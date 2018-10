 »  Donald Trump se pustil do Amazonu. Bezos prý ovlivňuje politiky skrz noviny

A je to tu zas. Ať vlastní média kdokoliv, vždycky je to špatně. Podle Donalda Trumpa využívá majitel Amazonu a deníku Washington Post svá média k tomu, aby ovlivňoval politiky v hlavním městě. Cílem mají prý být nižší daně pro Amazon.

„Využívá noviny jako nástroj síly a politici ve Washingtonu nedaní Amazon, tak jak by mohli. Zároveň využívá svůj deník k tomu, aby ochránil Amazon před antimonopolním úřadem,“ vypálil Trump v rozhovoru pro Fox News. Firma podle Trumpa kontroluje už příliš moc dat. Informuje o tom agentura Reuters.

Bezos koupil slavný a vlivný americký deník před třemi lety za pětadvacet milionů dolarů. Jeho reportéři stojí třeba za republikánskou kauzou Watergate. Každopádně útok na deník a Bezose je evidentně součástí volební kampaně. Bezos totiž v minulosti podporoval především Demokratickou stranu.

Pokud ale Donald Trump vyhraje a bude pokračovat v politice, kterou naznačuje ve své kampani, mohla by se vyhrotit situace, která panuje mezi vládou a Silicon Valley.

Technologická scéna se totiž pomalu otřepala z kauzy PRISM a pouští se do protiútoku. Potom, co Apple odmítl žádosti FBI o poskytnutí nástroje na odblokování zašifrovaného iPhonu, se do právní bitvy s vládou pouští i Microsoft. V případě Applu Trump vyzýval k bojkotu výrobků firmy, dokud nedá FBI klíče od svého šifrování.