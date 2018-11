 »  Facebook spustil konkurenci pro TikTok, další čistka na Twitteru a ohebné telefony

Rumunští ISP budou na základě stížností hollywoodských studií blokovat The Pirate Bay (TPB). Nařídí jim to soud, který vedle TPB nařídil blokovat i FilmeHD a FilmeOnline. V Romanian ISPs to Block The Pirate Bay Following Hollywood Complaint navíc upozorňují, že v EU minimálně 17 zemí používá blokování webů a v číslech je to až 1800 zablokovaných webů (a 5300 domén). A pokud chcete získat pěkný přehled domén, na kterých jde najít TPB, tak právě tohle soudní nařízení vám s tím dost pomůže.

Služba Giphy představila vlastní platformu pro krátká videa. Můžete to chápat jako klasické animované GIFy doplněné o zvuk. Viz Giphy unveils its short-form video platform a giphy.com/giphytv .

Konec podpory starších verzí PHP bude znamenat zásadní bezpečnostní riziko pro weby na WordPressu. V 57% of WP Sites Become Less Secure in December 2018 varují, že to může znamenat dost zásadní riziko pro poměrně hodně webů používajících WordPress.

Blogy stále žijí a vy se můžete podívat na výsledky velkého průzkumu mezi (americkými) bloggery. Hned na počátku je zajímavé, že bloggerům trvá napsat jedno ublognutí stále déle. Ty více než 3 hodiny pro rok 2018 působí až nereálně. Viz Blogging Statistics and Trends: The 2018 Survey of 1000+ Bloggers .

Energie potřebná na vydolování jednoho dolaru v bitcoinech je větší než u zlata či mědi. Dokonce více než dvakrát větší. Dost špatná zpráva pro ty, kdo si stále myslí, že mohou jen tak domácky dolovat. Zaplatí za to víc, než kdyby se vydali rýžovat zlato. Nebo těžit měď. Viz Energy cost of ‚mining‘ bitcoin more than twice that of copper or gold .

Předpovídá konec lidstva z rukou technologických gigantů, ti ho přesto milují. Zajímavé čtení v Tech C.E.O.s Are in Love With Their Principal Doomsayer , ve kterém Yuval Noah Harari upozorňuje na zničující tendence z dílny digitálních elit. Eliminace demokracie, konec hlasování, dystopické peklo, ovládané stroji.

SOFTWARE

PUBG bojuje o přežití, na Xboxu to zkoušejí přes free-to-play. Bohužel jenom na víkend, což může obnášet i to, že to celé nestihnete ani do Xboxu stáhnout. Na PUBG je zajímavé, že to byla jednička v „battle-royale“ kategorii. Pak přišel Fortnite. Nějaká čísla viz PUBG goes free-to-play briefly on Xbox to combat waning interest.

Alexa je dostupná pro Windows 10, stačí si ji stáhnout z Microsoft Store. Tedy pokud vám to nepíše, že produkt teď není dostupný. Jako obvykle je to tak trochu parodie.

Aktivační servery Microsoftu poněkud stávkovaly a projevovalo se to tak, že se nedařilo aktivovat Windows, ale také že se již aktivované Windows mohly začít tvářit jako neaktivované. Nepanikařte, vypadá to na výpadek. Viz Microsoft is having Activation Server issues right now a Windows 10 suddenly deactivated.

AI algoritmus bude pro policii identifikovat pedofily. Například tak, že z jimi produkovaných fotografií se s pomocí Google Earth a dalších zdrojů fotografií pokusí zjistit, kde je pořizují. Nebo také detekcí předmětů používaných pedofily umožní nalezení fotografií, které mohou vést k jejich odhalení. Viz AI-algorithms identify pedophiles for the police — here’s how it works.

8,3 milionu současně hrajících hráčů. To je nové důležité číslo o Fortnite. Vliv na tom nejspíš má otevření pro jihokorejský trh. Viz Fortnite’s concurrent players now number over 8.3 million.

HARDWARE

Telefony s ohebnými displeji budou jen krátkodobý bláznívý nápad, píší ve Foldable phones will be a short-lived fad. Jde o reakci na Samsung, který představil telefon, který se dá v polovině ohnout a z čtvercového tabletu se promění ve formát telefonů. Další ohebný přístroj představila čínská Royole (a nutno dodat, že při ohnutí vytváří nezapomenutelné varhánkové efekty). A aby toho nebylo málo, Huawei chce být první, kdo bude mít ohebné monstrum na trhu. A ještě jedno dobré čtení k tomuto tématu: The dark side of folding-screen and dual-screen smartphones.

Nový T2 čip v nových Apple MacBook Pro zabraňuje spuštění Linuxu. Něco, co důvěrně známe z minulosti z počítačů s Windows a UEFI, se objevuje i ve světě Applu. Jen asi nebude tolik křiku. Viz Apple's New Hardware With The T2 Security Chip Will Currently Block Linux From Booting.

MARKETING A KOMUNIKACE

Booking.com utrácí za čtvrtletí přes miliardu dolarů za inzerci. Jenom ve výkonnostním marketingu u Googlu je to až 1,3 miliardy dolarů. Proč investuje většinu na Googlu, je vcelku zřejmé, je to zásadní místo pro hledání informací týkajících se cestování a ubytování. Booking.com vlastní ještě Kayak a Priceline a soupeří s Expedia, TripAdvisor, Trivago, Airbnb a samozřejmě i s Googlem samotným. Více než 1 miliarda dolarů utracená u Googlu mimochodem představuje 3,6 procenta inzertních příjmů Googlu v uvedeném čtvrtletí. Viz Google got more than $1 billion in ad dollars last quarter from travel giant Booking a velmi užitečné je se podívat na finanční výsledky Bookingu za zmiňované čtvrtletí – vykázal tržby 4,8 miliardy dolarů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Nepoužívejte BitLocker ve Windows pro šifrování SSD bez ověření. Zjistilo se, že většina SSD, o kterých výrobci tvrdí, že podporují hardwarové šifrování, není bezpečných a tvůrci to odflákli až tak, že je lze dešifrovat bez větších problémů. Microsoft udělal zásadní chybu v BitLockeru – pokud SSD má hardwarové šifrování, nepoužije vlastní. Pokud tedy máte SSD s hardwarovým šifrováním, v bezpečí nejste. Pokud je to SSD bez šifrování, je to v pohodě. Viz You Can’t Trust BitLocker to Encrypt Your SSD on Windows 10 a Radboud University researchers discover security flaws in widely used data storage devices.

PayPal ruší účty krajně pravicové skupině Proud Boys a také účty anti-fašistických skupin. Jde o další krok technologických společnosti v boji proti uživatelům šířícím nenávist a nenávistné ideologie. PayPal zruší účet i Gavinu Mcinnes, zakladateli Proud Boys. Zrušené účty má Atlanta Antifa, Antifa Sacramento a Anti-Fascist Network – řadě „antifa“ skupin byly účty zrušeny už dříve. Viz PayPal is canceling accounts used by the Proud Boys, Gavin McInnes, and antifa groups.

Americké Healthcare.gov bylo hacknuto, unikla data o příjmech, daních, migraci. Hackeři se k datům dostali přes prostředníky, kteří pro Healthcare.gov pracují při uzavírání smluv se zákazníky. Viz Hackers stole income, immigration and tax data in Healthcare.gov breach, government confirms.

Ne, žádný zabiják hesel na obzoru není. Ač měsíc co měsíc budete v médiích číst oslavné články na něco, co bude sebevědomě tvrdit, že hesla nahradí. Na tohle téma si přečtěte Here's Why [Insert Thing Here] Is Not a Password Killer. Autorem je Troy Hunt, který toho o heslech ví docela hodně. Nezapomeňte pravidelně používat haveibeenpwned.com.

Google vyráží do boje se zavádějícími stránkami s předplatným. Zejména tedy s těmi, kde po zadání telefonního čísla začnete platit, aniž byste to vůbec tušili (v Česku by to nemělo být možné, vyžaduje to potvrzení objednávky přes SMS v telefonu). Varovat bude přímo Chrome. Viz Notifying users of unclear subscription pages.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook v tichosti spustil Lasso, konkurenci pro TikTok (dřívější Musical.ly). Pravděpodobně doufá, že zaujme mládež, jenže ta si v téhle věkové skupině už Facebook ani nezakládá a používá masově Instagram (a méně masově Snapchat). Musical.ly navíc nikdy nepatřilo k masově rozšířeným sociálním médiím. Viz Facebook quietly launches a TikTok competitor app called Lasso a App Store i Google Play.

Twitter opět čaroval s počty sledujících. Další čistka „podezřelých“ účtů (proběhla v pátek) mohla znamenat, že se vám snížil počet sledujících. Pro hodně sledované účty to může znamenat i stovky tisíc mínus (Katy Perry ztratila 861 tisíc, Twitter jako takový dokonce 2,4 milionu, National Geographic 190 tisíc). Zajímavé je, že tato čistka se týkala už dříve „vyčištěných“ účtů. U českých účtů je dopad poměrně malý, spíše pod jednoprocentní hranicí (Petr Čech ztratil 6762 sledujících, Petra Kvitová 3301, Andrej Babiš 2078). Viz Twitter cuts suspect users from follower counts again, blames bug.

MOBILNÍ APLIKACE

YouTube pro Nintendo Switch? Možná už 8. listopadu. To je dost hodně dobrá zpráva, kterou lze v sobotu 10. listopadu potvrdit. YouTube je ke stažení v obchodě. Viz YouTube might come to Nintendo Switch on November 8th.

Niantic zcela restartoval Ingress do podoby Ingress Prime. Přidal AR používané v Pokémon GO (to, které je nejlepší při hraní vypnout) a přidal lepší příběh. Ingress je předchůdce Pokémon GO, původně interní startup v Googlu. Právě data o světě okolo nás se stala základem světa, ve kterém se odehrává Pokémon GO. Viz Niantic’s massive Ingress reboot launches today on iOS and Android.

Google Files Go se mění na Files By Google. Což nic nemění na tom, že jste o rok staré aplikaci pro telefony s omezenou úložnou kapacitou nikdy neslyšeli. Má ale pomáhat uklízet soubory z telefonu v okamžiku, kdy na ně nemáte dost místa. Zajímavé na ní je, že vedle úklidu se tahle aplikace ukázala jako dost slušný souborový prohlížeč, který v Androidu stále dost chybí. Viz Google’s Files Go hits 30 million users and is getting a new name a Files by Google: the file management app for every Android user.

Vatikán má vlastní Pokémon GO. Místo Pokémonů tam můžete chytit Ježíše a další svaté. Viz Vatican releases its own ‚Pokémon Go‘ app that lets you chase Jesus and it's just as unbelievable as it sounds:

HQ Trivia byl hit, než se firma začala rozpadat zevnitř a zmenšovat audience. Zajímavé čtení najdete v HQ Trivia was a blockbuster hit — but internal turmoil and a shrinking audience have pushed its company to the brink.

STARTUPY A EKONOMIKA

Yelpu o 30 % spadly akcie poté, co ohlásil finanční výsledky, které se neshodovaly s odhady analytiků. Jde přitom o 241 milionů dolarů obratu za čtvrtletí (odhad byl 245 milionů), ale také o předpověď slabších výsledků pro další čtvrtletí s ohledem na nižší růst počtu uživatelů. Zajímavé na Yelpu je, že po konci Gowally i rozdělení Foursquare na dvě zbytečné aplikace měl šanci získat lepší pozici na trhu. Ve skutečnosti se z řady zemí stáhl. V Česku sice má konečně doménu yelp.cz, ale patří prakticky mezi neznámé služby. Uškodil si i před pár lety vytvořením záplavy POI z nesmyslných dat. Prostě snaha o fiktivní růst se nevyplácí. Viz Yelp shares drop 30% after revenue misses expectations, weak outlook.

Jeden za zakladatelů Vine ohlásil Byte, novou videoaplikaci s videem ve smyčce. Dom Hofmann je pravděpodobně přesvědčen, že svět potřebuje další Vine. Otázkou je, zda je svět na něco takového připraven v okamžiku, kdy je zcela ovládnutý Instagramem. Tohle bude zajímavé sledovat. Ale až od příštího léta. Viz Vine cofounder announces Byte, a new looping video app launching this spring.

Konkurence Netflixu od Disney se bude jmenovat Disney+. Videostreamingová služba, o které se hovoří už od roku 2017, tak má konečně jméno. Právě v tom roce Disney vypověděl smlouvu s Netflixem a stáhl odtamtud veškerý vlastní obsah. Na Disney+ se má objevit i vše od Pixaru, Marvelu i světa Hvězdných válek. Viz Disney unveils the name of its Netflix competitor, plus new Marvel and Star Wars shows.

Ev Williams chce získat další peníze pro Medium.com. Služba stále není v zisku a doposud získala 123 milionů investic. Zmiňuje, že firma „opouští“ fázi, kde se předpokládalo, že nejlepší žurnalistika je dostupná zdarma v neomezené kvalitě. Realita je, že Medium.com se většinou pokouší vybírat peníze za typické blogovací příspěvky bez odpovídající kvality. Ev Williams je jeden ze zakladatelů Twitteru, v roce 2012 opustil pozici CEO a následně založil právě Medium. O tom, jak hodně je Medium blog, hovoří i to, že na něm denně vyjde 20 000 článků a má pouze 90 milionů měsíčních unikátních návštěvníků. Výběr nejlepších článků, které jsou schovány za paywall, je věcí lidských editorů. Viz $132 million later, Ev Williams says he is raising even more money for Medium.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

