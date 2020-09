Digitální rádia už budou v nových autech standardem. Jenže se rozšiřují pomalu

„Osobně obdivuji, že i když je tu DAB někdy od roku 2005 a u nás ve škodovce od roku 2011, tak si prošel nějakým vývojem a v dnešní době toho umí daleko víc. Jak bylo řečeno, paralelně poběží FM. Možná někteří z vás znají to, že máte kvalitní příjem v autě, přijedete domů, vystoupíte a tam vám pak něco šumí. Na to lepší si člověk rád zvyká. A my chceme, aby posluchači měli zážitek z kvalitního obsahu co možná nejkvalitnější. V autech toho docilujeme už dnes hybridními záležitostmi, jako je například buffer o délce 10 sekund vysílání. Pokud by DAB nebyl, což se dodnes mohlo stát, vůz si automaticky sáhne po FM,“ vysvětlil marketingový ředitel Škody Auto.

Zároveň však upozornil na problém s průměrným stářím vozového parku v České republice. „U těch šesti milionů registrovaných vozů máme průměrné stáří vyšší než 15 let. V letošním roce jsme těch 15 let přesáhli a průměrné stáří stále stoupá. To s sebou nese problém při případném vypnutí FM,“ varoval zástupce dealerů. České zákony prozatím počítají s tím, že by už v říjnu 2025 měly vypršet analogové licence rozhlasových stanic, na FM by tedy prakticky nebylo co vysílat. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání naléhavě upozorňuje, že by se měl platný vysílací zákon změnit, protože je čím dál víc jasné, že k žádnému vypnutí analogového šíření nedojde a kolem licencí by vznikla celá řada problémů.

Na stárnutí osobních aut v českých domácnostech se dlouhodobě podílí i skladba dovážených ojetých vozidel. Více než polovina jich totiž sjela z výrobní linky před 10 a více lety.

Povinnost uložená evropskými předpisy v roce 2018 se navíc týká jen osobních automobilů. „U nákladních aut a dodávek tato povinnost zatím není tak striktní. Nicméně ten záběr výroby nepochybně zajistí, že v dalších letech tu budou na trhu plně nabízena vozidla pouze s autorádii s DAB,“ doufá Pokorný. Pohled do statistik je však znovu poměrně mrazivý, protože u nákladních vozů je průměrné stáří ještě vyšší než u osobních aut – dosahuje 17,5 roku.