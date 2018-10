 »  Echo24 připravuje bič na AdBlockery. Bude se platit

Řešení pro adblockery bude jednou z novinek, které server Echo24 v tuto chvíli připravuje. Serveru Mediaguru se s tím svěřil zakladatel vydavatelství Dalibor Balšínek.

Firma momentálně dokončuje předplatitelský systém. „Ten nám umožní efektivnější správu elektronického i tištěného předplatného a zároveň efektivnější práci s placeným obsahem,“ tvrdí Balšínek.

Zároveň v rozhovoru odhalil, jak se vypořádají s blokováním reklamy. Uživatelům s adblockerem se prostě nebude zobrazovat žádný obsah. „Uvolníme jim ho ale v případě, pokud zaplatí měsíční poplatek ve výši 49 korun,“ dodává Balšínek.

Pro ostatní uživatele připravuje Echo Media možnost předplatit si za stejnou cenu obsah bez reklamy."Patříme k serverům, které mají relativně vysoké procento uživatelů s adblockingem. Je to až 15 procent,“ zdůvodnil Balšínek.

Zpoplatňování obsahu je pro Echo Media další cesta k penězům. Placený by totiž po rozjezdu měl být i přehledový Business Monitor 24. Novinka monitoruje informace v tuzemských médiích. A to v češtině i v angličtině. Odběratelé především politického a ekonomického zpravodajství by měli mít ranní přehled ve schránce v osm ráno. Na jedné PDF stránce nebo na webu.

V tuzemsku si podle odhadu SPIRu blokuje reklamu 12 procent internetových uživatelů. V novém roce rozvířil diskusi i šéf O2 Tomáš Budník, který si pohrává s myšlenkou blokování reklamy rovnou na straně operátora.