb mezi společnostmi založenými na „tradičních modelech“ a digitálních společnostech. Jaká je ale realita?

Digitální daň v českém právu v kostce – digitální daň je daní nepřímou a skládá se ze tří samostatných daní: a) daně z provedení cílené reklamní kampaně

b) daně z využití mnohostranného digitálního rozhraní

c) daně z poskytnutí dat o uživatelích. Správa všech tří daní probíhá jednotně pod souhrnným označením digitální daň (bod 2.1. obecné části důvodové zprávy). – subjektem daně bude ten, kdo buď sám, nebo skupina překročí částku 750 mil. EUR v konsolidovaných výnosech a poskytuje digitální služby na území České republiky, za které přijal úplatu nejméně 100 mil. Kč celkem. Současně musí být splněna jedna z následujících podmínek: přijetí úplaty převyšující 5 mil. Kč za činnosti dle bodů a) a c), nebo v případě činnosti b) provozování rozhraní s více než 200 tis. uživatelskými účty. – předmět daně je úplatné poskytování selektovaných služeb vymezených všemi třemi uvedenými body. Zjednodušeně řečeno jde o a) reklamní kampaň, která využívá osobní informace, které uživatelé poskytli digitální společnosti, b) zprostředkování smluvního vztahu mezi uživateli (typicky prodej nebo nájem) a inzerce a c) poskytnutí souboru uživatelských údajů jinému, resp. prodej dat. – základ daně tvoří úhrn úplat za předmět daně na území České republiky. Sazbou daně je 7 % ze základu daně a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Zdůvodnění digitální daňové zátěže versus její kritika

Oficiálním účelem této daňové úpravy je zatížit daní podnikatele v oblasti digitálních služeb, kteří typicky „poskytují nehmotný statek na území České republiky, ale působí ze zahraničí“. Tím dochází k tomu, že formálně nenaplňují podmínky zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty ve stejné míře jako podnikatelé z ostatních odvětví, což jim umožňuje velmi efektivní a agresivní daňovou optimalizaci.

Digitální daň se snaží daňovou povinnost, která je normálně vázána na daňové sídlo, dostat tam, kde se generuje zisk a vzniká hodnota (bod 3. obecné části důvodové zprávy). Daň by neměla dopadnout na každého podnikatele v oblasti digitálních služeb, ale, jak naznačuje francouzská přezdívka daně „GAFA“ (Google, Amazon, Facebook, Apple), jen na skutečné giganty digitálního podnikání. To je na jedné straně samo o sobě pochopitelné, na druhé to ale představuje prostor jisté kontroverze a dává snadné argumenty do rukou Spojeným státům, které proti podobné dani velmi ostře vystupují (realita je nicméně taková, že největší část globálního efektivního zdanění firem, jako je Google, skutečně končí v USA).

Důvodová zpráva vládního návrhu potřebu zákona obhajuje tím, že příjmy předních digitálních společností rapidně rostou, a přitom čelí nižšímu efektivnímu průměrnému daňovému zatížení (9,5 %) než společnosti obchodující na bázi „tradičních“ obchodních modelů (23,2%), což je argumentace převzatá z průvodního dokumentu k návrhu směrnice Rady Evropské unie.

Důvodem, proč se tak děje, je již zmiňované současné navázání vzniku daňové povinnosti na daňové sídlo podnikatele. Digitální daň jej nahrazuje místem vzniku tržních hodnot (bod 3. obecné části důvodové zprávy k českému vládnímu návrhu).

„V souvislosti s tímto zdůvodněním nutně vyvstane otázka, zda je vhodné tuto implicitně přiznanou neschopnost podrobit digitální společnosti dani z příjmu a dani z přidané hodnoty sanovat zavedením nové daně určené speciálně pro tyto subjekty. Právě toto zaměření daně do daného sektoru a nastavení podmínek tak, aby dani byly podrobeny v zásadě jen zahraniční skupiny, působí velmi kontroverzně a podobná právní úprava nemá v českém berním systému obdoby,“ myslí si právnička Hana Gawlasová, partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs.